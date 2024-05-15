Kavala davasında yeni gelişme

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Dün Osman Kavala dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yargılanmanın yenilenmesi talebini görüşmek üzere yeni bir mahkeme heyeti oluşturulmasına karar verdi.

YENİ HEYET OLUŞTURULDU

Yeni mahkeme heyetinin 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal’ın başkanlığında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimleri Mücahit Kemal Yamak ve Enes Budak’tan oluşmasına karar verdi.

Hâkimler Mücahit Kemal Yamak ve Enes Budak, Osman Kavala’yla ilgili yargılamada yer almadıkları için yeni oluşturulan heyette görevlendirildiler.

Gezi davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin, 30 Nisan 2024 tarihinde İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunuyor. Bu başvurusu mahkeme tarafından reddediliyor. Bunun üzerine Osman Kavala’nın avukatı, 3 Mayıs tarihinde Kavala hakkında mahkûmiyet kararı veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Özdemir ile Hakim Murat Bircan’ın yeniden yargılama kararını verecek olan heyette yer alamayacağı gerekçesiyle İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunuyor.

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TAHLİYE TALEBİ

Mahkeme dün Av. Hilal Zengin’in başvurusunu yerinde bularak CMK’nın 30-1’nci maddesine göre yeniden yargılama ile ilgili yeni bir heyet oluşturulmasına karar verdi.

Böylece Osman Kavala dosyası yeniden açılacak. Kavala’nın avukatının yeniden yargılama sürecinde infazın durdurularak tahliye talebinde bulunması bekleniyor.



Bakalım bu girişimlerin sonucunda Türkiye’ye rahat nefes aldıracak bir karar çıkacak mı?

İDDİALAR CİDDİ AMA SONUNDA SÜRPRİZ ÇIKAR MI



ORGANİZE suç örgütü lideri olarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturması ilginç bir yere doğru gidiyor. Gizli tanık olduğu ortaya çıkan ve dosyada suç örgütü yöneticisi olarak yer alan Serdar Sertçelik’in yurtdışından yaptığı yayınlar siyaseti karıştırdı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube’den Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alındı ve konuyla ilgili müfettiş görevlendirildi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı. Üç müdürün evlerinde arama yapıldı, dijital materyallere el konuldu. Savcılık soruşturması sonucunda gerçekler ortaya çıkacak. Bu olayın aydınlatılması gerekiyor.

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ÇETELERLE MÜCADELE

Çünkü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çetelerle etkin bir şekilde mücadele ediyor. Ali Yerlikaya bakan olduktan sonra ulusal, uluslararası, bölgesel ve yerel olmak üzere 497 çete çökertildi. Çetelerle mücadele Türkiye’nin milli güvenlik sorunu. O nedenle çetelerle mücadele sürmeli.

SİYASİ İDDİALAR

Ama olayın bir de siyasi boyutu ortaya çıktı. Ayhan Bora Kaplan’ın lideri olduğu iddia edilen suç örgütünün önemli isimlerinden Serdar Sertçelik’in yurtdışından sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda öne sürdüğü iddiaların hem AK Parti hem de MHP açısından aydınlatılması gerekiyor.

Gerçek neyse ortaya çıkarılmalı. Çünkü bu olay siyasi bir operasyona dönüştürülmeye müsait gözüküyor.

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Netice itibariyle Serdar Sertçelik dediğimiz gibi organize suç örgütünün önemli isimlerinden biri. Onun iddiaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülebilir. Bu iddialar üzerinden AK Parti’nin içi karıştırılmak istenebilir. Cumhur İttifakı’na zarar verilmek istenebilir.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKARILMALI

O nedenle diyorum ki, bir algı operasyonuna kurban olmadan gerçeğin ama sadece gerçeğin ortaya çıkması için çalışmalıyız.

Bu olaydan AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın zarar görmemesi için Serdar Sertçelik’in ileri sürdüğü iddiaların üzerine kararlılıkla gidilmesi gerekiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu konuda titiz bir çalışma yürüttüğünden eminim. O nedenle iddiaları biraz ihtiyatla karşılayıp, gerçeklerin ortaya çıkması yönünde çaba göstermeliyiz.

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DELİLLER SAVCILIĞIN ELİNDE

Çünkü deliller savcılığın elinde. Serdar Sertçelik’in iddialarına konu olan görüşmelerin yapıldığı telefonlar başta olmak üzere tüm dijital materyallerin imajı alınmış durumda. Bunların incelemesi sonucu her şey ortaya çıkacak. Serdar Sertçelik’in iddia ettiği gibi kendisinden AK Parti’li bazı siyasetçilerin isimlerini vermesi istendi mi, istenmedi mi?

İKİ İSİM KİM



Bu olayda birkaç kritik nokta var.

1. Serdar Sertçelik’in yayınladığı ses kaydında Organize Şube’den Şevket Demircan, “Söylediğin iki isim vardı ya bahsetmiştin” diyor. Bu iki isim kim?



MÜDÜRLERİN TELKİNİ OLDU MU?

2. AK Parti’li siyasetçilerin isimleri ses kaydında değil, Serdar Sertçelik’in açıklamasında yer alıyor. Yine de imajları alınan dijital materyallerin incelenmesinde açığa alınan polis müdürlerinin bir telkini oldu mu?

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ALGI OPERASYONU MU?

3. Bu soruyu neden sordum? Eğer bu iddialar tespit edilirse, cezalarını sonuna kadar çekmeleri gerekiyor. Yok eğer bu isimlere ilişkin bir delile ulaşılamazsa, bunlar sadece Serdar Sertçelik’in yayınladığı videodaki iddialardan ibaret kalırsa o zaman organize suç örgütünün bir algı operasyonuyla karşı karşıya kalmışız demektir.

AMAN DİKKAT

O yüzden aman dikkat diyorum. Soğukkanlı olarak gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olalım ama bir algı operasyonu yapılıyorsa ona kurban olmayalım. Bir komplo hazırlanıyorsa onun tuzağına düşmeyelim.

BAHÇELİ’NİN TEPKİSİ

4. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tepkisini dikkate almak gerekiyor. Eğer Bahçeli’nin işaret ettiği bir tehlike tespit edilirse süratle üstüne gidip hesabı sorulmalı. Yok eğer bir komploysa bunu akamete uğratmanın yolu, gerçeklerin ortaya çıkarılmasından geçiyor. Çünkü bazen algılar olguların önüne geçebilir. Olay çetelerle mücadeleden çıkıp, siyasi bir operasyona dönüşebilir. Bu tehlikeye karşı uyanık olmakta yarar var.

YURTDIŞINA NASIL ÇIKARILDI

5. Burada aydınlığa kavuşturulması gereken bir nokta da Serdar Sertçelik’in elektronik kelepçe takılı olmasına rağmen yurtdışına nasıl kaçtığı sorusudur.

Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Ama algı operasyonlarına alet olmadan gerçeğin ortaya çıkması için mücadele etmeliyiz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın soruşturma ve tapelerin incelenmesinden sonra kamuoyuna önemli açıklamalar yapacağı söyleniyor. Bakarsınız müfettişlerin incelemesi ve savcılığın soruşturması sonucunda ortaya çıkacak gerçekler tüm algı operasyonlarını yıkacak kadar şaşırtıcı olabilir.

Sürprizi gözardı etmeyin derim.