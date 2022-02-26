Coğrafya kaderdir

Gastronomi tarladan çatala kadar uzanan bir süreci yönetir. Peki Bursa coğrafyasının bize sunduğu nimetler nelerdir?
Ne ekersen mutfakta onu pişirirsin.
Gaziantep- Kahramanmaraş, Hatay ve daha birçok gastronomi şehri, coğrafyası ile barışık olduğu için başarılılar.
Gaziantep’te asırlardır fıstığın en kalitelisi yetişir, Türkiye’nin en iyi unu, tereyağı, sade yağı Gaziantep coğrafyasından çıkar.
Antep insanı çalışkan ve azimlidir. İyi ustalar çıkar Antep’ten.
Bunları birleştirdiğinizde dünyaca ünlü baklava çıkıyor ortaya.
Kahramanmaraş keza keçi sütü üretimi, Maraş dağlarında yetişen mis gibi sahlep orkide yaprakları olmasa Maraş dondurması olur muydu?
- Peki Bursa coğrafyasının bize sunduğu nimetler nelerdir?
- Başta Osmanlı olmak üzere Bitinya, Roma, Selçuklu medeniyetlerinin izleri var şehirde.
- Başkent olması sebebiyle Bursa’nın DNA’sında bir ‘saray mutfağı’ söz konusudur.
- Bursa göçmen şehridir. Balkanlardan, Kafkasya’dan, Anadolu’dan gelen göçlerle farklı kültürlerin mutfağı Bursa’da buluşmuştur.
- Bursa Sanayii şehridir. Sanayicinin vizyonu ve üretim aklı Bursa mutfağına yansımıştır.
- Köftenin Türkiye’de anavatanı Bursa’dır. İnegöl köfte köftenin adıdır.
- 250 yıllık Bursa Kebabı ile dönerin tarihinin yazıldığı şehir Bursa’dır.
- Türkiye’nin en iyi zeytini Gemlik zeytini. Pizzalarda, kahvaltılarda Gemlik zeytini olmazsa olmaz.
- Şimdilerde azaldı ama Uludağ kestane ağaçları ile dolu olduğundan en iyi kestane Bursa’dan çıktığı için Kestane şekeri diye muhteşem bir lezzet ortaya çıkmıştır. Kestane şekeri denildiğinde ikinci bir şehir akla gelmez.
- Türkiye’nin en büyük meyve üretim havzası Bursa..
- Türkiye’nin en büyük sebze üretimi Yenişehir, soğan Karacabey, domates M.Kemalpaşa..
- Ahududu, yabanmersini, frambuaz, çilek, vişne, kızılcık, kiraz, şeftali, kara incir, deveci armut, müşküle üzümünün en büyük üretimini Bursa yapıyor.
- Türkiye’nin en büyük süt yoğurt endüstrisi Bursa’da. Dondurma fabrikası Bursa’da.. Bir çok gıda üretim fabrikası Bursa’da..
- Başta Osmanlı olmak üzere Bitinya, Roma, Selçuklu medeniyetlerinin izleri var şehirde.
- Bunları birleştirdiğimizde Bursa gastronomisinin ana hatları çıkıyor.
- Coğrafi işaretli ürünleriyle Bursa ‘Gıdanın Başkenti’dir.
- Bursa Kebabının yanında üzüm şırasının tarihi en az 200 yıllık .. Şıra Türkiye’nin yeni colası olabilir. Neden şerbet endüstrisi Bursa’da olmasın? Gençlere öğreteceğimiz şerbet menülerini reçetelerini gün gelecek Antalya’daki Bodrum’daki tüm oteller bizden isteyecek.. Şerbet somalierlerini yetiştirebiliriz.
- Coğrafi işareti olan Hasanağa enginarı İstanbul’un, Ankara’nın en iyi otel ve restoranlarının mutfağının menülerinde yer alıyor.
- Bursa Marmara Denizi’ne kıyısıyla Mudanya ve Gemlik’te en güzel ve taze deniz ürünlerini bulabilirsiniz.
- Herkes Gastronomi denilince yiyeceklere odaklanıyor.
- Gastronomik içecekleri var Bursa’nın..
- Pellegrino dünyanın en büyük maden suyu firmasının İtalya’nın gastronomisine katkıları saymakla bitmez.
- Türkiye’de maden suyu firmalarının neredeyse tamamı Bursa’da.
- Su gastronomik bir içecektir.
- Meyve suyu da öyle...Ayran milli içeceğimiz.
- Gemlik Zeytin ile Zeytin’in Başkenti Bursa.
- Zeytin’den kaç çeşit gastronomik ürün çıkar?
- Kapya biber Bursa’da üretiliyor , bibr salçası olması için Antep’e kamyon kamyon gönderiyoruz? 2-3 TL ye tarladan çıkan kapya salça oluyor 8-10 lira . SUBWAY tüm dünyada Bursa’nın kapya biber sosunu kullanıyor, sandviçlerde litresi si 680 TL İnanılmaz katma değerli ürün üreten bir şehir Bursa.
- Edirne ciğerinin yanında kullanılan biberler Karacabey’den geliyor.
- Kemalpaşa tatlısı neden çeşitlendir miyoruz? Z kuşağı bu tatlıyı bu haliyle tüketir mi sizce? BOYOZ örneği .. İzmir’de satılan boyozun 18 çeşidi var..
- Karacabey’in eski adı MİHALİÇ .. Bu bölge Mihaliç peyniri ile ünlüdür.
- Bursa Gastronomi lokasyonları.. Kayhan Çarşısı, Tuz Pazarı, Kapalı çarşı, Arapşükrü, sokağı,Uludağ, Cumalıkızık, Trilye, Mudanya, Gölyazı, mesire bahçeleri, Gastronomi AVM’leri çok değerli menüleri ve markaları barındırıyor.
- Deneyim Turizmi.. Kendin topla, kendin pişir.. Reçelini yap, turşunu kur. Bursa turizmini ateşleyecek destinasyonlar ve alternatifler rotalar var.
- Mutfak endüstrisi ile, dünyaya nam salmış Bursa bıçağı ile Bursa mutfağın içinde yaşıyor.
- Bursa sanayisi ile ticareti ile marka şehirdir şehir olmasına da bir de kurumlar birlik içinde olsa, türlü ayak oyunlarıyla birbirimize çelme takmasak daha iyi olacak.
Coğrafya kaderdir
Gastronomi tarladan çatala kadar uzanan bir süreci yönetir. Peki Bursa coğrafyasının bize sunduğu nimetler nelerdir?
Ne ekersen mutfakta onu pişirirsin.
Gaziantep- Kahramanmaraş, Hatay ve daha birçok gastronomi şehri, coğrafyası ile barışık olduğu için başarılılar.
Gaziantep’te asırlardır fıstığın en kalitelisi yetişir, Türkiye’nin en iyi unu, tereyağı, sade yağı Gaziantep coğrafyasından çıkar.
Antep insanı çalışkan ve azimlidir. İyi ustalar çıkar Antep’ten.
Bunları birleştirdiğinizde dünyaca ünlü baklava çıkıyor ortaya.
Kahramanmaraş keza keçi sütü üretimi, Maraş dağlarında yetişen mis gibi sahlep orkide yaprakları olmasa Maraş dondurması olur muydu?