Kaz mantısı İstanbul’da ama ‘günleri sayılı’

Kazıyla meşhur Kars-Ardahan ve Trakya’nın avcılık yapılan bölgelerindeki evlerde pişirilen kaz mantısı, İstanbul’da Lokanta 1741’in menüsüne girdi. Yalnız kaşık sallamak her babayiğidin harcı değil, yemeğin porsiyonu 380 liradan satılıyor.
Bilenlerin, sevenlerin uzun yolları göze aldığı bir yemek kaz mantısı. İki yıl önce kaybettiğimiz gazeteci abimiz Necdet Doğan köşesinde “Bu mantıyı yemek için Ardahan’a giderim” diye yazmıştı.
Ardahan’daki Yalnızçam Oteli hariç sadece evlerde pişen bir yemek bu. Fakat şimdi Sultanahmet’te Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki Lokanta 1741’in yenilenen menüsüne girdi. Eldeki kaz stoku bitene kadar kısa bir süre servis edilecek.
Tuzlanarak ayazda dondurulmuş
Normal mantıdan farklı olarak içinde kıyma yerine tandırda pişmiş kaz eti ve ‘süt tarhanası’ olarak bilinen fermente edilmiş göce kullanılıyor. Sosunda yoğurt yok. Mantının üzerine köz sarımsak ve yanmış tereyağı dökülüyor. Sonra alıştığımız mantı servisiyle sunuluyor.
Tuzlanarak ayazda dondurulmuş kaz eti tahmin edilebileceği gibi Kars’tan geliyor. Bu stok şubatta yapılmış, mantı menüye martta dahil olmuş, eldeki kaz eti bitince sonraki sezona kadar mecburen servisten kaldırılacak.
Yalnız bu ilginç mantıyı tadabilmek için erken davranmak yetmiyor, sağlam bir bütçe de gerekiyor. Mantının porsiyonu 380 lira. “Altı üstü un, süt, biraz da kaz eti... Neden bu kadar pahalı” diye sordum. Önüme şöyle bir matematik serdiler: “Biz aldığımızda kaz etinin kilo fiyatı 350 liraydı. İşlenip piştiğinde geriye sadece 350 gram et kalıyor. Fiyatı bu yüzden böyle.”
Herkes kendince haklı tabii... Ama “Kaza niyeee gelmedin” diye türkü tutturan olursa cevabım hazır: “Yüksek yüksek fiyatlara kaz yapmasınlar.”
Bomonti’nin yeni popüleri:
The Ordinary
İtalyan lokantası. Now Bomonti’nin giriş katına açıldı. O kadar popüler ki yer bulunamıyor. Salon ve mutfak iç içe; enginar salatası, marine sardalya, trüflü pizza, dana ragulu papardelle gibi lezzetler gözünüzün önünde hazırlanıp pişiriliyor. Pazartesileri kapalı. Öğle servisleri yok. (0537) 562 38 78
Kaz mantısı İstanbul’da ama ‘günleri sayılı’
Kazıyla meşhur Kars-Ardahan ve Trakya’nın avcılık yapılan bölgelerindeki evlerde pişirilen kaz mantısı, İstanbul’da Lokanta 1741’in menüsüne girdi. Yalnız kaşık sallamak her babayiğidin harcı değil, yemeğin porsiyonu 380 liradan satılıyor.
Bilenlerin, sevenlerin uzun yolları göze aldığı bir yemek kaz mantısı. İki yıl önce kaybettiğimiz gazeteci abimiz Necdet Doğan köşesinde “Bu mantıyı yemek için Ardahan’a giderim” diye yazmıştı.
Ardahan’daki Yalnızçam Oteli hariç sadece evlerde pişen bir yemek bu. Fakat şimdi Sultanahmet’te Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki Lokanta 1741’in yenilenen menüsüne girdi. Eldeki kaz stoku bitene kadar kısa bir süre servis edilecek.
Tuzlanarak ayazda dondurulmuş
Normal mantıdan farklı olarak içinde kıyma yerine tandırda pişmiş kaz eti ve ‘süt tarhanası’ olarak bilinen fermente edilmiş göce kullanılıyor. Sosunda yoğurt yok. Mantının üzerine köz sarımsak ve yanmış tereyağı dökülüyor. Sonra alıştığımız mantı servisiyle sunuluyor.
Tuzlanarak ayazda dondurulmuş kaz eti tahmin edilebileceği gibi Kars’tan geliyor. Bu stok şubatta yapılmış, mantı menüye martta dahil olmuş, eldeki kaz eti bitince sonraki sezona kadar mecburen servisten kaldırılacak.
Yalnız bu ilginç mantıyı tadabilmek için erken davranmak yetmiyor, sağlam bir bütçe de gerekiyor. Mantının porsiyonu 380 lira. “Altı üstü un, süt, biraz da kaz eti... Neden bu kadar pahalı” diye sordum. Önüme şöyle bir matematik serdiler: “Biz aldığımızda kaz etinin kilo fiyatı 350 liraydı. İşlenip piştiğinde geriye sadece 350 gram et kalıyor. Fiyatı bu yüzden böyle.”
Herkes kendince haklı tabii... Ama “Kaza niyeee gelmedin” diye türkü tutturan olursa cevabım hazır: “Yüksek yüksek fiyatlara kaz yapmasınlar.”
Bomonti’nin yeni popüleri:
The Ordinary
İtalyan lokantası. Now Bomonti’nin giriş katına açıldı. O kadar popüler ki yer bulunamıyor. Salon ve mutfak iç içe; enginar salatası, marine sardalya, trüflü pizza, dana ragulu papardelle gibi lezzetler gözünüzün önünde hazırlanıp pişiriliyor. Pazartesileri kapalı. Öğle servisleri yok. (0537) 562 38 78