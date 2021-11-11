MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Çocukları kullanırsan madara olursun
GeriOrkun Ün Çocukları kullanırsan madara olursun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Orkun Ün

Orkun Ün

Yazarın tüm yazıları

Çocukları kullanırsan madara olursun

11 Kasım 2021

Orkun Işıtmak’ın “Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni oldum” adlı içeriğini seyrettim.


Hiç olmamış, anlamsız, basit, yakışıksız bir video çıkmış ortaya.
Haliyle çok tepki geldi YouTuber’a.
O da gelen tepkiler sonrasında videoyu yayından kaldırdı ve bir açıklama yaptı.
YouTube’un en eski isimlerinden biri Orkun Işıtmak. Yani neyin izleneceğini çok iyi bilen biri ama maalesef neyin tepki çekeceğini bilen biri değil.
Son dönemdeki “amaaan çekeyim gitsin, tepki gelirse daha çok izlenirim” furyasına kaptırmış kendini.
Çok eleştirilince, hakkında soruşturma açılacağı konuşulmaya başlanınca videoyu kaldırdı ve bir de açıklama yaptı Orkun.
O açıklama “keşke yapılmasaydı” denecek türden olmuş.
“Çekim öncesi anaokulundan ve ailelerden izin aldım” diyor.
E sorun zaten burada başlıyor Orkun. Hangi profesyonel anaokulu, hangi aklı başında aile bu işe izin verir?
“Çocuklarımızla öğretmenleri sürekli kamera arkasında ilgilendi” diyor.
Öğretmenlerin çocuklarla ilgilenmesi kimin umurunda, sen onları kamera karşısında madara ettikten sonra?
“Benim hassasiyetimi takipçilerim bilir” diyor. Senin takipçilerinin yüzde 70’i hassasiyet falan umursamaz.
Sen kamera karşısına geçip ‘ebele gübele’ desen zaten seni alkışlarlar.
Bu açıklamada en önemli şeyi eksik bırakmış Orkun Işıtmak: Özür dilemeyi.
Öyle uzun açıklamalara hiç gerek yoktu. Paylaş bir mesaj ve koca koca harflerle “özür diliyorum, hata yaptım” de.
Bunu demek, hatanızı kabul etmek sen ve senin gibiler için neden bu kadar zor?
Bu olay kendine YouTuber diyen, “içerik üreticisi” sıfatıyla kartvizit bastıranlara ders olsun.
Şunları çıkarmayın aklınızdan:
◊ 3-4 yaşındaki çocukları hiçbir içerikte kullanamazsınız.
◊ Onları “Squid Game” gibi dizi isimleriyle kışkırtamazsınız.
◊ Onlara “Artık öğretmeniniz yok, ben varım” gibi travmatik bir cümle kuramazsınız.
◊ Çocukları pazarlama aracı olarak göremezsiniz.
Ayrıca öyle anaokulu yönetimi de yere batsın, yazıklar olsun!

Flört değil samimiyet

Fotoğrafta Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve sevgilisi Lauren Sanchez ile ünlü aktör Leonardo DiCaprio var.
Güzel kare yakalamış paparazziler.
Fotoğrafta ilk başta Sanchez’in, DiCaprio’ya hayran hayran baktığı görülüyor.
Bezos’un kafa aşağıya bakıyor. Sanki ne diyeceğini bilmeyen, ortamdan rahatsızlık duyan ve “Ben neden kız arkadaşımı bu adamın yanına getirdim ki” diye kara kara düşünen bir hali var.
Fakat videoyu seyredince anlıyorsunuz;
◊ Flört mlört yok.
◊ Bu ekip belli ki sıkı dost.
◊ DiCaprio’ya bir hayranlığı olabilir hanımefendinin ama bu mesleki hayranlıktan öteye geçmiyor.
◊ Kaldı ki Sanchez’in sevgilisi Bezos, dünyanın en zengin iki-üç isminden biri.
Mantıklı düşünelim, neden uluorta böyle bir şey yapsın kızcağız?
O yüzden bu yaşananlar flört değil, tamamen samimiyet.
Eğer samimiyet ile flörtü ayırt edemiyorsak vay halimize.

Çocukları kullanırsan madara olursun

“Aaa siz nereden çıktınız yahu!”

◊ Havalimanında karşılarında basını görürler, şaşırırlar.
◊ Yaşadıkları travmatik olaylar ertesi gün manşetlere çıkar, şoke olurlar.
◊ El ele göz göze yeni aşklarıyla basın mensuplarına ‘yakalanırlar’, “Siz nereden çıktınız yahu?” derler.
◊ Bebek’te yürüyüş yaparken üç-dört kare fotoğrafları çekilir, onlar da hemen yalandan bir şaşkınlığa bürünüp “Yeni projelerim yolda” yalanını savururlar.
Ama telefon açıp magazincileri kendilerinin çağırdıklarını, mesaj atıp ricacı olduklarını asla itiraf etmezler.
Neyse ki bazılarımız her şeyin farkında.

X

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Kasım 2021
Yarın okullar ilk ara tatile giriyor. Maximum Uniq’te çocuk etkinlikleri haftası başlıyor. Cumartesi 10:30’da “Yaratıcı Drama-Sanat Terapisi” atölyesi var. Çocuğunuzu götürebilirsiniz.


Pritt ve TOÇEV çocuklar için işbirliği yaptı. “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi kapsamında katılımcılardan 7 farklı hayvan şablonunda figürler oluşturmaları istendi. Her paylaşım için de TOÇEV’e bağış yapıldı. Yapılan paylaşımlara göz atmak isterseniz, sosyal medya hesaplarını karıştırın.
***
Oya Başar ve Ebru Kural “Plastik Aşklar” oyunuyla bu akşam 20:30’da Trump Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Herkes bu oyunda kendinden bir parça bulacak.
***
Şimdi ellerimiz cebinizde sonbaharı yaşamanın tam zamanı! Hadi gün batmadan bir doğa yürüyüşüne çıkalım...
***

Yazının Devamını Oku

Bir hayata paha biçilir mi?

Orkun Ün

Orkun Ün

10 Kasım 2021
Teve 2’de yayın hayatına yeni başlayan Magazin Masası programında duydum.


Herkes Bülent Ersoy’un hayatı belgesel olacak diye konuşurken onlar Bülent Ersoy’a ulaşmış ve işin aslını sormuş.
İşin aslını sormak önemlidir.
Magazin Masası ekibi bunu iyi yapıyor.
Ersoy “Benim hayatım için 2 buçuk milyon dolar nedir ki? Ben neler yaşadım, o yüzden daha fazlasını istedim, cevap bekliyorum” demiş.
Çok net bir şey var ki o da herkesin hayatının belgesel olmayacağı.
Peki Bülent Ersoy’un olur mu? Mis gibi olur.

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Kasım 2021
Boaz Live Kuruçeşme’yi sallıyor. Canlı müzik özleminiz ya da dans edip kafa dağıtma isteğiniz varsa rezervasyon yaptırmayı ihmal etmeyin.

Eve alacağınız ufak tablolar ruh halinizi değiştirecek. Hemen internetten sipariş verip dekorasyon işine el atın.
***
Dizüstü bilgisayar arıyorsanız ve kafanız karışıksa HuaweiMateBook 14s ön satışa açıldı. Yazmayı önemseyenler için kaçırılmaması gereken bir bilgisayar olmuş.
***
Başarılı komedyenden olan Mesut Süre Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde sahneye çıkıyor. Eğlenmek, gülmek istiyorsanız bugün bilet alın.
***
Şekersiz tatlı olur mu? Olur... EKS Mutfak Akademisi’nde bugün workshop ile işin detaylarını öğrenebilirsiniz. Biletix’ten bilet alın.

Yazının Devamını Oku

Gülden Karaböcek’in mini pastası

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Kasım 2021
Bazı müzisyenler bir türlü yeni döneme ayak uyduramıyor.


Oysa herkesi imrendirecek tecrübeleri var. Taklit eden değil taklit edilen isimler onlar oysa.
Mesela Gülden Karaböcek.
Bir dönem herkes onu konuşur, herkes onu dinlemek isterdi.
Son zamanlarda canlı müzik yapan mekanlarda birkaç kez sahneye çıktı.
Zamanında Çakıl Gazinosu’nda Zeki Müren’e şarkı söyleyen, onunla beraber düet yapan biri için son dönemin eğlence hayatına ayak uydurmak zor iş.
Gülden Hanım 68 yaşına bastı geçen hafta sonu.

Yazının Devamını Oku

“Burç duası”nı uzmanına sordum

Orkun Ün

Orkun Ün

6 Kasım 2021
Özge Özpirinçci çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayıyor. Bir yandan da burç, astroloji, yıldız haritası, güneşin doğum anındaki pozisyonu gibi işlere kafa yoruyor.

Öyle böyle takmamış kafayı ‘burç’ konusuna. Kızının Akrep burcu olmasını istemiyor.
Ben anlamadım bunu, hatta “olur mu öyle saçma şey” diye düşünürken, bir bilene sordum.
Kelebek’in astroloji yazarı Aygül Aydın’ı aradım...
Meğer haklıymış Özge.
İnsanlar 1-2 günün hesabını yapıp “az daha kalayım hastanede, yeter ki Akrep burcu doğmasın çocuğum” falan diyormuş.
Anlamlandıramadığım için üzerine basa basa ‘neden’ diye sordum Aygül Aydın’a;
“Akrep kadını önce hayatı yorar sonra da bir güzel kendini yorar, tutkusu çok fazladır. Yani üzülür Akrep kadını, üzüldüklerini de teker teker içine atar” dedi.

Yazının Devamını Oku

Sahnede vokaline şarkı söyleten kim?

Orkun Ün

Orkun Ün

5 Kasım 2021
Hande Yener bir süredir polemiğe girmiyordu. Ama dayanamadı ve basın mensuplarının sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle ilgili soruya, “Sahnede giydiklerimiz bir illüzyon. Önemli olan iyi şarkı söylemek. Ben diğerleri gibi şarkılarımı vokalistlerime söyletmiyorum” dedi.


Bu iş büyürse hiçbir polemiğe benzemez.
Ortalık karışır.
Çünkü Hande Yener’in kimlere gönderme yaptığı aslında açık. Kendisi gibi iddialı giyinen Hadise’ye, sahnede göz kamaştıran Gülşen’e ve adının sık sık yan yana geldiği Demet Akalın’a...
E şimdi kim sahnede şarkılarını vokallerine söyletiyor?
Şöyle de bir gerçek var, bu isimlerin hepsi sektöre yıllarını vermiş isimler. Vokallerine söyletselerdi, ağızlarını oynatsalardı, “ver müziği yüksek, benim sesim kısık kalsın” deselerdi bu kadar yol alamazlardı.
O yüzden Hande Yener’in, Hülya Avşar’dan polemik dersi alması gerekiyor.

Yazının Devamını Oku

Başka ülke adına yarışmak

Orkun Ün

Orkun Ün

4 Kasım 2021
Önce Hadise’yle ilgili haberler çıktı, “Belçika adına Eurovision’da yarışacak” diye...


Şimdi Linet konuşuluyor:
“İsrail’i Eurovision’da temsil edecek.”
Yapmayın!
Eurovision bizin kırmızı çizgimizdir.
Sanatçılarımızın başka ülke adına yarışmaması lazım.
Çünkü o sahneye çıkmak milli formayı giymek gibidir.

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

4 Kasım 2021
Raffles Hotel İstanbul, Türkiye’nin 1’nci, dünyanın en iyi 3’üncü oteli seçildi. Üstelik bu işte söz sahibi bir dergi tarafından. Fırsatınız olursa Raffles’ın restoranlarına ve kafelerine bir uğrayın.

Silivri’de Danamandıra Tabiat Parkı var. Fırsat yaratıp günübirlik gidebilirsiniz.
***
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası bu akşam Zorlu PSM’de “Büyük Resme Bakmak” adlı bir konser verecek.
***
MSA Mutfak kasım ayı programından kendinize bir gün seçin ve workshop’lara katılın. Bu ay ekmek ve hamur işlerinin tüm inceliklerini öğretecekler.
***
Kapadokya mevsimi başladı. Sevdiğiniz bir otele yer ayırtıp hafta içi kaçamağı yapın. Mesela Argos in Cappadocia Hotel’de sanatsal aktiviteler var.

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

3 Kasım 2021
Alaçatı’nın iyi mekanlarından olan ‘Inno Alaçatı’ yeni bir konseptle İstanbul Nişantaşı’nda açıldı. Bir yemeğe uğranır.

İyi kokteyl deyince akla gelen yerlerden biridir ‘Kült’. Ortaköy Feriye’de misafirlerini ağırlamaya başladı. Manzara da lezzetler de çok iyi.
***
İstanbul Sanat ve Antika Fuarı bugün özel gösterim, yarın ise herkes için açılıyor. Adres Lütfi Kırdar Kongre Merkezi.
***
Haftanın bir gününü tiyatroya ayırın. ‘DasDas’ farklı oyunları izlemek isteyenler için haftalık tiyatro programlarını sık sık yeniliyor. Programlarına göz atın.
***
Feriköy’ün o meşhur organik pazarı Akasya AVM’ye geliyor. Artık AVM’nin en alt katında haftanın bir günü organik pazar kurulacak.

Yazının Devamını Oku

Ne güzel üslup bu

Orkun Ün

Orkun Ün

3 Kasım 2021
Bu kaçıncı kez eleştirilişi Esra Dermancıoğlu’nun, onun ise kaçıncı kez bu eleştirilere ‘zeka’ ile cevap verişi.


Şimdi yine, yeniden “Biraz kilo ver abla”, “Sana yakışmıyor Esra Hanım” diyorlar.
O da kendi üslubuyla “Ben böyle kalsam olmaz mı? Bebek gibiyim, zayıflamayacağım” dedi.
Ne istersiniz insanların zayıflığından, ne alıp vermediğiniz var insanların kilolarıyla?
Ne yaşadınız da bu kadınların kilolarıyla dalga geçiyorsunuz?
Nasıl mutsuzsunuz da kilosuna bakarak gülüyorsunuz bu kadınların?
Her şey uzun süredir görmediğimiz bir insana ilk karşılaşmada “sen çok kilo almışsın” demekle başlıyor.

Yazının Devamını Oku

Sahne ve gerçek hayat

Orkun Ün

Orkun Ün

2 Kasım 2021
Çok farklıdır bu ikisi.

◊ Gerçek hayatta çizdiğin profil sahnedekiyle örtüşmeyebilir.
◊ Gerçek hayatta yaparsan eleştirileceğin bir hareket, sahnede alkışlanabilir.
Adı üstünde şov dünyası bu gerçek hayatla kıyaslanması abesle iştigaldir.
Edis ile Zeynep Bastık geçen ay, sahne ve gerçek hayat ayrımını yapamayanlar tarafından çok sert eleştirilere maruz kaldı.
◊ Sen evlisin Zeynep...
◊ Kendine gel Zeynep...
◊ Ayıp değil mi Zeynep...

Yazının Devamını Oku

Tarkan’ın reklam filmini görünce

Orkun Ün

Orkun Ün

30 Ekim 2021
◊ Tarkan kapısına gelen kuryeye neden bahşiş vermedi?


◊ Kuryeci madem Tarkan’ı gördü neden bir ‘öz çekim’ yapmadı?
◊ Kurye adrese giderken Tarkan’a gittiğini bilmiyor muydu?
◊ O nasıl bir rezidans ki kurye güvenlikten geçmeden, resepsiyona geldiği daireyi söylemeden pat diye Tarkan’ın dairesine çıktı?

E Gonca haklı

Gonca Vuslateri film setinden dönerken çektirdiği bu kareyi paylaştı. Uyurken çekilen fotoğrafta Türk bayrağı detayı dikkat çekiyor.

Yazının Devamını Oku

Kaan Yıldırım

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Ekim 2021
Hadise’yle ilişkisini noktalayan Kaan Yıldırım, öğrencilerle bir araya gelip soruları yanıtladı.


Öğrencilerden biri “Hadise ile popülerliğiniz arttı. Ne hissediyorsunuz?” diye sorunca, o güler yüzlü, o sempatik, o anlayışlı Kaan Yıldırım gitti bambaşka bir Kaan geldi.
Soruya cevap vermeden sahneyi terk etti genç oyuncu.
Şimdi sorular şu:
◊ Ne yani yaşadığı ilişkiden utanıyor mu...
◊ Yoksa Hadise ile popülerliğinin arttığına inanmıyor mu...
Ya da...

Yazının Devamını Oku

Çileden çıkaran Fenerbahçe yorumu

Orkun Ün

Orkun Ün

28 Ekim 2021
TV100’de yayınlanan bir spor programı var.Adı “Var Odası”

Programın Oğuz Altay isimli yorumcusu, Fenerbahçe taraftarlarına, tüm camiaya canlı yayında “hırsız” dedi.
Öyle kin ve nefret doluydu ki o sözü söylerken.
İzlemeden anlaşılmaz.
Haklı olarak karşısındaki yorumcular çileden çıktı.
Önce masadaki bardaklar fırlatıldı, sonra klasik görüntüler yaşandı.
“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” ya, Oğuz Altay da ayağa kalkıp karşısındaki yorumcunun üzerine yürüdü.
Tepki alınca, olaylar büyüyünce de bir ‘özür patlattı’. “Programın getirdiği adrenalinden dolayı o sözleri kullandım, moderatörümüz Ertem Şener’den ve Fenerbahçe camiasından özür diliyorum” dedi.

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

28 Ekim 2021
İstanbul’a sadece 2 saat uzaklıkta olan Tekirdağ Uçmakdere’ye gidip bir dağ evinde konaklayın.

Karavan tutkunları bugünden 5-7 Kasım için plan yapsın. ‘4x4 Dünyası Off-road Karavan Kampı’ Kilyos Doğada Yaşam Okulu’nda karavan severleri bir araya getirecek.
***
Le Meridien Bodrum Beach Resort’te bulunan Vitalica Wellness’ta yarın ‘Biohacking&Bootcamp’ başlıyor. Gücünüzü kullanmayı öğrenmek ve sağlıklı yaşamak için bu kampa katılın.
***
The Ritz-Carlton İstanbul, şehrin en yaratıcı partisine hazırlanıyor. ‘Alice in Carltonland’ temalı kostüm partisi, bu akşam 22.00’de başlayacak.
***
Üsküdar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nı bugünden kutluyor. Rafet El Roman ve İlyas Yalçıntaş konseri saat 19.00’da Harem Meydanı’nda.

Yazının Devamını Oku

Laf ola beri gele

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Ekim 2021
A’dan Z’ye” programıyla hafızalara kazınan sunucu Esra Ceyhan, Bergüzar Korel’in “Squid Game’i çocuklar seyretmesin” çıkışına tepki gösterdi.

Korel’e bir zamanlar oynadığı “Binbir Gece” dizisi üzerinden yüklendi ve “Sen içinde yer aldığın dizinin hikayesini ne çabuk unuttun. Bu saçma diziler zamanında izlendi. Şimdi o kadın oyuncu çıkmış ahkam kesiyor” dedi.

İyi ama Bergüzar Korel’in oynadığı o dizi gerçek hayatta çok kez karşımıza çıkan olaylarla örülüydü.
Kimse “Böyle şeyler yaşanmıyor” diyemez.
Yaşandı, yaşanıyor ve maalesef yaşanacak.
“Squid Game”e gelince...
Tamamen kurgu.

Yazının Devamını Oku

Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Ekim 2021
Mark Twain’in meşhur sözü; “Eğer işin kurbağa yemekse, sabah ilk olarak yapacağın en iyi şey kurbağayı yemektir. Eğer işin iki kurbağa yemekse, iyisi önce büyük olanı yemektir” sözü haftanızın mottosu olsun.

Haftaya burç yorumlarınızı okuyarak ve sizi neler beklediğini görerek devam edin. Herkesin güvendiği bir burç yorumcusu ya da astrolog muhakkak vardır.
***
Bu akşam 20.30 için plan yapın. “Tomris” adlı tiyatro oyunu Trump Sahne’de olacak.
***
TRT 2 sinema kuşağında bugün “Fırtınadan Sonra” (After the Storm) olacak. Hafta içi için biraz geç saatte, 22.00’de ama fırsat bulursanız kaçırmayın.
***
Milli Saraylar’a bağlı Ihlamur Kasrı’nda çay içmeye gidin. İstanbul’un tarihi ve yeşil yerlerinden olan Ihlamur Kasrı çok keyif veriyor.

Yazının Devamını Oku

Hem yaşa hem görmezden gel

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Ekim 2021
İrem Derici ile bir ilişki yaşayan sonra ‘aldattığı’ için ilişkisi biten Cem Belevi’nin röportajını okudum. Söyledikleri değil ama söylemedikleri ilgi çekiyor Belevi’nin.Mesela İrem’den hiç bahsetmemiş.


Üstüne “bir süredir aşk yok hayatımda” demiş. “Aşkı bulamıyorum ama arıyorum” demiş.
Hatta “Aşk dediğin şey kavuşamamaktır” falan gibi beylik laflar etmiş. Ya gel de gülme...
Evet evet aşk kavuşamamaktır tamam, hadi öyle olsun senin için ama...
Kimse niye sormamış “E İrem Derici?” diye? Niye ısrar etmemişler “Siz bu kadınla birlikte değil miydiniz” diye?
İleride bu röportajını ‘keşke yapmasaydım’ diye hatırlayacaktır Cem Belevi...
Çünkü yaşattığı travma sonrası bir özür dilemesi ya da yaşadığı güzel günlere ithafen bir selam çakması gerekirdi İrem’e...

Sanatçı selam vermek zorunda mıdır?

Yazının Devamını Oku

Yeniden birlikteler

Orkun Ün

Orkun Ün

23 Ekim 2021
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili bir dönem aşk yaşayıp ayrılmışlardı. Bir senelik aranın ardından iki isim tekrar görüşmeye başladı.


Perşembe akşamı Sarıyer’deki Balıkçı Kahraman’da baş başa yemek yediler.
Zorunlu bir yemeğe gittiğim mekanda sohbet eder gibi gözüküp telefona indirdiğim ‘Exxen’ uygulamasından Fenerbahçe’nin Antwerp maçını da izliyordum.
Moraller bozuldu, alacığımız maçı verdik derken, Samyeli ve Bilgili’yi gördüm...
İki isim gayet samimi bir şekilde sohbet ediyordu.
Şimdi sormaya hakkınız var...
◊ “Arkadaşça görüşemezler mi?” diye.

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları