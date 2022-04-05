Kerevizli Ayvalı Mercimek

Yemeklik ince doğranmış soğan ve tavla zarı doğranmış kerevizi geniş bir tencereye koyun.
MALZEMELER
* 1 adet orta boy ayva
* 1 adet iri boy kereviz
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
* 1 tatlı kaşığı biber salçası
* 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 bir çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
* 3.5 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Yemeklik ince doğranmış soğan ve tavla zarı doğranmış kerevizi geniş bir tencereye koyun. Zeytinyağını gezdirip orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sık sık karıştırarak 5 dakika kavurun. Yine tavla zarı doğranmış soyulmamış ayvayı ekleyin. Biber salçası ve haşlanmış yeşil mercimeği katıp karıştırın. Sıcak su, tuz ve baharatları ilave edip orta ısıda ayva yumuşayıncaya dek pişirin. Ocaktan alıp ılık servise sunun.
KURU İNCİRLİ LOR TATLISI
MALZEMELER
Hamur için:
* 1 adet yumurta (Oda sıcaklığında)
* 1 çay bardağı şeker
* 3-4 adet kuru incir
* 1 paket vanilya
* 1 paket kabartma tozu
* 1 çay bardağı yoğurt
* Yaklaşık 2 su bardağı un
* 1 çay bardağı zeytinyağı
Krema için:
* 250 gr tuzsuz lor peyniri
* 1 paket krema (200 ml)
* 1 paket vanilya
* 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
* 2 yemek kaşığı tepeleme un
* 3 yemek kaşığı tozşeker
YAPILIŞI
Yumurta ve şekeri derin bir kabın içine koyun. Mikserin yüksek devriyle ya da tel çırpıcıyla 3-4 dakika çırpın. Üzerine vanilya, kabartma tozu, yoğurt, ince doğranmış incir ve zeytinyağını da ilave ederek çırpmaya devam edin. Unu azar azar ekleyerek, kaşıkla karıştırmaya devam edin. Katı kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz.
25-27 cm çapındaki kelepçeli bir kek kalıbının altına pişirme kâğıdını serin. İçini ve kenarlarını sıvıyağa batırılmış fırçayla yağlayın. Hamuru içine dökün.
Şimdi kreması için derin bir kaba; yumurta, krema, vanilya, un ve şekeri koyun. Tel çırpıcıyla karıştırın. Neredeyse ayran kıvamında bir kremanız olacak. Hazırladığınız kremayı diğer hamurun üzerine dökün. 5 dakika önceden ısınmış ve alt-üst konuma ayarlanmış 180 derecelik fırında, 55-60 dakika pişirin. Çıkarın ve ılınmasını bekledikten sonra kalıbıyla birlikte buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi gün kalıptan çıkarın, üzerine çikolatalı sos döküp süsleyerek servise sunun.
Kerevizli Ayvalı Mercimek
Yemeklik ince doğranmış soğan ve tavla zarı doğranmış kerevizi geniş bir tencereye koyun.
MALZEMELER
* 1 adet orta boy ayva
* 1 adet iri boy kereviz
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
* 1 tatlı kaşığı biber salçası
* 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 bir çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
* 3.5 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Yemeklik ince doğranmış soğan ve tavla zarı doğranmış kerevizi geniş bir tencereye koyun. Zeytinyağını gezdirip orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sık sık karıştırarak 5 dakika kavurun. Yine tavla zarı doğranmış soyulmamış ayvayı ekleyin. Biber salçası ve haşlanmış yeşil mercimeği katıp karıştırın. Sıcak su, tuz ve baharatları ilave edip orta ısıda ayva yumuşayıncaya dek pişirin. Ocaktan alıp ılık servise sunun.
KURU İNCİRLİ LOR TATLISI
MALZEMELER
Hamur için:
* 1 adet yumurta (Oda sıcaklığında)
* 1 çay bardağı şeker
* 3-4 adet kuru incir
* 1 paket vanilya
* 1 paket kabartma tozu
* 1 çay bardağı yoğurt
* Yaklaşık 2 su bardağı un
* 1 çay bardağı zeytinyağı
Krema için:
* 250 gr tuzsuz lor peyniri
* 1 paket krema (200 ml)
* 1 paket vanilya
* 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
* 2 yemek kaşığı tepeleme un
* 3 yemek kaşığı tozşeker
YAPILIŞI
Yumurta ve şekeri derin bir kabın içine koyun. Mikserin yüksek devriyle ya da tel çırpıcıyla 3-4 dakika çırpın. Üzerine vanilya, kabartma tozu, yoğurt, ince doğranmış incir ve zeytinyağını da ilave ederek çırpmaya devam edin. Unu azar azar ekleyerek, kaşıkla karıştırmaya devam edin. Katı kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz.
25-27 cm çapındaki kelepçeli bir kek kalıbının altına pişirme kâğıdını serin. İçini ve kenarlarını sıvıyağa batırılmış fırçayla yağlayın. Hamuru içine dökün.
Şimdi kreması için derin bir kaba; yumurta, krema, vanilya, un ve şekeri koyun. Tel çırpıcıyla karıştırın. Neredeyse ayran kıvamında bir kremanız olacak. Hazırladığınız kremayı diğer hamurun üzerine dökün. 5 dakika önceden ısınmış ve alt-üst konuma ayarlanmış 180 derecelik fırında, 55-60 dakika pişirin. Çıkarın ve ılınmasını bekledikten sonra kalıbıyla birlikte buzdolabında 1 gece bekletin. Ertesi gün kalıptan çıkarın, üzerine çikolatalı sos döküp süsleyerek servise sunun.