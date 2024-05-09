Birazcık akıl lütfen

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E ama hapisten çıktıktan birkaç gün sonra dudak dolgusu yaptırmak, kuaförlere gitmek nedir yahu? İddia böyle...

Ve eğer o iddia gerçekse demek ki bazı insanlar gerçekten akıllanmıyor.

İnsanın da aklına olur olmadık sorular geliyor.

Baksanıza Dilan Polat bile ‘kendine hapishanede zarar verdi’ haberleri konuşuluyor birkaç gündür. İnsan öyle bir psikolojideyken dışarıya çıkmak için her yola başvurabilir...

Üzülerek söylüyorum numara bile yaparlar. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor.

Bu dalga dalga yayılırsa benzer ‘zarar verme’ haberlerini sık sık duyar hale geliriz.

Hadi seneye inşallah

Gülşen mi olur Edis mi? Yoksa Hadise mi Kenan Doğulu mu?

Bilemem...

Ama birisi olsun artık lütfen. Her yıl Eurovision Şarkı Yarışması öncesi ve sonrası hasretimizi görüyorum, konuşulanları işitiyorum...

İstiyoruz artık orada olmayı.

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Gülşen de “ülkem için her şeyi yaparım” diyerek yeşil ışık yakmış yarışmaya.

Valla böyle iddialı isimler katılırsa, puanlama sistemi değişmese bile, herkes siyasi oylama yapsa bile bizimkilerin bileğini bükemezler kolay kolay. İnşallah önümüzdeki sene son veririz artık şu özleme...

Bir gösterelim yahu şovlarımızı, müziğimizin nereden nereye geldiğini...

Flört alışkanlıkları

Araştırma yapmışlar. Flört alışkanlıkları değişiyormuş.

Artık çoğu kişi finansal kaygılar nedeniyle emin olmadığı kişiler için parasını ve zamanını boşa harcamak istemiyormuş.

Çok mantıklı. Giden sadece para olmuyor ki...

Akıl sağlığı da gidiyor, sinirler de yıpranıyor.

O yüzden bu araştırmanın sonucuna katılıyorum.

Fakat çözüm sunamıyorum çünkü yok. Emin olmak mümkün değil ki insanlardan.

İnsanın iyisini anlamak neredeyse imkânsız.

Kendi menfaati için yalanlar söyleyenlerle dolu etraf.

Varsa böyle bir ‘anlama’ meziyetiniz sayılı insanlardansınız demektir.

Kıymetinizi bilin bence.

Flörtlerinize de dikkat edin.

Çar çur etmeyin paranızı...

Kapılarını açıyor

Danış Restoran, Bodrum’da sezonu başlatıyor.

Gündoğan Küçükbük’te çok özel bir koyda yer alan Danış, Bodrum’dayken güne kahvaltıyla başlayıp akşamı ettiğim mekânların başında gelir.

Eğer canınız et isterse doğru adres orası olacak.

Merak edenler için Danış’ın Gündoğan’da kapılarını açacağı tarih 1 Haziran.

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Müziğe de huzura da doyacaksınız

Yazın yaklaşmasıyla Alaçatı’nın en ‘cool’ otellerinden olan The Stay Warehouse hareketlenmeye başladı. 17-19 Mayıs tarihlerinde 2 gün boyunca Project Kai etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında dünyaca ünlü DJ’ler, sahve şovları, workshop’lar düzenlenecek.

Eğer Alaçatı’yı kargaşadan uzak, huzurlu yaşamak istiyorsanız, bir de müziğe doyma niyetiniz varsa Stay Warehouse tam sizin kafanızda...

Çok ayıp!

Bazı erkekler çok şahsına münhasır... İddiayı okudum. Bir iş insanı sevgilisine borç para vermiş.

Ayrılınca da yüzde 15 faiz ile parayı geri istemiş. Hayır yüzde 15 faiz nereden çıktı onu da hiç bilmiyorum.

Sevgili hemcinslerim...

■ Kız arkadaş, eş, hayat arkadaşı...

Borç morç olmaz aranızda. Herkes birbirine elinde olduğu kadarıyla destek olmak zorundadır.

■ Ayrılınca alınan hediye de verilen para da geri istenmez.

■ Size ne yaparsa yapsın masalara meze edilmez eski

sevgili.

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Ne 100 bin doları 100 dolar vermem

Yasin Cengiz diye bir sözde fenomen var. Sözde diyorum çünkü herkes mi fenomen olur kardeşim! Neyse bu bahsettiğim kişi hayli kilolu... Kendiyle de son derece barışık ki koca göbeğini çekinmeden sergiliyor çektiği videolarda.

Sahne alıyormuş bu arkadaş... Sahne ücreti de 100 bin dolarmış. Sonra da servetiyle ilgili haberler yapılmış. İnanmayın! Kim sadece göbek sallayan birine sahne başına 100 bin dolar verir?

Bunlar hepsi reklam çalışması...