Bir buçuk milyon Ukraynalı göçmen ne ki?...
Avrupa şimdiden panikte.
Durun bakalım.
Bu daha başlangıç.
5 milyona kadar yolu var.
İster gözü mavi saçı sarı olsun, ister kara kaşlı kara gözlü olsun, bu 5 milyon göçmen, şimdiden Avrupa’nın uykularını kaçırıyor.
E biraz kaçırsın.
- Şeytan azapta gerek.
***
Türkiye’deki Ukraynalılar’ın sayısı da 20 bine çıkmış, öyle mi?
- Devede kulak.
20 binin lafı mı olur?
Hangi otelde kalıyorlar acaba?
“Biz zaten her acının tiryakisi olmuşuz.”
***
Hep bekledim ki, bize gelen milyonlarca Suriyeli göçmenin içinde, 3 - 5 tane iyi futbolcu çıksın.
Çıksın ki, Türk vatandaşı yapıp milli takımda oynatalım... Yani Fransa’nın Cezayirli yıldızları gibi.
Ne gezer?
Suriyeli göçmenler topu görünce bomba zannettiler.
Bakalım, ümit Ukraynalılarda... Belki birkaç futbolcu, basketçi ya da atlet, hissemize düşer...
***
Her neyse.
Konumuza dönelim.
Dünyanın başından bela eksilmiyor.
Deprem bitiyor sel başlıyor... Sel bitiyor, yangın başlıyor... Yangın bitiyor hastalık ve salgın başlıyor... Salgın bitmeden haydii savaş başlıyor.
.............
Bu gezegen, lânetlenmiş gibi...
Elbette.
Çünkü bu gezegende insanlar yaşıyor. İnsanlar ne ektiyse onu biçiyor.
Bu daha hiç
Bir buçuk milyon Ukraynalı göçmen ne ki?...
Avrupa şimdiden panikte.
Durun bakalım.
Bu daha başlangıç.
5 milyona kadar yolu var.
İster gözü mavi saçı sarı olsun, ister kara kaşlı kara gözlü olsun, bu 5 milyon göçmen, şimdiden Avrupa’nın uykularını kaçırıyor.
E biraz kaçırsın.
- Şeytan azapta gerek.
***
Türkiye’deki Ukraynalılar’ın sayısı da 20 bine çıkmış, öyle mi?
- Devede kulak.
20 binin lafı mı olur?
Hangi otelde kalıyorlar acaba?
“Biz zaten her acının tiryakisi olmuşuz.”
***
Hep bekledim ki, bize gelen milyonlarca Suriyeli göçmenin içinde, 3 - 5 tane iyi futbolcu çıksın.
Çıksın ki, Türk vatandaşı yapıp milli takımda oynatalım... Yani Fransa’nın Cezayirli yıldızları gibi.
Ne gezer?
Suriyeli göçmenler topu görünce bomba zannettiler.
Bakalım, ümit Ukraynalılarda... Belki birkaç futbolcu, basketçi ya da atlet, hissemize düşer...
***
Her neyse.
Konumuza dönelim.
Dünyanın başından bela eksilmiyor.
Deprem bitiyor sel başlıyor... Sel bitiyor, yangın başlıyor... Yangın bitiyor hastalık ve salgın başlıyor... Salgın bitmeden haydii savaş başlıyor.
.............
Bu gezegen, lânetlenmiş gibi...
Elbette.
Çünkü bu gezegende insanlar yaşıyor. İnsanlar ne ektiyse onu biçiyor.