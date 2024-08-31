Dünyanın en güzel trafik cezası

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“Sen niye kaldırımdan gidiyorsun?”

Aslan şaşkın.

Polis “Gelir misin buraya” deyince, Aslan korkarak geliyor.

Polis: “Bak sen kaldırımda motor sürüyorsun (üç tekerlekli bisiklet). Ama kaldırım yayalar için. Üstelik kaskın da yok.”

Aslan iki elini başına götürüyor. “Kaskım mı? Yok ki...” diyor.

Polis: “O zaman sana ceza yazacağım” diyor.

Aslan çaresiz bakıyor. Polis Gökhan ceza makbuzunu çıkartıyor ve yazmaya başlıyor:

“Bir hafta çizgi film yok. Bu kaldırımda motor sürdüğün için. Duydun mu?”

Aslan kâğıda bakıyor... Polis devam ediyor:

“Kaskı takmadığın için de 1 hafta yatağını kendin toplama cezası. Tamam mı?”

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Aslan başını sallıyor. Polis Gökhan “Hadi gel bakalım şimdi imzala bu makbuzu” diyor.

Aslan da büyük bir ciddiyetle gelip imzalıyor.

Ve trafik polisi Gökhan’dan Aslan’a uyarı:

“Bak bu cezaları yerine getirmezsen, motorunu bağlarım. Ona göre...”

Sevgili polis kardeşim Gökhan Genç. Sen çok yaşa. Ne kadar güzel bir şey yapmışsın.

Bir çocuğa trafik kuralları ancak bu kadar güzel ve hoş anlatılır.

Verdiğin cezalara da bayıldım.

İlkokullarda ders diye gösterilir bu video.

Bu güzel anları izlemek isterseniz videoyu paylaşıyorum:

https://www.dha.com.tr/gundem/polis-memurundan-kaldirimda-kasksiz-bisiklet-suren-aslana-gulumseten-uyari-video-2494684

MERT’İN OYUN MUCİZESİ 5 SENEDE VERGİ REKORTMENİ

Mert, Hacettepe’nin Teknokentine yaptığı başvuruya “olumlu” cevap alınca havalara uçmuştu.

Hayalleri için nihayet ilk adım atılmıştı.

Bilkent’te bilgisayar mühendisliği okuyordu. Ve okurken gözünü “oyun dünyası”na dikmişti.

2017’de okulu bitirdi. Yüksek lisansa başladığında Loop Games’i kurmuştu.

Yıl 2019’du ve artık hayalleri için çalışmaya başlayacaktı.

Birkaç kişi başladılar. Oyun programları tasarladılar.

Denediler. Olmadı. Yine denediler, olmadı. Sonunda buldular.

2021 yılında ABD merkezli Tilting Point’ten 60 milyon dolar yatırım aldı.

2022’ye geldiklerinde 7 kişiydiler. Oyunları geliştirdiler.

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Hacettepe Teknokent’te kurulan Loop Games büyüdü.

Tasarladıkları oyun çok tuttu. 20 kişilik ekip, 3 ayda yaptıkları oyunu 200 milyon dolara sattılar.

Ve önceki gün Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı.

Mert Gür, ödediği 142 milyon lira vergiyle 16’ncı sıradaydı.

Oyun sektörü dünyada en hızlı büyüyen sektör. Türkiye’den de böyle isimlerin çıkması, böyle başarıları görmek beni ne kadar mutlu ediyor bilseniz.

Bu noktada dönemin Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran ile Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Veysel Tiryaki’yi alkışlıyorum. Ve elbette dönemin Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı, Mert’e verdiği destek yüzünden kutluyorum.

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Öngörü budur. Ön açmak budur. Fırsat vermek işte tam da budur.

GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM ZEHRA

Muhabirlik zor iştir...

Hele olay muhabirliği. Ya da bizim zamanımızdaki adıyla “polis muhabirliği”...

Polisiye olaylara giden muhabir her türlü sürprize hazırdır.

Düşünsenize;

Yakınlarını kaybetmiş öfkeli aile üyeleri. Nefret içindeki kavgalı taraflar. Cinayetin işlendiği yerde araştırma. İşte kayıp küçük Narin olayı. Günlerce orada yatan muhabirler var. Olayı aktaracaksınız. Fotoğraf bulacaksınız. Ölenlerin fotoğrafları... Acılı yakınlarla konuşacaksınız. Bir fotoğraf karesi için saatlerce bekleyeceksiniz.

Haber merkezi haber bekler. Muhabir sahada her türlü engeli aşarak her türlü yolu deneyerek haberi almaya çalışır.

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Kimi zaman fotoğraf makinesi kırılır. Kimi zaman elindeki mikrofon. Kimi zaman da kendisi saldırıya uğrar.

Ankara’da siyasete de baksanız, Anadolu’daki olaylara da gitseniz meşakkatli iştir muhabirlik.

İşte DHA Yalova muhabiri Zehra Baykal’ın da başına bu geldi. Denizde kaybolan iki gencin haberini yapmaya gitti. Kayıp gençlerin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırıldı. Kulağına 7 dikiş atıldı. Kolları, boğazı mosmor oldu.

Sevgili kardeşim Zehra, çok geçmiş olsun.

Bizim mesleğin en zorunu yapıyorsun. Ve sakın üzülme...

Bizim gözümüzde daha da büyüdün. Benzerlerini biz de yaşadık. Yolumuza devam ettik.

Canım kardeşim. Çok geçmiş olsun.