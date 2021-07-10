Madem öyle...

İhtilâl’in, sosyetedeki lâkabı.–
Yakışıyor.
Çok da masum görünüyor.
......
27 Mayıs’a devrim dediler. Ahali de yedi oturdu.
12 Mart’a müdahale dediler. O da cuk oturdu.
12 Eylül’e Bayrak Harekâtı dediler... Eh, kimsede itiraz edecek derman kalmamıştı. Alkışlarla kabul gördü.
*
Yeter ki Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı yalanıyla tekrar aptal yerine koymayın bizi.
***
Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik, biliyor musunuz?
Size söylüyorum Z kuşağı!.. Daha düne kadar Partisiz Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik?
Partilere çağrıda bulunurduk:
- Ey partiler!.. Falan gün yeni Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz... Lütfen adaylarınızı belirleyip Meclis Başkanlığı'na bildirin.
Yani, partilerden "Partisiz Cumhurbaşkanı" çıkarırdık.
Mesela...
Önüne gelene fırça atıyor.
Yargıtay'a, Danıştay'a, HSK'ya, TOBB'a, bazen TSK'ya bile...
TÜSİAD hariç, azarlamadığı kurum yok.
***
Hele Genel Başkan'ın şekeri mi iniyor, şekeri mi çıkıyor, belli değil.
- AKP'ye oy veren çiftçiye, çiftçi demem diyor.
Sırf çiftçiyle kalsa iyi...
- AKP'ye oy veren öğretmene
Batı’nın şaşırdığı neydi?
Darbe teşebbüsü değil, darbe sonucuydu.
Yani, halkın direnişi.
Ve darbecilerin akıbeti.
***
O kadar üzüldüler ki neredeyse biz teselli edecektik.
Onlar, darbeye darbe demezler.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı “İnsan Ticareti” raporunda, Türkiye, “Çocuk Savaşçı” kurumunu destekleyen sabıkalı bir ülke olarak gösteriliyor.
Gösteren kim, bir daha söyleyeyim: ABD Dışişleri.
Yani, dış kapının mandalı.
***
Ona öyle demezler.
ABD’yi bir de ben sınıflandırayım da görsünler.
- Dünyanın en yüzsüz devleti kim? En yalancı, en iftiracı, en pişkin, en utanmaz, en arlanmaz... Kim? Kim? Kim?
- Dünyanın en güvenilmez devleti kim?..
Yeni hükümet kuruldu.
Oho, icraat başladı bile.
............
Görünüş bu.
***
Anladınız, değil mi?
Seçim, seçimde kazanılmaz, seçimden önce kazanılır tezinin genel provasını izlemekteyiz.
Muhalefet bunu oynuyor.
Ama doğru söyleyin.
Farkı fark etmek
Güzel bir yazıydı.
Baykal’ın demokrasi terbiyesini yansıtıyordu... Ayrıca da delikanlı tarafını hatırlatıyordu bize.
- Delikanlı Baykal.
Evet öyleydi... Öyledir.
2002’de siyasi yasaklı Erdoğan’ın önünü kapayan yasa maddesi, Baykal’ın onayıyla ortadan kalkmış, Erdoğan ancak öyle Başbakan olabilmişti.
***
Yurtdışına kaçan savcı ve hakimler, orada mütevazı bir adliye oluşturabilirler.
***
Kaçan subaylar orada küçük bir askeri üs kurabilirler. Tank, top, tüfek, uçak, helikopter, ne lazımsa çalıp çırpabilirler.
***
En sağlam olanlar, bizim meslektaşlardır... Kaçanlar, yurtdışında en az iki gazete, iki tv kanalı pekâlâ kurabilirler... Kadroları kuvvetlidir. iyi de müşteri bulurlar.
***
İş insanlarını da unutmayalım.
Hangi ülkeye gitsen, mutlaka birkaç tane kaçak
FETÖ’yü temizliyorsun, temizliyorsun, bir türlü sıfırlayamıyorsun?
Buna siyasal üstünlük demek de yanlış.
Askeriye, Mülkiye, Adliye gibi kurumlardaki yaygın kadrolarına bakarak Bürokratik ağ demek, daha doğru olacak.
15 Temmuz’dan beri bitmedi mi?
Bitmedi. Devletin yüksek gayretine ve başarısına rağmen bu bir gerçek:
***
50 yıldır bütün hükümetler değil, muhalefetler de uyumuş mu?
Sırf hükümetler değil, muhalefetler de uyumuş mu?
Kötü bir Türkçe olsa gerek.
Moral vermek yerine, moral bozar diye endişe ederim...
Bize terörle birlikte yaşamayı dikte ettirmek, esasen teröriste verilmiş en büyük pâye değil midir?
Sonsuza kadar hep şehit mi vereceğiz?
***
Hatırlarsanız, 28 şubatçılar da benzer bir ifade kullanmışlardı.
Demişlerdi ki:
- 28 şubat, bin yıl sürecek.
E bonjur.
Vallaha Türkler hariç hepsinin çorbada tuzu vardı diyebiliriz.
- Ama darbenin belgesi mi olur?
***
Ben size anlatayım:
- Meclis’i İngilizler bombaladı.
- Tankın üzerinden halka ateş edenler İtalyan’dı.
- Marmaris’teki oteli basan suikastçılar, Fransız’dı.
Sahi, nerelerde o?
Az mı uğraştırdı bizi?
Meclis Kürsüsü’nde yemin etmeye giderken, az mı yalvardık ona?
- Yapma bacım, etme bacım, ne olursun yazılı metne sadık kal.
Çünkü Türk Milleti mi diyecekti, yoksa Türkiye Milleti mi?
Nelerle uğraﬂtık.
***
Biz bu halimizle bir sorun çözecektik ama neyin sorunuydu bu?
Yeni Hükümet belli.
Hükümet’in başı belli.
Programı belli.
Yapacağı ilk işler de belli...
Bir tanesi Suriyeli göçmenleri geri göndermek, onlara sınır ötesinde barınaklar, evler, okullar, hastaneler, çarşı pazarlar açmak.
Kaynak da hazır.
- Avrupa Birliği söz vermiş.
*
Yüzde 49 küsur oy alarak da kendi rekorunu kırdı. (2015)
Bugün durumu nedir?
Kamuoyu yoklamaları ne söylüyor?
Yaygın kanaat şu ki:
- Oylarında düşüş var.
20 yıllık iktidarda elbet bir miktar yıpranma payı olacaktır.
Fakat hayır. Bu öyle değil.
Deniyor ki:
Ama onun yerine şunu sorarım:
- Böyle mi devam etsin?
***
Böyle’den kastım;
Genel karnesi...
Hal ve gidişi...
İlişkileri...
Duruşu...
- Erken seçim isteriz.
Hay hay, biz de isteriz.
Çok severiz seçim atmosferini.
Hele seçim gecelerine bayılırız.
Özlemişiz de.
Lakin.... Ciddi misiniz?
Daha doğrusu, hazır mısınız?
***
Biz bunu yapmadık.
“Kalbimiz bütçemizden büyüktür” diyerek sineye çektik.
***
Sahiden büyük.
Bu sözü ilk Davutoğlu’ndan duyduğumda, pek hoşuma gitmişti.
Kalbimiz sahiden büyük.
“Bütçemizden büyük.”
Öyle olmasaydı, hiçbir aile kendini aşmaz, fakire fukaraya el uzatmazdı.
O bitince de, terörle birlikte yaşamak, gayet olağan hale geliyor.
Ne olacaksa olsun duygusu var ya? Terör dehşetini sıfıra indirmek üzeredir. Diyarbakır Anneleri’nin, Şırnak, Van Anneleri’nin giriştikleri evlat nöbeti her türlü şiddete meydan okumaktadır.
- Terörün asıl mağlubiyeti budur.
***
HDP, yüksek mahkemede incelenirken “Kürt Siyasal Hareketi” artık yeni bir pozisyon almak zorunda.
Ne gibi diyeceksiniz.
- Barışçı bir dil.
- Bir dizi barışçı eylem.
Siyasetle hiç ilgisi olmayan vatandaşlar bile şu soruyu pekâlâ sorabilirler:
- Saadet Partisi’nin Millet İttifakı’nda ne işi var?
Öyle ya...
Saadet, Erbakan’dan yadigâr olduğuna göre, 28 Şubat Tayfası’yla ne işi var?
***
Kaldı ki Demokrat Parti için de aynı soruyu sorabilirler:
- Orada ne işi var?
Öyle ya.
Madem öyle...
En yakın seçim 2023’te.
Onu da kaybedenler, 2028 seçimini bekleyecek.
Artık hangi yaşa gelmişlerse.
*
Fakat, en yakın dediğimiz 2023’e kadar, siyasi gerginlik hep böyle mi devam edecek? Daha 2 yıl bu bünye, bu asabiyete nasıl katlanacak?
*
Bir Tayyip Erdoğan meselesi var.
Hedef, onu indirmek.
Bilmem kaç yıldır uğraştılar, indiremediler.
Eğer yine indiremezlerse bir 5 yıl daha mı uğraşacaklar?
Aman Allahım...
Ömür törpüsü bu.
*
İndirseler, o da ayrı bir dert.
Tayyip Erdoğan’sız bir siyasete hiç alışkın değiller ki...
Erdoğan olmayınca hedefleri kalmayacak.
- Kimi eleştirecekler?
- Kiminle kavga edecekler?
- Hatta kiminle mahkemelik olacaklar?
Kendilerine yeni bir hedef, daha doğrusu ‘yeni bir düşman’ bulmaları lazım.
Erdoğan gibisi her zaman bulunmaz ki.
*
Millet İttifakı, bunun sıkıntısını şimdiden yaşıyor olmalı ki, iktidar için hiçbir hazırlığı yok. Onun aklı fikri sadece Erdoğan’da.
- Gidecek mi, kalacak mı?
Yahu, bırak şimdi Erdoğan’ı... Sen programını planını, 5 yıllık icraatını hazırla... 70 yıllık bir iktidar özlemin var... Devleti bile unutmuş olabilirsin... Otur, dersini çalış... Avrupa’da tanıdığın tek bir devlet adamı var mı, tek bir diplomat var mı? Yok... E yavaş yavaş git, onları tanı... Oho, sen bir tutturmuşsun Erdoğan Erdoğan...
*
Madem öyle.
Hiç değilse Erdoğan’ın karşısına çıkaracağın başkan adayı’nı tespit et bari.
O da yok.
Ne diyeyim ben sana?
- Canın sağ olsun.