Bu ‘iki’ yüzü unutmayın

Sembollerin gücüne inananlar varsa kendinize bir sembol seçin. Kolye ya da bileklik olarak yanınızda taşıyın...
Minik dokunuşlarla mucizevi değişiklikler mümkün. Bugün yatak odanıza minik bir dokunuş yapın...
Türkiye’nin ilk ‘Dome Glamping’i Sapanca’da. Eğer izole bir tatil isterseniz ‘Hypnos Sapanca’nın lüks çadırlarına gidebilirsiniz...
‘Mubi’ üyeliğiniz varsa ‘Charlie Chaplin’ filmleri arşivine girip ‘Chaplin’ gecesi yapın bugün...
Modası geçti diye düşünmeyin ‘
Kuruçeşme Park Fora İncili Gastronomi Rehberi’nde ‘3 İnci’ sahibi. Öğle balığı için adresimiz olsun.
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İzmir Tire’de ‘3 İnci’li ‘Gastrotire’nin yemek malzemeleri Tire pazarındaki yerel üreticilerden geliyor.
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Ankara’nın ‘4 İnci’ sahibi restoranı ‘Asmani’ hem yerel hem de dünya mutfakları menüsüne sahip.
O zamanlar oldukça garip gelen her şey şimdi çok normal geliyor bizlere. Dile kolay tam 1 sene olmuş ‘korona’ hayatımıza gireli. Hepimiz farklı farklı tecrübeler edindik bu süreçte...
Mesela ben, her geçen aya bir şarkı bıraktım.Geçen marttan bugüne, her ayın özel bir şarkısı var benim için.
Mart 2020: Deniz Seki–İyisin Tabi:
Neyin içine düştük biz diye kara kara düşünürken pozitif enerji depolamak için sık sık dinledim...
Nisan: Erkin Koray-Çok Derinlerde:
Baktım çok düşünüyorum, işin sonu kötü. Hemen Erkin Baba ile kendime geldim...
Mayıs: Ezginin Günlüğü-1980:
‘Eski yaşantımız elden gidiyor’ diye düşünürken ‘1980’ çalıyordu fonda... Haziran: ‘Vis a Vis’ adlı dizinin ‘Zulema Zahir’i
Yalnız anlamadığım, grupların isimleri. Yahu nereden buluyorsunuz o isimleri!
Eskiden, 3 Hürel, Moğollar, MFÖ vardı... Yeni Türkü gibi grup isimleri vardı. Besteleri enfes, şarkı sözleri anlamlıydı. Ama bu ‘üçüncü nesil’ ile işler değişti. Bakın mesela...
Mor Lemur:
Madagaskar’da yaşayan memeli bir hayvan türü aslında lemur. Küçük, sivri burunlu, büyük gözlü tatlı bir hayvancağız. Moru falan yok. Ama genç arkadaşlarımızın müzik gruplarının adı ‘Mor Lemur’.
Dolu Kadehi Ters Tut:
Bu alternatif rock grubu, 2014 yılında ‘Lavuks’ ismiyle kuruldu. Ekip sonra grubun adını değiştirme kararı almış ve Ömer Hayyam’dan esinlenip ‘Dolu Kadehi Ters Tut’ diye bir isim bulmuşlar.
Cemiyette Pişiyorum:
Hem grup isimleri hem de şarkılarına verdikleri isimlerle tam anlamıyla beyin yakan bir grup diyebiliriz.
Jojo’nun online konser sahnesinde bu akşam ‘Koray Avcı’ var. Saat 22.00 için hazırlanın.
‘Helpimal’ adlı uygulama sokak hayvanlarının dijital sesi oluyor. Hemen indirip destek olabilirsiniz.
Vapurda kahvaltı yapmak isterseniz ‘levapeurmagique’ adlı web sitesini ziyaret edin ve Sarayburnu’ndan Boğaz’a açılın.
Erol Evgin ‘Sevdiklerim’ adını verdiği yeni albümünü çıkardı. 9 şarkılık bu anma albümü hemen dinlenmeli.
Dünyaca ünlü ‘yönetim uzmanı’ Henry Mintzberg ‘Yöneticilere Öyküler’ kitabında ezber bozan yönetim dersleri veriyor.
Dışarıda yemek yiyip eve dönecekseniz, gizli müfettişlerin oylarıyla belirlenen İncili Gastronomi Rehberi’nde ‘
Yeni nesil müziğin temsilcilerinden Sedef Sebüktekin, bu akşam “World Akustik” sahnesinde. İzlemek için adres @yapikredibomontiada Instagram sayfası.
Öğrencilerin görsel ve edebi eserleriyle katıldıkları, Yeşilay’ın “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yetenek yarışması için başvurular devam ediyor. Çocuğunuzun yeteneğini keşfetmesini sağlayın.
Balat’ta ‘Yona Grunberg’ tarafından açılan ve bölgede fark yaratan ‘Forno Balat’ın pizza ve pidelerini denemelisiniz.
Çikolatanın binbir türlü hali için Mi’cao Chocolates ziyaret edilecek ender yerlerden.
Yüksel Balık hem Yeşilköy’de hem de Tarabya’da müşterilerini ağırlıyor. Mevsiminde bir kalkan balığı yemek için doğru adres.
Birileri onları yılda iki-üç kez ayırmaya çalışıyor.
Geçen hafta başlayan “ayrıldılar” dedikodusu öyle büyüdü ki, çift ilk gördükleri yerde mikrofonlara konuşmak zorunda kaldı.
Ayrıldılar haberlerine güzel bir cevap verdi Çağatay Ulusoy, “Kalplerimiz nasırlaştı, gülüp geçiyoruz” dedi.
İki insan kalbini birbirlerine karşı değil ama etraftaki kötülüklere karşı nasırlaştırmayı başarırsa, önlerine çıkan her engeli de rahatlıkla aşar.
Söylenenleri duymazdan gelir, etraflarında dönen dolapları görmezler...
Bazen iyidir yani ‘kalpleri nasırlaştırmak’.
Zaten görünen köy kılavuz istemez, iki ismin ilişkisinin nereye doğru gittiği çok belli.
Hem son günlerde konuşulanlar hem de
Spotify’da “Spiritüller” adında bir podcast var. Her bölümü 5-6 dakikadan oluşan eğitimleri dinleyin...
Kendinize ‘şık’ kıyafetler alın bugün. Yaz alışverişi için zaman geldi çünkü...
Gün içerisinde ‘en az bir saat ekransız kalın’ ve ailenizle vakit geçirmeye başlayın...
Stresin panzehiri nedir? Cevabı merak ediyorsanız 1 saatlik online eğitime ‘biletix’ten bilet alarak katılabilirsiniz...
Masterpiece Galata’da öğretici atölyeler var. Mesela bugün ‘heykel’ günü. Öğrenmek istiyorsanız Galata’yı ziyaret etmeniz yeterli...
En son ne zaman bir barınağa gittiniz? Minik dostlarımız bizi özlemiştir vakit de varsa bir uğrasak mı bugün?
Sabine Stading’in “Petronella Elmapüresi-Büyülendi ve Dondu Kaldı” kitabı minik okurları çok mutlu edecek...
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Sultanahmet’e son zamanlarda uğramadıysanız ilk fırsatta uğrayın.
Değişimi fark edecek ve tam bir günü Sultanahmet sokaklarında geçireceksiniz...
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Bir vapura atlayıp Heybeliada Mavi Restoran’da güneşi batırmak bugünün en keyifli ‘an’ı olabilir...
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Olabilir, bizleri ilgilendirmez de zaten.
Ama sonrasında bir magazin programında bu konuyu konuşanların ‘kin ve nefret’ dolu söylemleri hepimizi ilgilendirir.
Kendi özel hayatlarındaki mutsuzluklarını tüm ülkeye saçan kahramanlarımızın isimleri, Bircan, Arto ve Seren. Dermancıoğlu ile Balcı’nın fotoğrafı ekrandayken aynen şu diyaloglar geçiyor kahramanlarımız arasında.
Bircan: “Fotoğrafta arkadaşlık dışında bir şey yok.”
Arto:
“Siz kadınlardan her şey beklenir. Esra mantalite olarak çok değişik bir kadın, çok açık görüşlü.”
Çok işim var diye kahvaltıyı geçiştirmeyin. Nerede olursanız olun mutlaka kahvaltıya vakit ayırın...
Vadistanbul’a giderseniz Michelle Brasserie’de nutellalı ve çilekli pancake deneyin...
Nuray Şahin’in “Gün Gibi Yeniden” kitabını okumalısınız. Genç yazarın satırlarında pozitifliğin formülü gizli...
Nuray Karadeniz ismini bir yere not edin. Yazar, “Susma” ve “İşşa” kitaplarıyla kadınların sesi olmayı başarmış...
157 yıl önce Eminönü’nde açıldı ‘Hafız Mustafa 1864’ ve halen tarih kokuyor içerisi. Osmanlı Sarayı’nın tatlıcısına bir uğrayalım...
Siz hiç hayatındaki kadının güzel görünmesini istemeyen bir erkek tanıdınız mı? Çok var aslında. Bunu bazıları açık açık söylerken, bazıları da hiç dillendirmeden uyguluyor planını. Çok can sıkıcı bir durum bu.
Ayrıldıktan sonra ‘nefes almak’ diye bir gerçek var.
Aslında erkeği kadını yok bu nefes almanın.
Kendini bir ‘kafesin içinde’ gören herkes, o kafesten kurtulduktan sonra ‘iyileşmeye’ başlıyor.
Neyse...
Bunlar aklıma Deniz Seki’nin yeni imajını görünce geldi.
Nasıl değişmiş güzel şarkıcı.
Ankara’da halen denemeyen varsa ‘Deniz Kozanlı Kahvaltı Evi’ne bugün gidilebilir.
İzmir’de de kahvaltı seçenekleri çok ama hava güzelse kordon civarında bir kafede kahvaltı yapmanın tadı çok başkadır.
İster tek ister arkadaşlarınızla online konser keyfinde bugün sahnede ‘Fikri Karayel’ var. Adres ‘biletix.com’.
Yorgos Lantimos’un ‘Köpek Dişi’nden sonra çok konuşulan bir diğer filmi ‘Kutsal Geyiğin Ölümü’ bir başyapıt olmuş.
Zoom üzerinden gerçekleştirilecek ‘Tarihe Yön Veren Kadınlar’ konferansı saat 13.00’te. ‘Aktiffelsefe.org’ sayfasından izleyebilirsiniz.
O da, “Kötü olurdu. Oradaki starlardan farkım kalmazdı. Anadolu’nun enerjisini taşımak bana çok şey kattı. Beni dünya starlarından ayıran tek şey Konya’da doğmuş olmamdır” diye cevap vermiş.
Herhalde böylesine ‘popülerliğini yitirmiş’ bir soruya böyle akıllıca cevap veren uzun zamandır olmamıştı.
Haklı Aleyna.
Konya’nın havasından mı suyundan mı bilinmez ama farklı bir enerjisi var. Mesnevi gibi büyük bir eser, Mevlana gibi büyük bir değer tarafından Konya’da yazıldı. Birçok dilde çevirisi yapılan Mesnevi tüm insanlığa armağan niteliğinde.
Kendimce “Aleyna haklı, Konya varsa işin içinde, ülke sınırlarını aşmak çok normal” diye mırıldanırken aklıma Güngör Bayrak geldi.
Şerife Bayrak yani.
Yani aslında
14 Şubat’taki ‘Pinhani’ konserini kaçıranlar için tekrar gösterimi bugün ‘Jojo Live’da. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
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İstanbul’un, hikayesi eskilere dayanan apartmanları var. Bugün birkaçını ziyaret edip hikayelerini dinleyin.
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Starbucks ‘carhop’ hizmetine başladı. Artık mağazada arabanızdan inmeden, yanınıza gelen ‘barista’ yardımıyla sipariş verebileceksiniz.
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Şiir severseniz eğer Yılmaz Erdoğan’ın ‘Keşke Gelsen’ şiirine çektiği klibi izleyin bugün.
Hafta sonu rezervasyonları bile bugünden kapandı birçok mekanın.
Salı sabahı evden çıkıp mekan mekan gezdim.
Nişantaşı’nda başladığım tur, saat 19.00’da Ataşehir’de sonlandı.
Gördüklerimden sonra açık ve net söylüyorum, ‘bu dönem farklı olacak.’
İşletmelerin tamamı mesafe, hijyen gibi kurallara uyuyor.
Kapıdan adım attığınız an bir görevli size ‘HES’ kodunuzu soruyor. Eğer riskli durumda değilseniz masanıza oturabiliyorsunuz.
Saatler 19.00’a yaklaşınca masalarda homurdanmalar başlıyor.
5-10 dakikalık gecikmeyle müşteriler hesaplarını ödeyip mekandan çıkıyor.
Büfelerde oturmayı özleyenlerdenseniz haydi favori büfemize doğru yola çıkalım.
Hafta sonu için ‘izci kampına’ ne dersiniz? Evde ama dışarıda değil. İnternetten araştırıp evde keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Must Nişantaşı dün açıldı. Yemekleri, tatlıları hepsi çok lezzetli. Bugün birkaç saatimizi ‘Must’a ayırsak fena yapmayız aslında.
‘Boel Nişantaşı’nda yoldan geleni geçeni izleyelim. Çok özledik çok.
Ocakbaşı muhabbetlerini özlediysek ‘Nişantaşı Cabbar’ açtı kapılarını. “Bana bir cabbar kebap” demeyi unutmayın.
Çok eleştirildi, umursamadı.
Tepki gördü, “Bana ne yahu” deyip devam etti.
Bazı dernekler ayaklandı, görmezden geldi.
Anlaşılan o ki, bu iş böyle devam edecek.
O kürklere uçuk kaçık fiyatlar ödeyerek bir katliama destek olduğunu fark edemeyecek Ersoy.
“Sadece benim almamamla kürk sektörü bitecek mi” diye düşündüğüne de eminim.
Evet, belki giyim kuşam uğruna katliamlar devam edecek Bülent Hanım, fakat
Bu ‘iki’ yüzü unutmayın
Yanına kız arkadaşını al, yemeğe git. Kız arkadaşın sana, “19.00’da kapanıyor ama ne yapacağız?” diye sorduğunda göğsünü kabarta kabarta “Sen merak etme, normal insanlar için o kural. Biz istediğimiz kadar otururuz” de.
Mekandaki garsona, müdüre “Ben oturmaya devam edeceğim” diye efelen.
Sonra polis baskın yapınca, seni görüntüleyen gazetecileri tehdit et, tekme at, küfür et.
E iyi de sen rezil oldun!
3 gündür herkes sizinle dalga geçiyor.
Herkes sizin fotoğraflarınızı WhatsApp gruplarında birbirine yollayıp “ahahahaha” diye patlatıyor kahkahayı.
Cezanı yemişsin, kız arkadaşına rezil olmuşsun, arabana binip gitsene evine...
Boynunu büküp ‘pişmanım’ havası versene etrafa.
Ama yok.
Kafaları çok az çalıştığı için onlar evlerine gitmek yerine magazincilere saldırıp küfür etmeyi tercih ediyor.
Görev başındaki polislere ‘işkence yapmak’ çok hoşlarına gidiyor.
Bak ‘tekmeci’ arkadaş...
◊ Sen o tekmeyi 14 Mart Tıp Bayramı’ndan bir gün önce, tüm sağlık çalışanlarına attın.
◊ Sen o tekmeyi gece gündüz görevinin başındaki polislerimize attın.
◊ Sen o tekmeyi evinde oturup aile büyüklerinin sağlığını korumak isteyen milyonlarca duyarlı vatandaşa attın.
◊ Sen o tekmeyi, nasıl bir şey olduğunu hiç bilmediğin ‘insanlığa’ attın.
Anladın mı?
Hani bir söz vardır... Çin atasözü olduğu söylenir, bilir misin tekmeci arkadaş?
İlk yumruğu atan ile başlar?
Yok yok, senin bildiğin gibi ‘ilk yumruğu atan kazanır’ değil.
Şöyledir o sözün aslı...
‘İlk yumruğu atan fikirlerinin yetersizliğini kabul etmiştir.’
Not et bir kenara...
Amaçsızca gezip dolaştık
Ben ne tatil günlerinde, ne güneşin kavurduğu yaz günlerinde ne de karantina bitişindeki ilk günlerde böyle bir kalabalık gördüm.
Bu son cumartesi bir şeyler oldu bize.
Herkes kendini dışarıya attı.
Arabasıyla tur atan, sahilde yürüyüş yapan, hatta ara sokaklarda anlamsızca dolaşanlar bile vardı. Marketlerde kuyruklar oluştu.
Kafelere girmek isteyenler kaldırımlarda masaların boşalmasını bekliyordu.
Mısır Çarşısı’nın kuyruğu sahile taşmış, AVM’ler kontrolden çıkmıştı.
Bundan sonra radikal kararlar alınırsa kimseyi suçlamayız artık, öyle değil mi?
Bu olmadı Kenan Sofuoğlu
Motosiklet deyince Kenan Sofuoğlu der, susarız!
Kendisiyle çok gururlandık, çok alkışladık Kenan’ı.
Ama hafta sonu izlediğim görüntü beni ayağa kaldırdı.
Oğlu Zayn’ı motosiklete bindirdi ve “haydi oğlum” deyip pistte tek başına bıraktı Sofuoğlu.
Çocuk henüz 2 yaşında bile değil ve tek başına motosiklet sürüyor!
Sahi siz izlerken ne hissettiniz?
Tamam, çocuklar erken yaşta spora başlatılabilir.
Erken yaşta bir müzik aleti çalması teşvik edilebilir.
Ya da satranç öğretilebilir mesela...
Erken yaşta çok faydalı olur çocuklara.
Ama bu kadar küçük yaşta motosiklete, hele ki tek başına bindirilmez yahu ufacık çocuk!
Sizin neşenizin yarısı bizde olsa...
‘XiR’ diye bir rap şarkıcısı var.
“Sallan” şarkısını dinleyip duruyordum son günlerde.
Bir arkadaşım klibini izletti.
İddialı bir klip için çok yüksek bütçelere gerek olmadığının kanıtını gördüm.
Bir Roman düğünündeki görüntülerle oluşturulan klip şahane olmuş!
◊ Başına bağladığı kravatıyla göbeğini sallayan abinin neşesine mi...
◊ Şarkıya eşlik eden kadınların göbek atışlarına mı...
◊ Mahallenin ufak çocuklarının kendilerini ortaya atıp anlamsızca sallanmalarına mı...
◊ Balkonlarından çalan müziğe eşlik eden komşulara mı...
◊ Tüm mahallelinin ‘gelsin be hayat bildiği gibi’ dercesine takılmalarına mı...
Hangi birine hayran kalayım bilemedim.
Sizin neşenizin yarısını istiyorum.
Üstelik tüm ülke için istiyorum.
‘Shazam’ı olsa
Adını bilmediğimiz bir şarkıyı bulmak için kullandığımız ‘Shazam’ son yılların en faydalı uygulamalarından biri.
Başka nelerin ‘Shazam’ı olmalı diye düşündüm.
◊ Mesela parfüm...
Bir parfüm Shazam’ı olsa. Kokusunu beğendiğimiz kişinin yanına sokulup bassak tuşa...
◊ Ya da burç...
“Burcun ne?” sorusundan sıkıldık. Burç Shazam’ı bu olayı çözer.
◊ Hatta memleket...
“Nerelisin?” demek zahmetinden bizi bir ‘hemşehrim Shazam’ı kurtarabilir aslında.
10 yıl sonra toplantılara ışınlanarak gideceğimizin konuşulduğu bir dünyada bu isteğimiz ne ki...
Haydi Zuckerberg!
İş başına Elon Musk...
Hiçbir şey için geç değil Jeff Bezos.