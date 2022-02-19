Fatih Sultan Mehmet de böyle yapmıştı, değil mi?

1453’te İstanbul’un fethedildiği gün, savaşın en kritik saatlerinde Ulubatlı Hasan canını dişine takıp surlara tırmanırken, Fatih Sultan Mehmet, atına atlamış, şehrin öbür ucundaki balıkçıya gitmişti.

Ay, öyle benziyorlar ki, ‘kararlı iki lider.’

İkisi de demiş ki:

- Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u.

Sahiden de biri İstanbul’u almış...



Öbürünü ise İstanbul almış...

Ne alması?