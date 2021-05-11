Resident Evil Village: Korku oyunlarında yeni boyut

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı yeni ürünlerinden biri hiç şüphesiz AirTag oldu. Üzerine çok şey yazıldı, çizildi. Ancak dünden bu yana deneyimleme şansı bulduğum AirTag üzerine birkaç satır düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

AirTag, prensipte eşyalarınızı bulmanızı sağlayan bir minik alıcı gibi düşünebilir. Siz bu cihazı çantanıza, anahtarınıza veya sizin için değerli olan herhangi bir eşyanızın içine/yanına yerleştiriyorsunuz. Sonrasında ise artık o eşya uzağınızda da olsa bulunabilir bir hale geliyor. Peki ama nasıl?

Bul uygulaması uzun yıllardır Apple'ın en kullanışlı özelliklerinden biri ve aktif olarak pek çok kullanıcı bu özellikten yararlanıyor. AirTag de bu uygulama üzerinden kullanıcıya ulaşıyor.

AirTag'i eşyanızın yanına koyduktan sonra bu uygulamayı kullanarak yerini hızlıca bulabiliyorsunuz. 'Hey Siri, cüzdanımı bul' diye seslendiğinizde sadece sesi takip etmeniz yeterli. Cüzdanınız veya herhangi bir şeyanızı odadınızın bir köşesinde kolayca bulmanız kulağa hoş geliyor.

Sık sık eşyalarını unutan birisi değilsem de insanlık hali elbette anahtarımı, cüzdanımı ve hatta çantamı bir yerde unutabilme ihtimalim her zaman var. Şimdi çantamın içine bir tane AirTag yerleştirdim ve çantamın bulunduğu yeri Bul uygulaması üzerinden görebiliyorum. Tabii bu noktada akıllara şu soru geliyor? Batarya ömrü ne kadar?



O konuda içiniz rahat olabilir, çünkü Apple bir yılı aşkın bir süre dayanan pil ömründen bahsediyor. Kaldı ki içindeki pili değiştirmek ve yıllar boyu bu ürünü kullanabilmek de mümkün. Bu da bence önemli bir avantaj sağlıyor.

AirTag’iniz yakındaysa iPhone’unuz Tam Konum Bulma özelliği ile sizi doğrudan ona yönlendirebiliyor. Ultra Geniş Bant teknolojisi ile birlikte AirTag ile aranızdaki mesafeyi ve hangi yöne gitmeniz gerektiğini görebiliyorsunuz.

Peki AirTag ile kayıp eşyanızı nasıl bulabiliyorsunuz? Hemen her yerde AirTag'e ulaşmak mümkün mü? Bu sorunun yanıtı maalesef hayır. Bu noktada Apple'ın kurduğu ekosistemin altını çizmek gerekiyor: Örneğin bir eşyanızı spor salonu veya bir kafe gibi uzak bir yerde unuttunuz. Dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca iPhone, iPad ve Mac’ten oluşan Bul ağı AirTag’inizi bulmanıza yardımcı oluyor. Yani Apple cihazlarının bulunduğu herhangi bir yere AirTag'inizin yakın olması yeterli. Bu nedenle kayıp eşyanızın birçok farklı senaryoda kolayca bulunabilmesi mümkün.