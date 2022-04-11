Önce tavukları 6 bardak su ve ikiye bölünmüş soğanla birlikte tencereye koyun.
MALZEMELER
* 2 adet tavuk bonfile
* 6 su bardağı su
* 1 adet ufak boy soğan
* 4-5 adet top karabiber
* 1 yemek kaşığı tereyağı
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 su bardağı arpa şehriye
* 1-2 adet pırasa
* 1 adet kapya biber
* 1 adet havuç
* 1 çay kaşığı zerdeçal, köri, karabiber, kekik, nane
* 4-5 su bardağı tavuk suyu
YAPILIŞI
Önce tavukları 6 bardak su ve ikiye bölünmüş soğanla birlikte tencereye koyun. Top karabiberleri ilave edip orta ısıda tavuk yumuşayıncaya dek haşlayın. Ocaktan alın ve etleri içinden çıkarıp ufak ufak didikleyin. Et suyunu bekletin. Geniş bir tencereye yağları koyup orta ısıda eritin. İncecik doğranmış pırasayı, biberi ve rende havucu ekleyip 5 dakika kavurun. Şehriyeyi katıp 5 dakika daha karıştırın. Didiklenmiş tavuk ve tavuk suyunu ilave edip tuz ve baharatları katın. Orta ısıda şehriyeler suyunu çekinceye dek pişirin. Ocaktan alın, 10 dakika sonra servise sunun.
ŞEKERLİ BALLI BÖREK
MALZEMELER
* 4-5 adet kurutulmuş yufka
* Islamak için 1 litre temiz su
* 150 gr tereyağı+3 yemek kaşığı sıvıyağ
* 1 su bardağı şeker
* 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
YAPILIŞI
Yağları eritin ama biraz kaynatın ki ayran kısmı uçsun. Yufkaları 4’e bölün. Temiz suya daldırıp hemen çıkarın ve hemen bir sofra bezinin üzerine koyun. 20-22 cm çapında ocak üzerindeki ateşe dayanıklı teflon tepsi-siniyi hazır edin. Fırçayla tepsinin altını, kenarlarını sıvıyağla iyice yağlayın. 4 parça yufkayı yerleştirip 2 kaşık erimiş yağı gezdirin. Tekrar 4 parça yufkayı yerleştirip 2 kaşık yağı gezdirin ve 1 su bardağı şeker ile karıştırdığınız ceviz içini serpin. 3. kat ve 4. kat yufkayı da aralarını yağlayarak koyun. Kalan yağı en üste gezdirin. 15 dakika bekletin. İyice yumuşayıp otursun. Sonra ocak üzerinde kısık ateşte çevire çevire kızartın. Çevirin diğer yüzünü de kızartıp servise sunun.
Tavuklu Şehriyeli Pilav
Önce tavukları 6 bardak su ve ikiye bölünmüş soğanla birlikte tencereye koyun.
MALZEMELER
* 2 adet tavuk bonfile
* 6 su bardağı su
* 1 adet ufak boy soğan
* 4-5 adet top karabiber
* 1 yemek kaşığı tereyağı
* 3 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 su bardağı arpa şehriye
* 1-2 adet pırasa
* 1 adet kapya biber
* 1 adet havuç
* 1 çay kaşığı zerdeçal, köri, karabiber, kekik, nane
* 4-5 su bardağı tavuk suyu
YAPILIŞI
Önce tavukları 6 bardak su ve ikiye bölünmüş soğanla birlikte tencereye koyun. Top karabiberleri ilave edip orta ısıda tavuk yumuşayıncaya dek haşlayın. Ocaktan alın ve etleri içinden çıkarıp ufak ufak didikleyin. Et suyunu bekletin. Geniş bir tencereye yağları koyup orta ısıda eritin. İncecik doğranmış pırasayı, biberi ve rende havucu ekleyip 5 dakika kavurun. Şehriyeyi katıp 5 dakika daha karıştırın. Didiklenmiş tavuk ve tavuk suyunu ilave edip tuz ve baharatları katın. Orta ısıda şehriyeler suyunu çekinceye dek pişirin. Ocaktan alın, 10 dakika sonra servise sunun.
ŞEKERLİ BALLI BÖREK
MALZEMELER
* 4-5 adet kurutulmuş yufka
* Islamak için 1 litre temiz su
* 150 gr tereyağı+3 yemek kaşığı sıvıyağ
* 1 su bardağı şeker
* 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
YAPILIŞI
Yağları eritin ama biraz kaynatın ki ayran kısmı uçsun. Yufkaları 4’e bölün. Temiz suya daldırıp hemen çıkarın ve hemen bir sofra bezinin üzerine koyun. 20-22 cm çapında ocak üzerindeki ateşe dayanıklı teflon tepsi-siniyi hazır edin. Fırçayla tepsinin altını, kenarlarını sıvıyağla iyice yağlayın. 4 parça yufkayı yerleştirip 2 kaşık erimiş yağı gezdirin. Tekrar 4 parça yufkayı yerleştirip 2 kaşık yağı gezdirin ve 1 su bardağı şeker ile karıştırdığınız ceviz içini serpin. 3. kat ve 4. kat yufkayı da aralarını yağlayarak koyun. Kalan yağı en üste gezdirin. 15 dakika bekletin. İyice yumuşayıp otursun. Sonra ocak üzerinde kısık ateşte çevire çevire kızartın. Çevirin diğer yüzünü de kızartıp servise sunun.