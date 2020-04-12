Bugün ne yemek yapalım?

Koronavirüs nedeniyle evimizde geçirdiğimiz bu süreçte mutfaklarımızda yeni yemek tarifleri deniyoruz. Sağlıklı, besin değeri yüksek ve lezzetli 3 özel tarif...
Siyez unlu zeytinli ekmek
◊ 1 su bardağı yoğurt
◊ 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ Yaklaşık 2,5 su bardağı siyez unu
Ayrıca:
◊ 1 su bardağı dilimlenmiş zeytin
Derin bir yoğurma kabına; yoğurt, tuz ve kabartma tozunu koyun. Çatalla çırparak karıştırın. 5 dakika bekleyip zeytinyağını ve azar azar unu ilave etmeye başlayın. Bir taraftan da yoğurmaya başlayın. Oldukça sert olan ve epeyce yoğurduğunuz hamuru toplayın. Üzerine mutfak peçetesini örtüp oda sıcaklığında 1 saat bekletin. Sonra da hamurun içine dilimlenmiş zeytinleri katıp tekrar yoğurun. Hamurdan pinpon topu şeklinde kopardığınız parçalardan 12-15 cm’lik uzun çubuklar yapın. Sonra da bunları saç örgüsü şeklinde birbirine dolayın. Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin. Fırını 180 derece alt-üst konuma ayarlayın. Soğuk fırında 40 dakika kadar ekmekleri pişirip çıkarın. Soğuyunca ya da ılık olarak servise sunun.
Sıkıcık çorbası (Kütahya)
◊ 1 su bardağı ince bulgur
◊ 3 yemek kaşığı toz tarhana
◊ 1 yemek kaşığı kuru nane
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber
◊ 1 adet büyük boy kuru soğan
◊ 1 orta boy patates
◊ 25 gr tereyağı (4 yemek kaşığı sıvıyağ da kullanabilirsiniz.)
◊ 1 yemek kaşığı domates salçası
◊ 6-7 su bardağı et ya da tavuk suyu
◊ 2 su bardağı sarmısaklı yoğurt
İnce bulgurun üzerine yarım su bardağı sıcak su gezdirip 10 dakika kadar bekleyin. Üzerine tarhana, kuru nane, tuz ve karabiberi katıp yoğurun. Bulgur hamurundan yuvarlak küçük köfteler hazırlayıp un serptiğiniz tepside biriktirin. Yağı bir tencerede kızdırıp soğan ve patatesi tencereye koyun, sürekli karıştırarak 2 dakika kadar kavurun. Salçayı ilave edip kavurduktan sonra et ya da tavuk suyunu tencereye aktarın ve kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca tuzunu atıp köfteleri yavaş yavaş suya aktarın ve pişirin. Tabaklara paylaştırdıktan sonra üzerine sarmısaklı yoğurt gezdirerek servise sunun.
Zeytinyağlı mercimekli alabaş
◊ 1 adet orta boy alabaş
◊ 1 adet iri boy kuru soğan
◊ 2 diş sarımsak
◊ Varsa 1 adet kereviz sapı (çok yakışır)
◊ 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 su bardağı yeşil mercimek
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon
◊ Varsa 1 çay kaşığı toz zerdeçal
Alabaşı soyup ortadan ikiye bölün. Sonra da kuşbaşı et formunda doğrayın. Soğanı yemeklik incecik, sarımsağı pirinç tanesi şeklinde dilimleyin. Bu yemeğe çok yakışan kereviz sapını da incecik dilimleyin. Mercimeği iyice yıkayıp, süzün.
Geniş bir tencereye zeytinyağını koyup soğan ve sarımsağı ekleyin. Orta ısılı ateşte karıştırırken alabaşları ve mercimeği ilave edin.
Tuz, karabiber, kimyon ve varsa zerdeçalı ekleyip, karıştırıp ağzını kapatın. Alabaş çok uzun sürede pişer, yumuşaması en az 40 dakika sürer. Bu arada suyu azalırsa ekleyebilirsiniz.
Pişince tenceresinde soğutup, servise sunun. Maydanozla süsleyebilirsiniz.
Bugün ne yemek yapalım?
Koronavirüs nedeniyle evimizde geçirdiğimiz bu süreçte mutfaklarımızda yeni yemek tarifleri deniyoruz. Sağlıklı, besin değeri yüksek ve lezzetli 3 özel tarif...
Siyez unlu zeytinli ekmek
◊ 1 su bardağı yoğurt
◊ 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ Yaklaşık 2,5 su bardağı siyez unu
Ayrıca:
◊ 1 su bardağı dilimlenmiş zeytin
Derin bir yoğurma kabına; yoğurt, tuz ve kabartma tozunu koyun. Çatalla çırparak karıştırın. 5 dakika bekleyip zeytinyağını ve azar azar unu ilave etmeye başlayın. Bir taraftan da yoğurmaya başlayın. Oldukça sert olan ve epeyce yoğurduğunuz hamuru toplayın. Üzerine mutfak peçetesini örtüp oda sıcaklığında 1 saat bekletin. Sonra da hamurun içine dilimlenmiş zeytinleri katıp tekrar yoğurun. Hamurdan pinpon topu şeklinde kopardığınız parçalardan 12-15 cm’lik uzun çubuklar yapın. Sonra da bunları saç örgüsü şeklinde birbirine dolayın. Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin. Fırını 180 derece alt-üst konuma ayarlayın. Soğuk fırında 40 dakika kadar ekmekleri pişirip çıkarın. Soğuyunca ya da ılık olarak servise sunun.
Sıkıcık çorbası (Kütahya)
◊ 1 su bardağı ince bulgur
◊ 3 yemek kaşığı toz tarhana
◊ 1 yemek kaşığı kuru nane
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber
◊ 1 adet büyük boy kuru soğan
◊ 1 orta boy patates
◊ 25 gr tereyağı (4 yemek kaşığı sıvıyağ da kullanabilirsiniz.)
◊ 1 yemek kaşığı domates salçası
◊ 6-7 su bardağı et ya da tavuk suyu
◊ 2 su bardağı sarmısaklı yoğurt
İnce bulgurun üzerine yarım su bardağı sıcak su gezdirip 10 dakika kadar bekleyin. Üzerine tarhana, kuru nane, tuz ve karabiberi katıp yoğurun. Bulgur hamurundan yuvarlak küçük köfteler hazırlayıp un serptiğiniz tepside biriktirin. Yağı bir tencerede kızdırıp soğan ve patatesi tencereye koyun, sürekli karıştırarak 2 dakika kadar kavurun. Salçayı ilave edip kavurduktan sonra et ya da tavuk suyunu tencereye aktarın ve kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca tuzunu atıp köfteleri yavaş yavaş suya aktarın ve pişirin. Tabaklara paylaştırdıktan sonra üzerine sarmısaklı yoğurt gezdirerek servise sunun.
Zeytinyağlı mercimekli alabaş
◊ 1 adet orta boy alabaş
◊ 1 adet iri boy kuru soğan
◊ 2 diş sarımsak
◊ Varsa 1 adet kereviz sapı (çok yakışır)
◊ 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 su bardağı yeşil mercimek
◊ 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon
◊ Varsa 1 çay kaşığı toz zerdeçal
Alabaşı soyup ortadan ikiye bölün. Sonra da kuşbaşı et formunda doğrayın. Soğanı yemeklik incecik, sarımsağı pirinç tanesi şeklinde dilimleyin. Bu yemeğe çok yakışan kereviz sapını da incecik dilimleyin. Mercimeği iyice yıkayıp, süzün.
Geniş bir tencereye zeytinyağını koyup soğan ve sarımsağı ekleyin. Orta ısılı ateşte karıştırırken alabaşları ve mercimeği ilave edin.
Tuz, karabiber, kimyon ve varsa zerdeçalı ekleyip, karıştırıp ağzını kapatın. Alabaş çok uzun sürede pişer, yumuşaması en az 40 dakika sürer. Bu arada suyu azalırsa ekleyebilirsiniz.
Pişince tenceresinde soğutup, servise sunun. Maydanozla süsleyebilirsiniz.