Pozitif gurme

Son günlerde herkes bunu konuşuyor. Üç kişi bir araya geldiğinde muhabbet dönüyor dolaşıyor ‘Sizin elektrik faturanız ne kadar geldi?’ sorusuna geliyor. Restoran işletmelerinde kışla birlikte, elektrik faturaları bir yandan artarken, elektrik kesintileri de gündemden düşmüyor.



Restoran işletmelerinin temel maliyetleri gıda, kira, personelden ibaretken buna şimdilerde yüklü elektrik ve doğal gaz faturaları eklendi. Kısaca ‘enerji maliyeti’ dediğimiz bu maliyet kalemi arttıkça, biz tüketiciler daha pahalıya yemek yemeğe başlayacağız.

Bir kısım restoran sadece elektrik kullanırken, bir kısmı elektrik ve doğal gazı birlikte kullanıyor. Türkiye’de yaygın olarak odun ateşinde fırın şeklinde enerji tüketimleri de söz konusu. Tüm bu maliyetler enerji giderlerini oluştururken en büyük gider kalemi elektrik.

Restoran işletmeleri daha uygun elektrik faturaları ödemek için ne yapabilir?

RESTORANINIZIN ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYABİLECEĞİ 5 YOL

Energy Star’a ( https://www.energystar.gov ) göre restoranlar, diğer ticari kuruluşlardan yaklaşık 2,5 kat daha fazla elektrik kullanıyor.

İyi haber şu ki, bu sayıyı azaltmanın ve karanlıkta kalmamanızı sağlamanın birçok yolu var. Karlılığınızı artırmanın yanı sıra, enerji kullanımınızı azaltmak için önlemler almak ‘yeşil kimlik’ bilgilerinizi de iyileştirebilir. (Yeşil Kimlik yeni nesil işletmelerde çevreye duyarlı, doğa dostu, geri dönüştürülebilir enerjileri kullanan işletmelere verilen uluslararası bir belge. Bu konuyu ayrı bir günde işleyeceğim. )

