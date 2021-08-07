Google ve YouTube'dan engelliler için önemli işbirliği

Bu akşam Apple, yazılım dünyasının bugününü ve geleceğini şekillendiren yeni çözümlerini ilk kez WWDC 2021'de sahneye çıkardı. Geçen yıl olduğu gibi WWDC 2021 de internet üzerinden gerçekleştirildi ve katılım herkese ücretsiz oldu. Peki bu etkinlikte neler öne çıktı?

Beklendiği gibi iOS 15 ilk kez bu etkinlikte duyuruldu. iOS 15 ile birlikte değişecek pek çok özellik ve gelecek yeni özellikler de yine bu etkinlikte kendine yer buldu. FaceTime ise bu geceye damga vuran uygulama oldu. Apple'ın özellikle pandemi döneminde kitlesini hızla büyüten Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformlara ciddi bir rakip yarattığı dikkat çekiyor.

Bu nedenle öncelikle FaceTime'daki yenilikleri anlatarak başlayayım. FaceTime aramalarının daha doğal ve gerçekçi olması için uygulamaya uzamsal ses özelliği eklenmiş. Bu sayede aynı odada ya da ortamdaymış gibi bir görüşme imkanı mümkün oluyor. Ayrıca makine öğrenimi destekli gürültü engelleme özelliği de ortamdaki istenmeyen seslerin karşı tarafa iletilmesini engelliyor.

FaceTime görüşmelerini Android ve Windows cihazlardan da yapabilmek artık mümkün. Ekran paylaşma ve görüşmedeki kişilerle birlikte müzik dinleyip film izleyebilme ve arka planı bulanıklaştırma gibi özelliklerin yanı sıra FaceLink kullanarak toplantı adreslerini oluşturabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Tüm bu özelliklerle birlikte gelen FaceTime; Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi platformları oldukça terleteceğe benziyor.



iOS 15'teki yenilikler elbette FaceTime ile sınırlı kalmadı. iMessage'a gelen 'Shared With You' isimli özellik, mesajlaştığınız kişiyle paylaştığınız bağlantı ve fotoğrafların otomatik olarak Apple News ve fotoğraflar uygulamasına eklenmesine imkan veriyor. Dahası, 'Rahatsız Etmeyin' modu aktif edildiğinde artık iMessage üzerinden rahatsız edilmek istemediğinizi herkes görebilecek. Bu sayede telefonunu rahatsız etmeyin moduna alan birisine mesaj gönderilirse mesaj gönderen kişi uyarılıyor.

Bildirimler, büyük uygulama simgeleri ve avatarlar sayesinde daha anlaşılabilir hale gelirken bildirim özetleri için zamanlama seçeneği sunulması da dikkatlerden kaçmıyor. iPhone kullanıcıları belirledikleri herhangi bir zamanda bildirim özetlerini toplu olarak alabiliyor. Kesinlikle zaman kazandıran bir özellik.

Bildirimler artık daha da kişiselleştirilmiş durumda. Öyle ki; çalışırken, uyurken, araç kullanırken gibi farklı durumlarda bildirimlerin kimlerden geleceğini belirleme şansınız olacak. Örneğin çalışırken sadece iş arkadaşlarınızın size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.