2020 yılı son iki ayı, 2021 yılı hakkında ipucu veriyor.

Hava nasıl oralarda üşüyor musun kar yağıyor buralara biliyor musun diye bir şarkı vardı eskiden. Sınıfa matematik hocası girerken böyle girerdi. Ben ortaokuldaydım o zamanlarda…
Sonra hepimiz gülerdik ve döner derdi ki şarkı söylediğime bakmayın ben sinirli bir öğretmenim. Ama hepimiz mest bir şekilde onu izlerdik. Sinirli olması umurumuzda bile değildi. Öyle neşeliydi ki neşesi her şeyin çok üstündeydi. Matematik dersinin bile üstündeydi. Burada öyle sert ve disiplinli biriydi ki verdiği ödevi yapmadığınızda ya da onu ciddiye almadığınızı anladığında hemen tüm sınıfa tepki gösterirdi. Sonra barış imzalıyorsa yine bir şarkı tutturur içeri girerdi.
Özlüyorum arkadaşlar…
Neyi mi?
Neşeli insanları özlüyorum.
Gülmenin, güldürmenin neşenin bir zayıflık olarak görülmediği o günleri özlüyorum.
Hiçbirimiz birimizden farklı değiliz. Hepimiz hayatın ya biraz daha zor ya da biraz daha daha zor kısımlarında dolanıyoruz. Bazılarımızda mümkünlüğün kıyılarında yürüyor. Bazı şeylerin mümkün olması için…
İlki 5 Nisan 2020'de dünya ekonomisinin koronavirüs salgınından sarsıldığı sırada gerçekleşti. İşte o zaman Jüpiter'in bankaları ve finans kurumları, virüsle ve onun ekonomik serpintisiyle savaşmaya yardımcı olmak için finansal yardım paketleri sağlayarak insanlığı kurtarmaya geldi.
İkincisi, salgının ekonomik zararının ve yaşamı değiştiren sonuçlarının boyutunun daha belirgin hale geldiği ve Jüpiter'in mali yardım paketleri ve ümidinin insanlığı ayakta tuttulmaya çalışıldığı 30 Haziran 2020'de gerçekleşti.
Üçüncü gökyüzü kavuşumları 12 Kasım 2020 gerçekleşti. Bunun üzerine biliyorsunuz ki ülkemizdeki ekonomi bakanı istifa etti. Yani bazı şeyler büyük bir değişime doğru gitmek zorunda kaldı. Aynı zamanlarda covid en yüksek zirvelerde görüldü. Hatta sağlık bakanın dün yaptığı açıklama (12 Kasım tarihli) en fazla olduğumuz sayı olarak bildirdi. Bu şekilde anlatıyorum ki bu bağları kendi içinizde kurun ve kendi hayatınızda değerlendirin.
Şimdi yukarıyı okuduktan sonra ne yani ekonomi kötü mü olacak ya da covid mi artacak gibi düşünceler beliriyor kafanızda haklı olarak ama durumu böyle değerlendirmeyin. Bunların hiçbiri bugün olmadı. Hepsi son 2 yıllık uzun bir süreçte gerçekleşti. Şimdi artık bu konularında değişime uğrayacağı bir süreç başlıyor.
Gökyüzünde aksiyon bitmiyor. Artık hepiniz öğrendiniz.15 günde bir yeniay ve dolunaylar her ay içinde var ve hep olacak. Bazı aylar daha şenlikli oluyoruz. Ay tutulmaları ya da güneş tutulmaları gerçekleşiyor. Bunlar belirli takımyıldızlarında oluyor. Bu takım yıldızlarında olan geçişleri sizlere nasıl bir iç görü kazandırması gerekiyor diye yazıyorum. Bu bir akrep yeniayı olduğu için her zamankinden daha fazla bilinmeyene merakınız artacak. Acaba üstümde büyümü var acaba şu ritüelimi yapsam geçer. Aaaa duydun mu şuradaki hoca her şeyi çözüyor. Bak gördün mü …astrolog Esma okuma zinciri kurmuş ona katılalım gibi birçok duygusal tuzağa çekilme ihtimalinizin olduğu bir sezondasınız. Bu durumları lütfen aşın. Bunlara ihtiyacınız yok. Gerçekten bazı duygusal durumlarla başa çıkamadığınızı hissediyorsanız namaz kılın, Allah ile konuşun. Kuran-ı kerim okuyun, sadaka verin. Birine iyilik yapın. Başkalarının size dikte etmediği ve kendinizi güçlü hissettiğiniz dualarınızı okuyun, tövbe edin. Şifayı Allah ile aranızdaki bağı kuvvetlendirerek kurun. Kimse size aracı olamaz. Bazen modem nasıl olurda wi-fi şifresini görmez. İşte hayatta böyledir. Ne yaparsınız böyle durumda bilgisayarı alır modemin yakınına gelirsiniz. Yaşamda böyledir. Sizde belki bu dönemde iyi bir bağlantı için buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Kendinizi ritüeller ya da boş vaatlerle yormayın. Yedi mahalleyi birbirine katmış birinin, her önüne gelenin canını acıtmış birinin suya okuduğu şeyle mutluluğu bulacağına gerçekten inanıyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ben karışamam ama kendinizi böyle dönemlerde bir hesaba çekin. Üzdüğüm biri var mı? Kırdığım biri var mı? Diye sorun. Bu durum oturduğunuz yerden de modemin wi-fisini sizin bilgisayarınızı iyi görmesi anlamı taşıyabilir.
*
Şimdi gelelim asıl meseleye.
Bu durum sizleri yaklaşık 2 hafta ilgilendirecek ve arkasından yılın son Ay tutulmasını 30 Kasım’da ikizler burcunda yaşayacağız. Bu durum daha büyük önem kazanacak. Sadece bu akrep yeniayını bir hafta boyunca kendiniz ve çevreniz üzerinde nasıl kontrol edebilirsiniz bundan bahsedeceğim.
*
Diğer makalelerde söylediğim gibi, bu geçişlerin gerçekleştiği tarihte olaylar ya da durumlar ortaya çıkmaz. Bunun doğrusal bir hareket olmadığını unutmayın. Bu geçişler bazen hayatınızda bir başlangıç noktası, bir uyanma çağrısı veya bir geçiş görevi görür. Ay yavaşça bir aşamadan diğerine geçerken, etkileri bugün veya yarın tek başına hissetmiyor olabilirsiniz. Bu an bir süre içinizde ve çevrenizde derinden hareket edecek. Belki de ortaya çıkan tetikleyiciler veya sorunlar bir veya iki hafta içinde çözülmeyecektir ancak hayatınızda çok ihtiyaç duyulan bir iyileşme sürecini başlatacak ve kesinlikle hayatınızı sizin için yankılanan şeylerle aynı hizaya getirmenize yardımcı olacaktır.
*
2020 Yılından beri en önemsediğimiz haftaya girdik.
09 Kasım-15 Kasım arasındaki haftaya merhaba diyoruz.
Zaman çabuk akıyor ve hızlıca ilerliyor. Önümüzde önemli ve farkındalığımızı çok daha yüksek tutmamız gereken günler var. Bu yıl en önemsediğimiz Plüton-Jüpiter ve Satürn oğlak kavuşumu 3. kez gerçekleşti. Bu gökyüzü konumunu biliyorsunuz ki çok önemsedik ve bizlere karanlık olan bir yerleri aydınlatma yolunda bazı gösterimlerde bulundu.
Şimdi sonuncusu bu hafta sonu temas ediyor ve hayatımızdaki birçok sır perdesini aralıyor.
Geçtiğimiz nisan Ay’ında verdiğim bir danışmanlıkta İzmir’den bir okuyucuma şöyle demişim:
Bana dün ses kaydını attı.
Ben soruyorum:
Uzun bir zamandır yazı yazmıyordum. Bu benim kendi haritama göre yazmamam gereken ve açıklama yapmamam gereken günlerdi. Bunu kendim tercih ettim. Sonra 5-6 ay önce kendi haritamda bugünleri öngörürken ekim sonu kasım başı biraz içe çekilmeli ve değerlendirmeler yapmam gerektiğini öngörüyordum. Gerçekten benim bir şey yapmama gerek kalmadan meğerse evren her şeyi planlamış. Bazı şeyler olacaksa olacak ve önüne geçemeyeceğiz.
İzmir depremi hepimizi hem duygusal anlamda hem de psikolojik anlamda yıprattı.
Dün apartmana girdiğimde ışıklar söndü ve elimde su şişesi kapağı açıktı. Işığı birden açmak isterken su şişesini elimden çevirdim. Malum koç aceleciliği ve sakarlığı diye bir gerçekçilik var. Spor ayakkabım ıslandı. Parmak uçlarımın ıslanmasıyla o karanlıkta yaklaşık o şekilde 10 saniye kadar donup kaldığımı hatırlıyorum. Sonra arkamdan biri geldi ve ışığı yaktı. Merhaba dedi geçti.
O an ne oldu biliyor musunuz?
99 depreminde binanın yıkıldığını sanmıştım. Son ikinci dalga geldikten sonra (bilen bilir)…
İkinci dalga büyük bir şoktu bizim için…
30 Saniye süren şiddetli depremin ardından tam bitti diye aşağıya kaçarken 15 saniye daha elektrikler kesilerek bir daha hızlanmıştı.
O bittiğinde aşağıya kaçmaya çalıştık.
Amerikalı yazar Truman Capote'nin 28 Ekim 1958'de yayımladığı romanı yine bir boğa burcu dolunayına denk gelmiş. Roman akrep burcu. Özgün adı Breakfast at Tiffany's olan bu kısa roman şöyle der:
"Kediye hâlâ sarılmaktaydı. Başını gıdıklayarak, "zavallı aptal" dedi, "zavallı adsız aptal. Bir adı olmaması biraz güç oluyor. Fakat ona bir ad takmaya da hakkım yok. Birinin oluncaya dek beklemesi gerek. Biz birbirimize bir gün ırmak kenarında rastladık; o özgür bir hayvandı. Gerek kendimin gerek benim olacak her şeyin ait olduğu yeri buluncaya dek hiçbir şeye sahip olmak istemiyordum. Henüz bu yerin de nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bu yerin nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Gerçek yaşamda bana Tiffany'nin verdiği bu duyguları verebilecek bir yer bulursam, hemen birkaç eşya alıp kediye de bir ad takardım."
Ne kadar güzel ifade etmiş öyle değil mi?
Bazı şeyleri hayatımıza ne kadar hızlı alıp aitlik veriyoruz veya ait oluyoruz. Sonrası hüsran ve sonrası yıkılan hayaller olmuyor mu? Kendimizi kendimize ait hissetmeden ne çok işler yapıyoruz halbuki…
Beni en çok etkileyen cümle “kediye bir ad takardım” oldu. Şayet buna kendimi hazır hissedersem diyor. Bir şeye dahil olmak ya da kendinizde bu güveni hissetmek ne büyük bir sorumluluktur.
Neden mavi ay diyoruz?
Bir ay içinde iki tane dolunay yaşanırsa buna mavi ay diyoruz. Bu iki hafta hayatınıza dahil olan konular 19 Ekim 2021 yılına kadar sürecek.
Karanlıklar içinde bir kapı açıyorsunuz ve süslenmiş bir ağaç görüyorsunuz.
Ne hissedersiniz?
Işıl ışıl ve üzerinde bir sürü süslü şey var.
Gözleriniz büyüyor ve ışıltısına hayran kalıyorsunuz.
Doğal bir ağacın nazar boncukları ile süslü olmasına hayranlık duyarım. Ya da bir evde gördüğüm yılbaşı ağacı beni kısa süreli mutlu eder. Altında hediyeler vardır muhtemelen derim. Gözüm hemen süslü ağacın altındakilere bakar.
Dünyada neye sahip olursanız olun,
En şöhretlisinden,
En zenginine,
En mükemmel hayatı olandan en mükemmel olmayanına kadar….
Herkes bir arayış içinde…
Neyi arıyor bu insanlar…
Neyin peşindeyiz hiç durup düşündünüz mü?
Sabah kalktınız bir panik ve telaşla işe koşuyorsunuz. Ya da şu an koşacak bir işiniz yok…
Çok oldu yazmayalı sizlere…
Bir ara acaba çok ara verdim beni unutmuşlar mıdır diye düşünmedim değil :)
*
Bugün duruma el atmak istedim. Çünkü gökyüzü pek bir düşük ritimle çalışıyor. İzlerinde yeryüzünde yeterli uyumu yakalaması için en azından iki kelam bir şeyler karalayayım dedim.
*
Bu hafta gerçekten yönetmesi önemli bir haftaydı.
Bu konuda size katılıyorum. Geriye bugün ve yarınımız kaldı. Biraz bizlere sert ve mesafeli duygular getirmeye açık görülüyor. İşler pek yolunda gitmiyor gibi gelebilir. Sanki engelleniyormuş gibi ya da çevrenizden bir baskı görüyormuş gibi hissedebilirsiniz.
*
Ruhsal gücünüzün tükendiği ve artık dayanmak zorunda olmadığınıza inandığınız konuların ayyuka çıkması denilebilir. Öncelikli konusu ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar olacaktır. Bu konularda süregelen denge arayışlarımızın sonuna geldik diyebiliriz.
Yeni ay, iyi bir gelecek destekçisi olan şans vurgusu yapan oldukça güçlü Spica sabit yıldızı üzerinde gerçekleşecektir. Terazi naifliği ile sabit yıldızın birleşimi yeni ay ile birlikte başarı merdivenlerinin basamaklarını birer birer yürümenizde büyük söz sahibi olacaktır. Bu önümüzdeki gerçekleşecek 15 günlük süreç oldukça heyecan verici görülebilir. Tabi ne yapıyorsunuz ya da neyin peşindesiniz bu hikayenize göre değer kazanacaktır.
Ortaklıklar, insan ilişkileri, aile konuları ön planda olurken telafi edilmesi gereken olaylarda öfke ve sinir şeklinde gerginlikler yaratabilir.
Yeni ay, İkizler ve Yay aksındaki ay düğümlerine olumlu açı yaparak kadersel değişimlerin önünü açacaktır. İlk başta sizlere olumsuz gibi görünen gelişmeler ilerde iyi ki gerçekleşmiş dedirterek hayatınızda dönüm noktası olmasına neden olabilir.
Tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Dünya ile ilgili bakış açımıza göre, bazen bir gezegenin durup geri hareket denilen geriye doğru gittiği ve sonra tekrar durup doğrudan hareket olarak adlandırılan ileri gideceği görülmektedir.
Geriye dönük bir dönemde, herhangi bir pratik girişimi ilerletmek iyi bir fikir değildir. Bunu yapmaktansa hazırlanmak ve daha sonra Merkür'ün doğrudan evresinde ilerlemek daha iyidir.
Merkür, her yıl üç kez gerilemeden geçer. Gerileme döneminden önce yavaşladığı için biz buna durağanlaşma diyoruz. Merkür o zaman güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde iyi sonuç veremez. Merkür gerilemesi döneminde, herhangi bir yeni işe girmemeniz veya olduğunuz yerde kalmanız en iyisidir. Aslında Merkür, her zaman aynı yönde ve aşağı yukarı aynı hızda, Güneş'in etrafında dönmeye devam eder. Merkür gerilemesi dönemlerini bilmek, girişimlerinizi önceden planlamanıza yardımcı olabilir, böylece yoldan çıkmazlar.
3 Kasım’a kadar devam edecek olan Merkür gerilemesi bize ne hissettirecek?
Merkür gerilemesinde iç yansıma o kadar güçlü olacak ki belki de göremediğiniz ne varsa görmek zorunda kalacaksınız.Akrep burcu, demek olayları daha net görmek demektir. Çünkü Akrep gerçeği ortaya çıkarmanın işaretidir.İlişkimize ya da yaptığımız işlere nasıl bağlandığımız veya birbirimize verdiğimiz sözlerdir.
Akrep gizemleri bulmak ve çözülmeyen her şeyi çözmek ister. Önümüzdeki 3 hafta aslında harika ötesi olaylarla karşılaşacaksınız. Biliyorum bu size pek inandırıcı gelmedi ama bu konuda samimiyim.11 derecede başlayacak bu gerileme çok önemli bir derecede gerçekleşmektedir. Eski astrologlar buna 'yaşamın kapısı' olarak tabir eder. Merkür’ün bu gerilemesinin zaten Uranüs’e karşıt olması bunun ne kadar sürprizli ve harika olacağını bize zaten işaret etmektedir. Bazı durumları aşırı dramatize etmediğiniz sürece oldukça güçlü bir dönem içinde olduğunuzu söylemek doğru olur.
Gelecek için endişelenmek yerine zamanın içinde çözümler bulmak ve zamanın tadını yakalamak çok önemli olacak.
11. derece ustalıktır. Sizi bir konuda ustalaştırmaya gelecek bir gerileme yaşayacaksınız. Bunun için kendinizi bu ustalık zamanına hazırlayın ve büyüyün. Korkularınıza yenilmeyin. Aksi halde kendinizi öfkeli ve sinirli hissedersiniz. Ya da çevrenizde herkes size böyle davranıyor gibi gelir.
Güzel bir haftaya daha başlıyoruz. Bugün pek bir ayağımı sürüdüm.Yazı yazmakla yazmamak arasında kaldım. Sonra içimdeki bu boş durgunluğun biraz köpürmesine yazı yazmanın iyi geleceğini düşünerek bilgisayar başına geçtim.
Size de oluyor mu bilmiyorum. İnce düşünülmemiş ve ucunda kırılmış olduğum her şeyden ışık hızıyla soğuyorum. Neden?
Biraz dur kızım hemen soğuma yapma diyorum ama başaramıyorum. İçimde bir şey kırgın ve yorgun kalıyor. Kendime dönüyorum ve hemen kendimle sohbet ederken şu cümleyi söylerken buluyorum “ben olsaydım yapmazdım”…
Ben olsaydım yapmazdım dediğim her şeyi neden yaşıyorum. Halbuki ben “yapmıyorum”…
Belki de yapmadığımı sanarak mı hareket ediyorum?
Bu hafta kimsenin tavuğuna kışşşt denmemesi gereken, gözünün üstünde kaş var diye söylenmemesi gereken bir hafta içine girdik. Gerçeklerle her an yüzleşebilirsiniz.Eğer siz bir “gerçekseniz” bu asla büyük bir problem olmaz. Sahi siz “gerçek” kalmayı başardınız mı?
Bugün dedemin mektuplarına ihtiyaç duydum. Bakim bugün 40 yıl önce ne yazmış dedim.
Sonra 72 yaşında kaleme aldığı bir mektubu buldum.Ekim ayında yazmış.Pek manidar,pek hoş.. Hadi gelin gidelim yıllar önceye…
Günler birbirini kovalıyor ve nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz.
Biliyorum bazı insanları affetmeyeceksiniz,
Affedilir gibi de değil…
Bu zaman bu şekilde yangınını sürdürürken siz kendinizi söndürerek ilerlemeyi başarmalısınız. Bizler sürekli sizlere gökyüzünden haberler sunuyoruz. Sizi en çok ilgilendirenin iyi mi kötü mü olduğu hususu oluyor. Aslında bizler hafta genelini gökyüzü şifrelerimizi çözerek Ay’ın konumuna göre bu haftayı nasıl geçireceğinizi deşifre etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman isabetli oluyor zaman zaman olmuyor. Kendinizi sürekli astroloji ile ilgilenerek delirtmeyin. Kararında ve tadın da hareket etmenizi öneriyorum. Bunun için bende elimden geldikçe sosyal medyamda sizlere burçları daha esprili ve komik anlatmaya çalışıyorum. Astro Şifa 2021 Ajandanız artık basıma verildi. Bunları 2021 içinde sürekli elinizde bakarak inceleyebileceksiniz. Önceden planlar yapıp kendinizi daha kolay kontrol edebileceksiniz.
Bunun için elimizden geldikçe sizlerin Ay’ın hareketleri ve açıları hakkında bilgiler sunarak kendi hayatınızdaki tezahürünü anlamanızı istiyoruz. Bu demek değil ki iyi ya da kötü olarak gelişen durumu tanımlanmak zorundasınız. Hiçbir astrolog size gününüzün iyi ya da kötü olacağını söyleyemez. Bunu siz nasıl kontrol eder ve nasıl bakarsanız bu öyle şekillenir. Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ demiş atalar…
Boşa demiş olamazlar dimi?
Ay’da gökyüzünde boşuna duruyor olamaz?
Gökyüzündeki 12 eşit parçaya bölünmüş burçlar takımyıldızları da boşuna orda durmuyor sanırım.
Koç dolunayı ile giriş yapmak gerçekten heyecan verici olacak.
Genellikle Koç ve terazi burcundaki dolunaylarında insanlığın çok zorlandığını gözlemliyorum. Ekim ayı biraz daha fazla etrafımızı değil kendimizi kontrol etmemiz gereken bir ay olarak değerlendirilmelidir.
Dün biraz yoksunluk sendromunu araştırdım. Okuduğum bir kitap da önüme yoksunluk cümlesi çıktı. Sonra oradan bu cümlenin ne ifade ettiğine doğru yola çıktım. Ne kadar fazla koç burcundaki yaşayacağımız dolunay etkilerini anlatıyordu…
Yoksunluk sendromu demek; Madde bağımlılarının maddeye ulaşamadığında ya da ara verdiğinde yaşadığı krize deniliyormuş. Bazen de annelerin bebeklerini memeden kesmek istediklerinde yaşanılan bağımlılık sorunlarının adına verilen isimmiş.
Ne tuhaf dimi?
Yoksunluğunu çektiğimiz şeylerin de hastasıyız aslında…
Sanırım hepimiz birer hastayız :)
Bir şey istemek o şeye duyulan açlıkla ilgilidir
Mars gerilemesi savaş atmosferi dedik, 2020 yılı salgın hastalık dedik, yeni bir düzen kurulacak vs. diye söz ettik.
Acaba hala astrolojinin varlığından şüphe eden ve bunu araştırmayan insanlar var mı diye merak ediyorum. Yani bunun bir inanç meselesi üstünde olduğunun farkında olmayan var mı? Astroloji muazzam bir şekilde çalışıyor.
Bu hafta elinize, kolunuza, dilinize hakim olun lütfen. Hiçbir tuzağa çekilmemeye özen gösterin.1 Ekim'de Koç dolunayı gerçekleşecek. Bu yönetilmesi en zor dolunaylardan biri olabilir. Bunu lütfen iyi yönetelim. Bunun için yazıyı ayrı hazırlıyorum.
Yıl 1992, Şubat sonu Mart başları ve yine gökyüzünde Satürn-Mars gezegenleri Kova burcunda kavuşuyor. Bu zaman aralığında neler yaşandığını sizler de araştırıp okuyabilirsiniz. Ben bugün biraz yazı içinde Azerbaycan’daki kardeşlerimizin merakını giderecek ve biraz olsun fütüristtik bir bakış açısı yakalamalarına yardımcı olacak bir harita analizi hazırladım. Umarım işlerine yarar.
Şimdi zaman tüneline binip 1992-93-94 yıllarına yolculuğa çıkıyoruz:
İlk dikkat çeken tarihteki olay:
Ermenistan ile Azerbaycan arasında Karabağ Savaşı yaşanıyor. Ermeniler, Karabağ’da bulunan Hocalı kasabasına ansızın baskın yapıyor. Ermeniler acımasızca Azeri vatandaşları öldürüyor. Hocalı katliamı diye geçiyor. Bu büyük bir katliam ve asla unutulmaması gereken bir olaydır.
Bunu 28 Mart 2020 tarihinde Twitter'da ve Satürn Kova yazısı içine yazmıştım. Yani geçmişteki bu olayın aynı gökyüzü ile geldiğinden söz etmiştim. Astroloji muazzam incelikli bir şekilde çalışıyor.
Gündemimiz yoğun ve telaşlı…
Hayatımızı tamamen değiştiren Satürn-Plüton ve Jüpiter gezegenleri dizilimi Mars gezegeni tarafından tetiklenmeye başladı. Tüm ekim ayı hatta kasım ayı da dahil bu durum yüksek bir etkileşim içerisine bizleri sokacak.
Bunu korku ve endişe duymanız için değil farkında olmanız için konuşuyorum. Bu durum illaki kötü şeyler olacak anlamı taşımaz. Hayatınızda sizi zorlayan şeyleri artık değiştirme zamanı olduğunu gösterir. Ama siz bunun ne olduğunu tanımlayamazsanız kendinizi hareketsiz ve yönsüz bir şekilde hisseder ve kötü yorumlarsınız.
Asıl burada anlatılmak istenen gezegenlerin bizim hayatımızı değiştirdiği değil. İçinde bulunduğumuz zamanı anlamamız için bize yıldızların diziliminin bir açıklama yapmasıdır. Gezegenler yüzünden bunlar yaşanmaz. Her şey benim, senin ve diğerleri yüzünden olur.
Gezegenler masumdur…
Bugün sonbahara giriş yapıyoruz…Terazi mevsiminin havadar duyarlılığı, Başak mevsiminin dünyevi, topraklı doğasından hoş bir değişikliktir. İşte bu zamandan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınız?
Kendinizi çok yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Bu bir Başaktan teraziye geçiş dönemidir. Toprak elementinden hava elementine geçiş öyle kolay değildir.
Şu an fonda Ricky Nelson çalıyor. “Lonsome town” dinliyorum.
Bir milyon şey düşünüyorum…
Kafamdakiler o kadar çok ki.
Aynı zamanda kafamdakiler öyle boş ki…
Biliyorum aslında insanın en büyük ihtiyacı bir gram ilgi, bir gram güzel söz, bir gram güler yüz değil mi?
Birinin sana inanıyor olması…
Dünya haksız bulsa onun seni haklı bulması…
Bazen hayatta her şeyle başa çıkabilecek gücü sadece bunların bir gramıyla bulabilirsiniz ama…
İşte…
Bazı şeylerin zamanı ve nedeni var…
Zamanı kabul etmek öyle kolay değil.
Hayatınızı bir pergel gibi yaşamak bu dönem cazip olabilir. Kendi hikâyenizi kuruyormuşsunuz gibi yaşamak…
Ömer Hayyam’ın mısralarında dediği gibidir belki de;
“Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz iki başımız var, bir bedenimiz ne kadar dönersem döneyim çevrende er geç baş başa verecek değil miyiz?”
Mesela bir kez kilo verdiğinizde devamı gelir…
Bir kere paranız olduğunda yeniden cesaretlenirsiniz.
Bir kere okuldan mezun olduktan sonra ya da bir kere gerçek bir ilişkide olduğunuzda gerisi gelir.
Bir gün o sigarayı içmediğinizde nihayet yeniden yaşamaya başlayacaksınız ve bu noktaya kadar yaptığınız her şey bir tür yaşanmamış sayılacak. İçindeki tüm güç yeniden şekil alacak ve iyi haber bunu yapabilecek tüm gücü bulabileceksiniz. Buna inanmak zor şimdilik ama bu bir gerçek.
Bu yeniay sabahı ile tamamen varoluşunuzun zenginliğine odaklanmalısınız.
2020 yılı son iki ayı, 2021 yılı hakkında ipucu veriyor.
14 Aralık güneş tutulması,21 Aralık'ta bir Jüpiter-Satürn kavuşumu,23 Aralık'ta son Mars-Plüton karesi,30 Aralık yengeç burcunda dolunay gerçekleşiyor.
Yukarıda maddeleri sırasıyla yazarak zamanlar yaklaştıkça anlatacağım. Bu maddeleri takip ederek ilgilenin diye bahsediyorum. Hani öğretmene sorarsınız ya hocam 500 sayfaya çalışmayayım hangi bölümlere çalışayım onu söyleyin. Bende size 500 sayfadan 4 bölümden sorumlu olacağınızı söylüyorum. Ama çalışmalısınız.
İyi mi olacak? Kötü mü olacak fikrinden çıkın.
Yıl 2021 oldu. Artık astrolojiyi kendi hayatınıza yön vermek ve eksikliklerinizi görmek adına kullanın. Hangi noktanızı güçlendirmeniz gerekiyor bunları çözün. Her şeyin daha iyi olacağını söylemek isterim ama bunun için bana yardımcı olmanız gerekiyor. Bunun için sizin daha iyi olmanız gerekiyor. Bundan sonrası yama yapmakla gitmeyecek. Kendinize değişen çağın içinde yer edinmek zorundasınız. Oflayarak, puflayarak ya da ona buna suç atarak bir şeyler başa çıkamazsınız.
20 Yıllık yeni bir döngü başlıyor!
Jüpiter ve Satürn her yirmi yılda bir hizalanır ve bunların birleşimi genellikle yeni yollar kökleşirken eski yaşam biçimlerinin yok olduğunu gösterir. Son Jüpiter-Satürn kavuşumları 1980 ve 2000 yıllarında gerçekleşti. 2020'nin sonunda odak noktasına gelen bu uyumla, kaçınılmaz büyük bir değişme doğru ilerliyoruz.
Bu Jüpiter-Satürn birleşimini özel kılan şey, son iki yüz yıldır bu kavuşumların toprak burçlarında meydana gelmesiydi ama yüzyıllar sonra Hava elementinde gerçekleşecek. Atmosferde bir şeyler değişecek ve sizler bir anlık bir aydınlanma ile yaşantınızda yeni yöntemler belirleyeceksiniz.
23 Aralık'taki üçüncü Mars-Plüton karesi, bazılarının 13 Ağustos ve 9 Ekim civarında yaşadığı olayların sonuçlanmalarını anlatabilir.
İletişim kurma ve sosyalleşme şeklimizde dramatik değişiklikler yaşayacağımız bir çağa giriyoruz.
2021 yılında Finans ve gıda sektörlerimizi tamamen değiştirecek olan Uranüs ve Satürn karesi sizlerin de bu şekilde yol almanıza dair haberler veriyor. Diğerlerinin yanı sıra bu yönler, 2021 için hala bazı zorlukları gösteriyor.
Bu noktayı güçlendirmek için,
2021 yazında bir normallik tadı geri dönüyor ama 2022'ye kadar tam olarak yoluna girmiyor. Ve 2022 yılına girerken bir şeyler yoluna girmiş olsa bile girmemiş gibi görünmeye devam edecek. Bu durum sizle alakalı olacak. Daha iyi olmalısınız.
Sağlığımız ve sosyal refahımız tehdit edildiğinde, zenginlik veya bencil fikirlerimiz anında değişebilir. Bunu unutmayın. Geriye sevgi kalır. Geriye sadece sevgi kalması için bunların tehdit edildiğini hala görmüyor musunuz :)
Finansal piyasalarda ne olursa olsun, Boğa burcundaki Uranüs, servet kavramlarımızı yıkacak.
En büyük servetin insanlık, aşk ve sevgi olduğunu göreceğiz.
Finansal sistemlerin olası reformlarına doğru yöneliyorsak, bunu akılda tutarak mal veya hizmet sağlayabilen kuruluşlar ya da kişiler olmamız gerektiğinin altını çizmek isterim.
2021 için ne yapabilirsiniz?
Bunları aralık ayında daha fazla yazıyor ve anlatıyor olacağız ama kısaca fikir sahibi olmak için bağdaştırıcı önemli birkaç konuya değinelim.
2019 ve 2020'de bizi alışkanlıklarımızı ve içsel olarak metamorfozu değiştirmeye zorlayan Satürn ve Plüton birleşiminden nihayet kurtulacağız.
Jüpiter, bizi yaşamlarımıza ve içinde yaşadığımız dünyaya yeni bir bakış açısı geliştirmeye teşvik eden birleşimi güçlendirdi.
Bu, bu birleşim sürekli öncesinde bahsettiğimiz gibi bir şeyleri güçlü değiştirecek ve dönüştürecekti. 2020 kaygı verici bir dönüş yaptı. Yine de Anka kuşunun küllerinden doğması da bir krizdir diye düşünecek olursak hepimiz için yeniden bu krizi çözme fırsatlarına ulaşacağımızı söyleyebiliriz.
Bu gezegensel kavuşum hayatımızı Koronavirüs ile yani bir pandemi ile tekabül ettiğinden ve bu kavuşumların artık birbirinden uzaklaşmaya başlayacağını da göz önüne alacak olursak artık salgın bitip kontrol altına alınacağını ve daha az can kaybının olacağını umabiliriz. 2020'de bu özellik Satürn ile de bağlantılıydı.
Satürn disiplinize etme ya da biçme işlemi yaparken, Plüton ile bilinen gezegen yıkım ve güçlü değişimi hayatınıza çağırdı. Plüton'un aynı zamanda korku ve ıstırabı da temsil ettiğini unutmamalısınız. Jüpiter'in burayla kavuşması bu duygularımızı güçlendirmesiyle birlikte korku hüküm sürdü ve malımızı ya da işimizi kaybetme konusunda endişelenmemize neden oldu. Bu, bizi bazı şeylere bakış açımızı, değerlerimizi ve diğer insanlara, çevreye karşı tutumumuzu değiştirmeye götürse bile çok etkiliydi. 2020 sayfasını yavaş ama emin adımlarla çevirmenin ve bu çalkantılı yıldan ders almanın zamanı geldi!
Ekolojik ve ekonomik beklentiler.
Dünyamızı değiştirme, Toprak Ana'nın yardım çağrılarına cevap verme ve yeni tüketim araçları bulma veya geliştirmeye devam etme arzusunu sürekli olarak aklımızda tutacağız . Ancak kapitalist sistemin destekçileri tarafından yavaşlatılacağız.
Dünyanın diğer bölgelerinde, ilgili ülkenin yönetici gücü tarafından geri çekilip karşı çıkılsa da, bölgesel bağımsızlık için yeni girişimler de olabilir.
İklim değişikliği ve doğal afetlerle ilgili uyarıları hala riske atıyoruz (Uranüs ile Satürn arasındaki bu kare, Toprak Ana'ya bağlı Boğa burcu ile insanları temsil eden Kova burcu arasında oluşuyor).
Bununla bağlantılı olarak, daha iyi barınma bulmak, kendimizi düşman bir iklime karşı savunmak için araçlar bulmak, Doğa ile ilişkimizi geliştirmek ve geleceğimizi garanti altına almak için geleceğe yönelik kararlar almaya ve çözümler bulmaya devam etmeliyiz.
Bununla birlikte, her zaman tüm çözümlere sahip olamayacağız ve bunun fikri bile bizi huzursuz etmeye neden olacaktır. Her halükârda ilerleme kaydetmeye çalışacağız, cevaplar arayacağız ve artık saklanmayacağız.
Mutlu günler dilerim…
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