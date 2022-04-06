Yeşil Mercimekli Sebze Çorbası

Soğan, kereviz, kabak, pırasa ve havucu soyup çok minik tavla zarı formunda doğrayın.
MALZEMELER
* 1 çay bardağı yeşil mercimek
* 1 adet kuru soğan
* 1/2 adet ufak boy kereviz
* 2 adet pırasa
* 1 adet havuç
* 3-4 yaprak pazı veya 4-6 adet ıspanak
* 1 adet yeşil kabak
* 1 tatlı kaşığı domates ve biber salçası
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, nane
* 6 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Soğan, kereviz, kabak, pırasa ve havucu soyup çok minik tavla zarı formunda doğrayın. Pazı ya da ıspanağı da saplarıyla beraber çok incecik dilimleyin. Tencereye zeytinyağını koyup salçaları ilave edip orta ısılı ateşin üzerine koyun. Karıştırarak 2 dakika pişirip tüm sebzeleri ilave edin. Yıkanmış mercimeği de katın. Karıştırarak 7-8 dakika pişirip sıcak suyu katın. Tuz ve baharatları ilave edip en az 25-30 dakika pişirin. Sıcak servise sunun.
PATLICANLI PİTA BÖREK
MALZEMELER
* 2 adet hazır yufka
* 6 adet milföy
Börek sosu için:
* 3 adet yumurta (1 sarısını ayırın)
* 1 su bardağı maden suyu- soda
* 1/2 su bardağı su
İç harcı için:
* 1 adet iri topan patlıcan
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 1 adet kırmızı kapya biber
* 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
* 2 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
YAPILIŞI
Sos için bir kâsede yumurta, soda ve suyu iyice çırpın. Patlıcanları alacalı soyup kuşbaşı et formunda doğrayın. Soğan ve biberi incecik, yemeklik doğrayın. Geniş bir tencereye zeytinyağı, soğan, salça, biber ve patlıcanları koyun. Sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun. Tuz ve karabiberi katıp 8-10 dakika patlıcanlar yumuşayıncaya dek pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
35 cm x 25 cm ölçülerindeki dikdörtgen fırın kabının altını zeytinyağıyla yağlayın. 1. yufkayı kalıbın altına, biraz buruşturarak yerleştirin. İkinci yufkayı iri parçalar şeklinde kesip tekrar üzerine dağıtın. Patlıcanlı karışımın hepsini yufkaların üzerine aktarıp yayın. Dışarı taşan yufkaları harcın üzerine kapatın.
En sonunda milföyleri üzerine dizin. Milföylerin kenarlarından keskin bir bıçakla dilimleyin. Hazırladığınız sosu, milföylerin üzerine gezdirin. Kalan yumurta sarısını fırçayla milföyün üzerine sürüp ısınmış 200 dereceye fırında üzeri iyice kızarıncaya dek, 35 dakika pişirin. Çıkarın, dilimleyerek servise sunun.
Yeşil Mercimekli Sebze Çorbası
Soğan, kereviz, kabak, pırasa ve havucu soyup çok minik tavla zarı formunda doğrayın.
MALZEMELER
* 1 çay bardağı yeşil mercimek
* 1 adet kuru soğan
* 1/2 adet ufak boy kereviz
* 2 adet pırasa
* 1 adet havuç
* 3-4 yaprak pazı veya 4-6 adet ıspanak
* 1 adet yeşil kabak
* 1 tatlı kaşığı domates ve biber salçası
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber, nane
* 6 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Soğan, kereviz, kabak, pırasa ve havucu soyup çok minik tavla zarı formunda doğrayın. Pazı ya da ıspanağı da saplarıyla beraber çok incecik dilimleyin. Tencereye zeytinyağını koyup salçaları ilave edip orta ısılı ateşin üzerine koyun. Karıştırarak 2 dakika pişirip tüm sebzeleri ilave edin. Yıkanmış mercimeği de katın. Karıştırarak 7-8 dakika pişirip sıcak suyu katın. Tuz ve baharatları ilave edip en az 25-30 dakika pişirin. Sıcak servise sunun.
PATLICANLI PİTA BÖREK
MALZEMELER
* 2 adet hazır yufka
* 6 adet milföy
Börek sosu için:
* 3 adet yumurta (1 sarısını ayırın)
* 1 su bardağı maden suyu- soda
* 1/2 su bardağı su
İç harcı için:
* 1 adet iri topan patlıcan
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 1 adet kırmızı kapya biber
* 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
* 2 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
YAPILIŞI
Sos için bir kâsede yumurta, soda ve suyu iyice çırpın. Patlıcanları alacalı soyup kuşbaşı et formunda doğrayın. Soğan ve biberi incecik, yemeklik doğrayın. Geniş bir tencereye zeytinyağı, soğan, salça, biber ve patlıcanları koyun. Sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun. Tuz ve karabiberi katıp 8-10 dakika patlıcanlar yumuşayıncaya dek pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
35 cm x 25 cm ölçülerindeki dikdörtgen fırın kabının altını zeytinyağıyla yağlayın. 1. yufkayı kalıbın altına, biraz buruşturarak yerleştirin. İkinci yufkayı iri parçalar şeklinde kesip tekrar üzerine dağıtın. Patlıcanlı karışımın hepsini yufkaların üzerine aktarıp yayın. Dışarı taşan yufkaları harcın üzerine kapatın.
En sonunda milföyleri üzerine dizin. Milföylerin kenarlarından keskin bir bıçakla dilimleyin. Hazırladığınız sosu, milföylerin üzerine gezdirin. Kalan yumurta sarısını fırçayla milföyün üzerine sürüp ısınmış 200 dereceye fırında üzeri iyice kızarıncaya dek, 35 dakika pişirin. Çıkarın, dilimleyerek servise sunun.