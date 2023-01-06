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Yapılan yorumlar gırla: “Gençliklerinde bile bu kadar genç değildiler...”

O karenin hikâyesini öğrendim.





Meğer Selda Bağcan, bundan 1 yıl önce banyoda gördüğü örümceğin üstüne basmamak için dengesini kaybedip düşmüş.

O gün bugündür dizlerinde problem varmış.

“Sahneye çıkıyorum ama ne çektiğimi ben bilirim” diyor.

Emel Müftüoğlu da daha önce Demet Akbağ’a yaptığı gibi Selda Bağcan’ı kendi doktoruna götürmüş.

Üçü böylece doktorun muayenehanesinde bir araya gelmişler.

Gelmişken bir fotoğraf çektirelim diye karar vermişler.

Selda Bağcan “Aman göbekten yukarısını çekin, göbeğim çıkmasın” demiş.

Emel Müftüoğlu “Merak etmeyin, o iş bende” diye cevap vermiş, sonra gençlik filtresi uyguladığı kareyi diğerlerine de göndermiş.

Demet Akbağ fotoğrafı paylaşmadı.

Ama Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan ve doktor paylaştı.

“Biliyorsun, ben hep doğallıktan yanayım ama çok hoşuma gitti, baktım 18’lik gibi olmuşum, eğlence olsun diye paylaştım” diyor Bağcan.

Karar vermiş, bundan sonra da yapacakmış böyle eğlenceler.

Yap, hakkındır Selda Abla, eğlen, herkes yapıyor ama en çok sana yakışıyor.

Dizlerin için de acil şifalar dileriz.

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Messi’yi darladı 50 milyonu aştı

Nusret Gökçe, Instagram’da 50 milyonu bulan takipçi sayısını çektiği özel bir videoyla duyurup kutladı.

Böylece platformda bu sınırı aşan ilk Türk oldu.

Bunun ne demek olduğunu şu takipçi sayılarıyla anlatabiliriz belki:

Madonna 18.6 milyon, Tom Hanks 9.4 milyon, Johnny Depp 28.1 milyon, Michael Jordan 19.3 milyon...

Gökçe’nin bu başarısının ardında, 2019’da 20 bin lira maaşla işe aldığı ve gittiği her yere beraberinde götürdüğü sosyal medyacısının payı büyük.

Çalışmalarından çok memnun olduğu elemanına 2020’de 30 bin lira ödemeyi planladığını açıklamıştı Nusr’et.

Bu sene 100 bin lira falan olmuştur o rakam.

Dünya Kupası finalindeki o ısrarın, ille de fotoğraf çektirmek için verilen çabanın, Messi’yi bile darlama telaşının sebebi şimdi daha iyi anlaşılıyor tabii.

Bütün o çaba, o ısrar, o telaş... Her şey takipçisine takipçi katmak uğruna.

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Demet Akalın’ın özel okul isyanı haklı mı?

Kızı Hira için özel okulların fiyatlarını paylaşan Demet Akalın, altına “Eğitim parasız olmalı! Yakınımda devlet okulu olsa saniye düşünmem” yazdı.

Akalın haklı, eğitim tabii ki parasız olmalı.

Ama Türkiye’de eğitim zaten parasız.

Çocuğunu özel okula göndermek istiyorsan veriliyor Akalın’ın bahsettiği bu meblağlar.

Paylaştığı da içlerinde en yüksek olanları.

Madem devlet okulu istiyor, o da kolay:

Acarkent’ten şoförüyle yollayıp aldırsın Hira’yı.

Yahut da herkes gibi okul servisine bindirsin kızını. 2 yıl önce Hira’ya doğum günü hediyesi olarak 270 bin liralık minibüs almıştı Akalın.

Onu satsa ilk taksiti ödemiş olur bile.

Zaten Finlandiya eğitim sistemiyle hizmet veren bir özel okul grubu çoktan talip olmuş bile Hira’nın eğitimini üstlenmeye.

Bu ülkede “sponsorsuz” milyonlar çocuğuna harçlık verebilmenin derdindeyken...

Galiba üzüleceğim en son şey, koskoca Demet Akalın’ın kızının eğitim masrafını nasıl karşılayacağı.

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Daha keskin çeneler

Demet Özdemir, Bensu Soral, en son Yaşar İpek...

Gittikçe keskinleşen çene hatlarıyla gündemdeler. ‘Jawline’ adı verilen çene dolgusu sayesinde elde ediliyormuş bu görünüm.

Yaşar İpek doğruladı ve sevenlerine güzel görünmek için yaptırdığını açıkladı.

Herkesin estetik anlayışı kendine tabii ama ben beğeniyorum bu yeni akımı.

İmkânı olan için tabii...