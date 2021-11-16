10 yıl yattım, kimse benim için bir şey yapmadı

◊ Üniversitedeyken harçlık için dövüşlere katılma, çalışmaktan sürmenaj geçirip bayılma... Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Benim hayatım hep aksiyon-macera. (Gülüyor)
◊ Babanız Türk, anneniz Amerikalı; dört erkek kardeşin en büyüğü olarak Colorado’da doğdunuz. Abi olmak bir avantaj mıydı, yoksa ailenin deney tahtası mı oluyorsunuz?
- İlk çocuk her zaman deney tahtası oluyor, yapacak bir şey yok. Ama abi olmak benim için öncelikle bir sorumluluk, hâlâ da öyle devam ediyor.
◊ Evde Türkçe mi konuşulurdu, İngilizce mi?
- Her iki dil de eşit oranda konuşulurdu. O da hâlâ öyle.
Açılalı daha bir ay olmasına rağmen canlı müzik mekânı Uluorta’nın farklı geceler için şimdiden farklı müdavimleri var. Mesela kadınlar daha Ayta’cı. Çiftler Rubato’cu...
Burası Etiler’deki eski Civanım. Hani şu yıllarca Utku’nun sahnesiyle özdeşleşen, mimarisi kabareye benzeyen dükkân... Sahnenin yeri değişmiş ama localar, tavandan sarkan aydınlatmalarla falan o hava hâlâ devam ediyor.
Salı 22.00... Sahnede Rubato’nun ön grubu Çiçek Kızlar... Programa ‘Ehlen ve Sehlen Dostlar’la başlayıp klasik meyhane şarkılarıyla devam ediyorlar. 150 kişilik salonda kadın kadına masalar ve gruplar da var ama çiftler ağırlıkta... Yaş ortalaması 30-45. Mini gece kıyafetiyle gelen de mevcut, daha sade görünen de... Ama topuklu olmazsa olmaz. Çoğunluk rakı masası. Zaten sahnedeki Çiçek Kızlar’a masalarda mercimek köftesi, atom, pilaki gibi, hepsi çok temel ama lezzetleri standart üstü meyhane mezeleri eşlik ediyor. Canlı müzik mekânlarında bu biraz zor yakalanır.
Yalnız, Rubato sahne almadan önce ara sıcak ve balık, tavuk, kırmızı et seçmeli ana yemek servisini de yapıp bitirmeleri lazım. Bu arada hiç ucuz sayılmaz. Fiks menü için kişi başı arka masalara 600, faça masalara 1.500 lira ödeniyor.
Salıları Rubato çıkıyor, cumartesi Günel Zeynalova, pazar Cevher... “En şamatalı hangisi geçiyor” diye sordum, tereddüt etmeden “Ayta Sözeri geceleri...” dediler. Hangi gün, kimin çıkacağını Instagram hesapları üzerinden duyuruyorlar.
Yemek servisinin ve çatal-bıçak seslerinin kesilmesiyle Rubato, iki tonmayster, bir klarnet, iki gitar, bir davul, bir bateri ve bir orgla sahneye çıkıyor. Ha bir de solist Özer Arkun’un çaldığı çello var...
Sarımsak sevmem, alerjim yok ama sarımsaklı çorbada kullanılan kepçeyle sarımsaksız çorba servis edilse anlayabiliyorum bazen.
Arkadaşım var, pul bibere hassas. Yediği yemekte bir çimdik olsa eli yüzü şişip davul gibi oluyor.
Siparişte özellikle belirtmemize rağmen, unutulduğu ya da kaktırılmaya çalışıldığı çok başımıza gelmiştir.
Herhalde “N’olacak canım, zaten az, o kadardan bir şey olmaz” diye düşünülüyor.
Yemeği internet üzerinden sipariş ediyorsanız daha da dağılıyor dikkatler.
Hadi bizimki damak tadı, alerji gibi ikincil meseleler. Peki ya sağlık?
Oyuncu Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli’nin geçen yıl doğan kızları Müjgan’ın bir rahatsızlığı var.
Hikâyenin evveliyatını bir süre unutun. Olaydan sonra gelmeye devam eden açıklamaları da şimdilik bir kenara bırakalım.
Ama Feryal Gülman ve Kemal Gülman çiftinin yaşadığı son olay...
Değme Hollywood senaryolarına, tiyatro oyunlarına konu olacak cinsten değil mi?
Dünyada onca şehir, onca uçak varken...
Bir kadın, eşi ve onun sevgilisi...
Aynı uçağa, aynı sefere, bir de yan yana, aynı sıraya düşerler...
Karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor ama o ihtimal hep var: Milyarda bir olacak bir tesadüf.
Hayatı mücadeleyle geçmiş. Köy Enstitüsü mezunu. Öğretmen oluyor. Ama kendini tiyatroya adıyor.
Aslında sinemayı hiç istemiyor. Gel gör ki paraya ihtiyacı olduğu için figüranlık yapmak zorunda kalıyor. Başrolden dayak yemek falan. Kim bilir ne ağır gelmiştir ona o idealist yıllarında.
Hababam’daki ‘Badi Ekrem’ tiplemesiyle patlıyor. Sonra Kemal Sunal’la “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Tosun Paşa”...
Artık ikinci adam değil, başrol olmasını teklif ediyorlar, orada da diretiyor. Canlandırdığı karakterlerin iyiye hizmet etmesi gibi bir derdi var. Uzun zamanlarını “doğru senaryo” bekleyerek boş geçirdiği oluyor.
Seyircinin o güne kadar alışıp benimsediği “üçkağıtçı” karakteriyle senede garanti beş-altı filmi varken, yapımcılara karşı gelerek riske giriyor. Yılların “üçkağıtçısı”, “Namuslu” filminde bir “namusluyu” oynuyor.
Çocuksuz bir bekâr olarak anlam veremiyorum tabii:
Kreş yokken bu çocuklar nasıl büyüyormuş?
Bu konuyla ilgili NG Araştırma’nın ilginç bir anketi ulaştı elime. Gözlemlerimi doğruluyor. Buna göre (küsuratları yuvarladım):
◊ Okulların yüz yüze eğitime geçmesinden genel anlamda yüzde 25 çok memnun, yüzde 33 memnun. Memnun olmayanlar yüzde 17 civarında.
◊ Ayrıntıya inildiğinde öğrencilerin yüzde 47’si memnun ya da çok memnun, velilerinse yüzde 70’i...
Yani veliler öğrencilerden daha mutlu!
◊ Okulların açılmasının korona vakalarını artıracağını düşünenler yüzde 76 ama yüzde 57 okulların tekrar kapanacağına ihtimal vermiyor.
Uğur Yücel’in tuhaf açıklaması
◊ 7 Ağustos, Aslan erkeği. Nesi daha zor: Zaman zaman fazla cömertlik mi, ara sıra fazla ego mu?
- İkisiyle de çok derdim olmadı aslında. Ama daha çok... Zaman içinde bunları yontmak diyelim.
◊ YTÜ Endüstri Mühendisliği’ni dondurup müziğe geçiş... Sabırsızlık mı, isyan mı?
- Dondurmadım ki. Sadece gidemedim. Seneler sonra bitirmeyi tekrar denedim ama onu da yapamadım.
◊ Hayatın bir film olsa müzikal mi olurdu, romantik-komedi mi?
- İçinde birçok duygu ve değişik disiplinler barındıran, şöyle uzun soluklu bir dizi daha uygun olurdu herhalde.
Yakışıklı, yetenekliydi Barış Akarsu. Kerim Tekin’le aynı kaderi paylaşacağını bilmeden okumuştu “Kar Beyazdır Ölüm”ü.
Tıpkı şarkının sahibi gibi trafik kazasında kaybetti hayatını.
Bodrum’da kendi doğum günü partisine giderken...
Onca sene geçmiş, insan hâlâ yakıştıramıyor, kabullenemiyor, isyan ediyor böylesi ölümlere.
“Keşke” diyorsunuz, “Birazcık daha yavaş sürseydi o arabayı.”
O anda yanlarına ışınlanıp “Dur oğlum, hiçbir şey kaçmıyor, bu kadar acele etme” demenin bir imkânı olsa keşke.
Böyle durumlarda “takdiri ilahi”den başka sığınacak limanı, tesellisi olmuyor insanın.
Galataport’un bir ucu Karaköy katlı otoparkında. Lüks The Peninsula oteli ve onun balo salonuyla başlıyor, sırasıyla İstanbul Modern, Kapalıçarşı adı verilen alışveriş bölgesi ve sonra da yeme-içme alanları yer alıyor. Diğer ucundaysa Deniz Ticaret Odası ve Mimar Sinan Üniversitesi var. Daha önce sivillerin giremediği 1.2 kilometrelik sahil şeridi şu anda boydan boya yürünebilir halde. Henüz kruvaziyer gemisi trafiği yok. Yoğunluk başlamadan manzaranın tadını çıkarın. Çünkü bir gemi yanaştığında yerden 3 metrelik kapaklar kalkacak.
Alışveriş merkezi ve yeme-içme alanlarında birçok mekân şimdiden hizmete girdi. Ama bu daha yarısı. Proje tamamlandığında bir bu kadar daha yeni mekân açılacak. Sahil boyunca Big Chef’s, Happy Moon’s, Cookshop, Kahve Dünyası, Mezzaluna, Populist, Nusr’et, Gina, Günaydın, Gizia Brasserie, Frankie, Balıkçı Sait, Liman Pastanesi sıralanıyor. Bu lüks markaların da en lüks segmentlerine yer verilmiş. Yalnız sinirlerinize hâkim olun, personelin eli kolu hâlâ yerli yerine oturmamış, hemen hepsinde servis çok yavaş.
Şu anda iki sergi gezilebilir halde. Biri, O2 Blok’taki ‘Monet & Friends’ dijital sanat sergisi. Diğeri G Blok’taki, Ara Güler’in ilk kez sergilenen karelerini de içeren ‘Denize İnen Yol’ fotoğraf sergisi. Her ikisi de ücretsiz. Binaların arasında kalan boşluklarda açık hava konser ve etkinlik alanları oluşturulmuş. Birine denk gelirseniz yürüyüşünüze canlı müzik de eşlik edecek. Tarihi Merkez Han, Karaköy Yolcu Salonu ve Çinili Han artık The Peninsula oteline ev sahipliği yapıyor. Tophane Saat Kulesi’yse restorasyondan sonra çok ‘yakışıklı’ olmuş.
Tüm Vandal şubelerinin kapısında break dance yapan bir tavşan heykeli oluyor.
VANDALLAR ŞEHRİ BASACAK!
Galataport’un yeniliklerinden biri de 15 Ocak’ta açılması planlanan Vandal. New York, Berlin, Rotterdam gibi şehirlerde şubeleri ve Madonna, Kate Moss, George Clooney gibi ünlü müdavimleri var.
Şarkıcı Linet Eurovision’da İsrail’i temsil etmek için yarışmaya katıldı, ülkenin “XFactor” yarışmasında bir üst tura geçti.
Türkücü Seher Dilovan’ın oğlu Alan Dere de İsviçre’yi temsil etmek için hazırlanıyormuş.
Bunun başka örnekleri de var. Mesela Serhat Hacıpaşalıoğlu, San Marino’yu iki kez temsil etti yarışmada.
En son 2019’da ülkeye o zamana kadarki en iyi derecesini kazandırdı.
Hadise’nin adı da bir ara Belçika için konuşulmuştu.
Türk sanatçıların Eurovision’da başka ülkeler adına yarışması fikri çokça eleştiriliyor. Çevremde de böyle düşünenler var.
Türkiye yarışmada olsa ve bir sanatçımız ülkemize rakip olarak sahne alsa eleştiriler yerden göğe kadar haklı.
90’lı yılların sonlarıydı. O zamanlar Türkiye’de hiç bilinmeyen bir müzik türü yapıyorlardı. Fenerbahçe Parkı’nda röportaj yapmıştık.
Yaptıkları punk-rock müziği eleştirenler için “Sen bizden önce hiç punk duydun mu?” başlığını vermişlerdi.
Sahnede de görmüştüm onları,
Ortaköy’deki “Flatline” adlı efsane kulüpte.
Zincirleri, derileri vardı. Saçlarının yanları kazılı.
Tepede kalan ince saç şeridi boyalı ve fönle dikleştirilmişti. Onları dinlerken “pogo” adında bir dans yapıyorduk.
Çoğunlukla kolej çocukları... Birbirimizle çarpışa çarpışa, saçma sapan... Ama eğlenceli miydi? Kesinlikle!
Bülent Ersoy, Kıbrıs’ta 1 ay tutuklanıp salıverilen orkestrasından gelen tepkiler karşısında resmen çıldırdı. Bağlandığı yayınlar ve yaptığı açıklamalarda beddualar okudu, hapis yatıp çıkmış insanları bir de kendisinin mahkemeye vereceğini açıkladı.
Yetmedi...
“Bunlar zaten Roman” gibisinden, kendine, geçmişine, mücadelesine hiç yakışmayan bir ayrımcılık...
Eğer bir mahkeme konusu varsa, asıl burada var. Ama bence Bülent Ersoy karşısındaki insanlarla değil, vicdanıyla kavga ediyor özünde. O da çok iyi biliyor ki ekibindeki insanlar tutuklanırken...
Koştur koştur Kıbrıs’taki çantacısına gitmesi yanlıştı.
O da çok iyi biliyor ki bu iş İbrahim Tatlıses’in avukatlarına değil, öncelikle kendisine düşerdi.
O da çok iyi biliyor ki bu insanlar hapiste korona kaptıklarında...
Bu sene bomontiada’nın üç farklı mekânına yayılarak ziyaretçilerine geniş bir keşif alanı sunan Mamut Art Project sergisinden ilham veren işleri seçtim.
Sosyal medya çocukça bir şey mi?
Video sanatçısı Ayris Alptekin’in ‘@92’den_beri Hayatımı Kurguluyorum’ ismini verdiği çalışması bugününden çocukluğuna, çocukluğundan da bugününe bakıyor. Bunun için babasının çocukluğundan ergenliğine kadar çektiği 50’ye yakın videoyu kullanmış. Bu görüntüleri “Günümüz sosyal medya pratiğinin atası” olarak yorumluyor. Çocuk yaşlarda ‘gösterme-görülme’, ergenlikteyse ‘görünmeme’ isteğinden yola çıkarak gündelik hayatı paylaşma/sergileme arzusunu tartışıyor.
Sinema insanı sömürüyor mu?
‘Pasif bir yumruğu ışıklara kazımak’ adlı eserinde sanatçı Batınay Ünsür, anaakım sinema ve gişenin diktatörlüğünde seyircilerin sömürülüp sömürülmediğini tartışıyor. Kamerasıyla topladığı görüntüleri bir araya getirerek asıl anlam kurucunun senaryo değil, görüntülerin bir araya gelme şekilleri olduğunu savunuyor.
Birileri sürekli bizi mi gözetliyor?
Damla Sari ‘Gelsin, Yüzüne de Söylerim’ adlı çalışmasında herhangi bir evde karşımıza çıkabilecek üç sandalyeyi kullanarak birçok izleyiciye tanıdık bir his yaşatıyor. Eserin kamerasına yüzünüzü okuttuğunuzda üç sandalye de sizi takip ediyor. Tıpkı mahallede bizi izleyen meraklı teyzeler gibi.
“Aşk Doktoru” olarak bilinen davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, Best Model’a katılan genç bir danışanının, organizatör Erkan Özerman tarafından suiistimal edildiğini öne sürdü.
Durumun ciddiyetiyle kendisi baş edemeyince danışanını bir psikiyatr hocasına yönlendirmiş.
Önümüzdeki dönemde belki o hoca da konuşacak. Sonra belki başkaları da...
Aslında gerek de yok. Şu ana kadar söylenenler bile yeterince vahim.
Ülkeye hem yurtiçinde hem yurtdışında büyük katkılar sağlayan dev bir marka Best Model.
Kenan İmirzalıoğlu, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ, Deniz Akkaya gibi isimleri Türkiye’ye kazandırmakla kalmadı...
Başka ülkelere lisans vererek organizasyonun uluslararası olmasını sağladı. Şimdi gözümüzün önünde parça parça dökülüyor.
Tarkan’ın Trendyol, Cem Yılmaz’ın Hepsiburada reklamları ardı ardına düştü ekrana. O kadar da sık dönüyor ki reklamlar, zap yaparken bir Tarkan, bir Cem, bir Tarkan, bir Cem geliyor önümüze.
Bu “pişti” planlı bir şey miydi, yoksa firmalar için kötü mü oldu bilmiyorum. Ama pandemide her ikisine de hasret kaldığımız için bizim için şahane oldu.
İlk dikkati çeken Tarkan’ın nasıl ışıl ışıl parladığı. Elbette gözaltları, kazayakları biraz belirginleşmiş ama 49 yaşındaki Tarkan sanki 20 yaş gençleşmiş gibi.
Üstelik reklamda en sevdiğim şarkısını söylüyor: “Gül Döktüm Yollarına”... Yine de bir-iki küçük eleştiri yapmadan geçemeyeceğim.
Birincisi, Tarkan’a doyamadık.
Sanki onun değil, kuryenin reklamı gibi. Ama devam filmlerinde alırız herhalde hevesimizi.
Sonra biraz da ‘şaşkaloz’ bir kurye, paketi kime götür-düğünü bile bilmiyor. Sanki 20 tane Tarkan Tevetoğlu var piyasada.
Feyza Aktan ile Özcan Deniz’in korkunç ayrılıklarını, “daha ne kadar çirkinleşebilir” diyerek hayretler içinde izliyoruz.
Mala çökme, evden kovma, eve kamera kurma, şiddet, tehdit, hakaret...
Ne ararsanız var.
Hepimiz utanarak, sıkılarak, bıkarak izliyoruz.
En son bir kamera kaydı düştü ekranlara: Özcan Deniz eski eşi ve çocuğunun ikametgâhına gidiyor; Feyza Aktan, Özcan Deniz’e saldırıyor, üstünü başını yırtıyor.
Özcan Deniz elini bile kaldırmıyor, sadece “maruz kalıyor” olup bitene.
Ağustos başında “Aşısızlar için çember daralıyor” diye bir yazı yazmıştım. Bugün artık bize normal gelen “girişte HES kodu taraması” gibi kurallar bütün dünyada daha yeni yeni oluşuyordu. Dünyadan çeşitli örnekler vermiş, gidişatın bu yönde olduğunu anlatmaya çalışmıştım.
Aman ne tepki aldım, ne tepki aşı karşıtlarından. Aradan 3 ay geçmedi, sinemadan stada, toplu ulaşımdan işkollarına, o zaman düşünemeyeceğimiz önlemler artık gündelik hayatın bir parçası. Bu hafta itibarıyla aşı karşıtlığı konusunda yeni bir döneme geçmiş bulunuyoruz.
Belçika’nın ikinci büyük kenti Anvers’te bir aile hekimi, aşı olmayanlara artık bakmayacağını açıkladı.
Gerekçesi şu: “Aşı olmamanız, sizin tıbba, dolayısıyla bana da güvenmediğinizi gösteriyor. Madem öyle, niye bize geliyorsunuz ki?”
Böyle bakınca doktor yerden göğe kadar haklı tabii:
“İnternette kimleri okuyup aşıyı reddettiysen, şimdi git, seni onlar iyileştirsin” demeye getiriyor.
Doktora birçok meslektaşı da destek verdi, ülkenin Aile Hekimleri Derneği de sağlık riski durumunda doktorların, aşılanmamış kişileri reddedebileceğini açıkladı.
◊ Eğer sizin gibi pop müzik yapsalardı, hangi davudi sesli sanatçı rakibiniz olurdu: Ruhi Su mu, Hasan Mutlucan mı?
- Ne demek, haddim olur mu hiç? Saygıyla eğilirdim. Hay Allah, popçu olarak düşünemedim onları şimdi.
◊ Unkapanı’nda plakçı arşınlayıp parklarda sabahladığınız zamanlar olmuş. Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik mi?
- Kesinlikle dramatik-macera. Adı da “Tek Başına”...
◊ Eczacılık okuyup uzun yıllar İstanbul Harbiye’de eczacılık da yaptınız. Nesi daha zor: İlaç isimlerini ezberlemek mi, doktorların yazısını çözmek mi?
- Gazi Üniversitesi’nden dereceyle mezun olmuş ama ticareti becerememiş eczacıyım ben. Başarısız oldum. Lüzumsuz ilaç kullanımına karşı hastaları uyarıp evde yapılabilen karışımlara yönlendirirdim. Battım tabii. İlaç ana maddelerini bilirdik ama firmaya göre jenerik isimler değişirdi. Çok zordu. Doktorların yazısına gelince... Zaman içinde beceri kazanıyor, gelişinden anlıyorsun.
Hollywood’la birlikte bütün dünya şokta. İnanılır gibi değil: Alec Baldwin “Rust” filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayla filmin yönetmeni ve görüntü yönetmenini yaraladı, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.
Herkes olayın bilinen ve bilinmeyenlerini tartışıyor.
İlk bilinmeyen şu: Film setinde ölüme sebep olabilecek gerçek silah ve gerçek mermi ne arıyor?
“Yapım ekibinin sorumsuzluğu” diyen var.
Mümkün. Setlerde benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı.
Mesela Bruce Lee’nin kendisi gibi aktör olan oğlu Brandon Lee, “The Crow” filminin setinde (1993), Michael Massee’nin kendisine doğrulttuğu silahla “gerçekten” vuruldu. Kan kaybından hayatını kaybetti.
Emre Altuğ da 2006’da “Hasret” dizisinin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayla kolundan ve kulağından yaralanmıştı.
10 yıl yattım, kimse benim için bir şey yapmadı
Bu sözleri dinleyen Pınar Deniz’in mimiklerinden anlıyoruz ki o sırada rol falan yapmıyor. Kadir Şeker’den bunları gerçek hayatta dinlese ne tepki verecekse, aslında o anda onu sergiliyor.
Kanal D’nin fenomen dizisinde Kadir Şeker’e yapılan gönderme, “Yargı”yı birkaç başlıkta birden sosyal medyanın gündemine taşıdı.
Kadına şiddeti önleyeceğim derken hayatı kararan Kadir Şeker’in başına gelenler, o kadar sembol bir olay ki...
Sadece adalet, hakkaniyet gibi duygularımızı sarsmadı...
Aynı zamanda kitlelerin bakış açısını, davranış biçimini etkiledi.
Koca bir toplum travma yaşadı aslında:
Şiddet durumunda müdahale etmeli miyim, yoksa hiç karışmamalı mıyım?
Dizinin son bölümü işte bütün bunları aldı, tekrar önümüze getirdi.
Bambaşka bir hikâyeymiş gibi, Kadir Şeker vakasıyla tekrar yüzleşmeye bıraktı bizi.
Senaryoyla seyirci arasında yaşanan inanılmaz etkileşimin altında da bu yatıyor.
Fakat işin ilginç yanı, senaryo sadece seyirciyle değil, oyuncularla da etkileşime girdi.
Karakter diyor ki: “İyilik yaptığım için 10 yıl yattım ben. Parkta dövülen bir kadını kurtarmaya çalıştım. Yardım çığlıklarına koştum. Adam, kadını bildiğin öldürüyordu. Sırf kadını kurtarmak için iyilik için yerden taş alıp vurdum. Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum. 10 yıl yattım, kimse benim için bir şey yapmadı...”
Karşısında bu sözleri dinleyen Pınar Deniz’in mimiklerinden anlıyoruz ki...
O sırada rol yapmıyor.
Kadir Şeker’den bunları gerçek hayatta dinlese ne tepki verecekse...
O anda onu sergiliyor.
Haklı olarak dizileri çeşitli yönlerden eleştiriyoruz ya...
Bunu da kurgu-gerçek uyumunun güzel bir örneği olarak kenara not düşelim.
Yeşil sahne mümkün mü?
Zuhal Olcay, sahne kostümlerini 4-5 kere giyme çağrısı yaptı meslektaşlarına:
“Sahne kıyafetlerine bu kadar çok para harcamak yerine, kostümleri defalarca kullanmak zorundayız. Hem maddi olarak hem de dünya gezegenine saygı gereği bunu yapmamız gerekiyor. Bir kumaşın beyaza boyanmasında korkunç litrelerce su gidiyor. Nasıl ki evimizdeki musluğu gerektiği zaman açıp kapatıyoruz, bu da aynı mantık.”
Vardığımız yer, “Bülent Ersoy kürk giysin mi, giymesin mi?” tartışmasından çok ötede artık.
İngiliz müzik grubu Coldplay’in konserde dinleyicilerin zıplamasıyla elektrik elde edilen turne projesi var mesela.
Kendi içlerinde çelişki barındırmıyor da değiller, çünkü bu konserlere özel jetleriyle gitmeye devam ediyorlar, bu yüzden eleştiriliyorlar.
Türkiye’de de benzer girişimler mevcut. Mersin’deki Soli Fest... Güneş enerjisinden elde edilen elektriği kullanıyor bütün cihazlar.
Çevre hassasiyeti eğlence sektörünü de dönüştürüyor. Bunların kısa zaman içinde artıp çeşitleneceğini göreceğiz.
Ama Zuhal Olcay’ın bu çağrısına sahne kostümleriyle bilinen Hadise, Hande Yener, Gülşen, Demet Akalın gibi meslektaşları nasıl yaklaşır, orası biraz karışık.
Çünkü seyirciden böyle talep, tabandan böyle bir baskı gelmiyorsa sanatçının bunu kendi gücüyle yapabilmesi için...
Yılların Zuhal Olcay’ı olması lazım işte.
Sen ne güzel bir insansın
Hastanede kemoterapisi süren şarkıcı Şimal’e geçirdiği operasyonun ardından yüzük takan nişanlısı Necati Arıcı...
Şimal yüzüğü fark edince narkoz sersemliğiyle önce anlamıyor ne olduğunu. “Benim yüzüğüm değil bu” diyor.
Sonra sonra Necati Arıcı’nın taktığını anlayınca “Bana sarılır mısın?” diyor videoda.
Bir an önce sağlığına ve sahnelere kavuşsun, çok da güzel bir evlilikleri olsun.