Hangi yaşta hangi müzik aleti?

Pek çok anne-baba çocuklarının müziğe ilgi duymasını ve bir müzik aleti çalabilmesini istiyor. Bir enstrüman çalmaya hangi yaşta başlanır, çocuğun ilgisi ve yeteneği neye göre anlaşılır? Uzmanlara sorup öğrendik...
Çocuğu müzikle tanıştırmak neden önemli?
Prof. Dr. Emel Funda Türkmen (Çanakkale 18 Mart Üniv. Devlet Konservatuvarı): Çocukluk evresinin ilk altı yılı gelişim açısından çok önemli. Erken yaşlarda müzikle tanışan çocukların kelime dağarcığı, okuma ve okuduğunu anlama becerileri çok daha hızlı gelişiyor. Müzik bilgileri hafızalarının güçlü olmasına katkıda bulunurken zihinlerinde
bu bilgileri organize ederek gerektiği şekilde kullanmalarına da imkân sunar. Müzikten uzak kalan çocuklarsa genellikle hayal gücünden yoksun, yaşam enerjisi az ve memnuniyetsiz yetişiyor.
Ali Baştuğ (Dore Müzik Akademi eğitmeni): Müzik çocuğun duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilmesini sağlar. Ritmi tanımasını ve içselleştirmesini kolaylaştırır. Çocuk ritimle dünyaya gelir. Henüz anne karnındayken kalp atışlarının sesini duyar. Sonrasında anne sesi ve ninniler gelir. İyi müzik ve seslerle tanışırsa müzikal zevki oluşur ve böylece iyi bir müzik dinleyicisi olur. Bu da her zaman bir enstrüman çalması için avantajdır.
‘Keman dünyanın en zor enstrümanıdır’ bir şehir efsanesi.
* Bir müzik aleti çalmaya kaç yaşında başlayabilirler?
Prof. Dr. Emel Funda Türkmen: Bebeklikte şarkı ve oyunlarla başlanmalı. 2-3 yaşlarında vurarak çaldığı oyuncaklarla kol ve parmaklarını kullanırken sesler arasında bağlantılar kurmayı öğrenir. İlk çocukluk evresinde vurmalı, sallamalı çalgılar uygundur. Özellikle 6 yaşında bir çalgı eğitimi almaya başlayabilir.
Ali Baştuğ: Çocuğun yapısına uygun müzik aleti önerilir. Örneğin hareketli ve yüksek seslerden hoşlanan çocuğu bateriye, elektrogitara yönlendirebiliriz. Yaşlara ayırırsak...
5-7 yaş: Sesleri rahatlıkla duyabilsin ve öğrenebilsin diye çoğunlukla piyanoya yönlendirilir. Çünkü sabit bir enstrümandır ve akortludur.
7-9 yaş: Aile ve sosyal çevreyle müzik dinleme deneyimi kazandığı için bazı müzik aletlerini kabaca tanır. Hangi müzik aletini çalmak istediğini söyleyebilir. Piyano, gitar, bateri, keman, flüt gibi müzik aletleri önerilebilir.
10 yaş ve üstü: Daha önce bir müzik aleti çalmamış olsalar bile klip izlemiş, okulda bir koroda şarkı söylemiş olabilirler. Nefesli, telli, vurmalı çalgılara başlanabilir.
* Çocuklarının müzikle bir yaşam sürmesini isteyen anne-babalara önerileriniz neler?
Ali Baştuğ: Bir şarkı öğrenmesi ve onu ailesine çalması, ailenin çocuğun bu başarısıyla gurur duyması, onun bu heyecanına ortak olması, çocuğun müziği içselleştirmesi ve bu yolculuğa devam etmesi için onu kamçılar. Ailece birlikte şarkı söylemek, konserlere gitmek, dinledikleri bir albüm hakkında sohbet etmek, çocuğun farklı müzik türlerini dinlemesini ve tanımasını sağlamak, özel günlerde ona bir enstrüman armağan etmek vb. çocuğun müzikle ilişkisini geliştirir. “Elektrogitar için öncelikle klasik gitar çalmak gerekir”, “Keman dünyanın en zor enstrümanıdır” gibi cümleler şehir efsanesidir. Uygun koşullar sağlanırsa herkes akıcı bir şekilde enstrüman çalmayı öğrenebilir. Önemli olan istemek ve düzenli çalışmaktır.
Prof. Dr. Emel Funda Türkmen: Çocuklar küçük yaşlardan itibaren çocuk korolarında yer alırsa zaten bir süre sonra çalgı eğitimi almak istediklerini dile getiriyorlar ve hangi çalgının kendilerine uygun olduğunu bile anlayabiliyorlar.
HADİ GİDELİM
Sevimli Panda müzikali
Kutuplarda geçen müzikli, oyunlu masalda birbirinden sevimli hayvanlar bir arada.
Yer: İstanbul-Torium Sahne
Tarih: Yarın Saat: 13.00
İletişim: (0212) 699 90 40 Fiyatı: 40 lira
HAFTANIN KİTABI
‘Zürafa Berberi Aranıyor’ çocukları güldürürken düşündürecek ve çok eğlendirecek bir kitap...
Yayınevi: Hep Kitap
Yazan/Çizen: Cansu Erkan
Tür: Resimli öykü Yaş: 3+
Sayfa: 32 Fiyatı: 40 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Ailenizin minik üyesinin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuklaHayat etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Didem ve Gökhan Nalbantoğlu’nun çocukları Nur Hüma ve Umut Mete.
Hangi yaşta hangi müzik aleti?
Pek çok anne-baba çocuklarının müziğe ilgi duymasını ve bir müzik aleti çalabilmesini istiyor. Bir enstrüman çalmaya hangi yaşta başlanır, çocuğun ilgisi ve yeteneği neye göre anlaşılır? Uzmanlara sorup öğrendik...
Çocuğu müzikle tanıştırmak neden önemli?
Prof. Dr. Emel Funda Türkmen (Çanakkale 18 Mart Üniv. Devlet Konservatuvarı): Çocukluk evresinin ilk altı yılı gelişim açısından çok önemli. Erken yaşlarda müzikle tanışan çocukların kelime dağarcığı, okuma ve okuduğunu anlama becerileri çok daha hızlı gelişiyor. Müzik bilgileri hafızalarının güçlü olmasına katkıda bulunurken zihinlerinde
bu bilgileri organize ederek gerektiği şekilde kullanmalarına da imkân sunar. Müzikten uzak kalan çocuklarsa genellikle hayal gücünden yoksun, yaşam enerjisi az ve memnuniyetsiz yetişiyor.
Ali Baştuğ (Dore Müzik Akademi eğitmeni): Müzik çocuğun duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilmesini sağlar. Ritmi tanımasını ve içselleştirmesini kolaylaştırır. Çocuk ritimle dünyaya gelir. Henüz anne karnındayken kalp atışlarının sesini duyar. Sonrasında anne sesi ve ninniler gelir. İyi müzik ve seslerle tanışırsa müzikal zevki oluşur ve böylece iyi bir müzik dinleyicisi olur. Bu da her zaman bir enstrüman çalması için avantajdır.
‘Keman dünyanın en zor enstrümanıdır’ bir şehir efsanesi.
* Bir müzik aleti çalmaya kaç yaşında başlayabilirler?
Prof. Dr. Emel Funda Türkmen: Bebeklikte şarkı ve oyunlarla başlanmalı. 2-3 yaşlarında vurarak çaldığı oyuncaklarla kol ve parmaklarını kullanırken sesler arasında bağlantılar kurmayı öğrenir. İlk çocukluk evresinde vurmalı, sallamalı çalgılar uygundur. Özellikle 6 yaşında bir çalgı eğitimi almaya başlayabilir.
Ali Baştuğ: Çocuğun yapısına uygun müzik aleti önerilir. Örneğin hareketli ve yüksek seslerden hoşlanan çocuğu bateriye, elektrogitara yönlendirebiliriz. Yaşlara ayırırsak...
5-7 yaş: Sesleri rahatlıkla duyabilsin ve öğrenebilsin diye çoğunlukla piyanoya yönlendirilir. Çünkü sabit bir enstrümandır ve akortludur.
7-9 yaş: Aile ve sosyal çevreyle müzik dinleme deneyimi kazandığı için bazı müzik aletlerini kabaca tanır. Hangi müzik aletini çalmak istediğini söyleyebilir. Piyano, gitar, bateri, keman, flüt gibi müzik aletleri önerilebilir.
10 yaş ve üstü: Daha önce bir müzik aleti çalmamış olsalar bile klip izlemiş, okulda bir koroda şarkı söylemiş olabilirler. Nefesli, telli, vurmalı çalgılara başlanabilir.
* Çocuklarının müzikle bir yaşam sürmesini isteyen anne-babalara önerileriniz neler?
Ali Baştuğ: Bir şarkı öğrenmesi ve onu ailesine çalması, ailenin çocuğun bu başarısıyla gurur duyması, onun bu heyecanına ortak olması, çocuğun müziği içselleştirmesi ve bu yolculuğa devam etmesi için onu kamçılar. Ailece birlikte şarkı söylemek, konserlere gitmek, dinledikleri bir albüm hakkında sohbet etmek, çocuğun farklı müzik türlerini dinlemesini ve tanımasını sağlamak, özel günlerde ona bir enstrüman armağan etmek vb. çocuğun müzikle ilişkisini geliştirir. “Elektrogitar için öncelikle klasik gitar çalmak gerekir”, “Keman dünyanın en zor enstrümanıdır” gibi cümleler şehir efsanesidir. Uygun koşullar sağlanırsa herkes akıcı bir şekilde enstrüman çalmayı öğrenebilir. Önemli olan istemek ve düzenli çalışmaktır.
Prof. Dr. Emel Funda Türkmen: Çocuklar küçük yaşlardan itibaren çocuk korolarında yer alırsa zaten bir süre sonra çalgı eğitimi almak istediklerini dile getiriyorlar ve hangi çalgının kendilerine uygun olduğunu bile anlayabiliyorlar.
HADİ GİDELİM
Sevimli Panda müzikali
Kutuplarda geçen müzikli, oyunlu masalda birbirinden sevimli hayvanlar bir arada.
Yer: İstanbul-Torium Sahne
Tarih: Yarın Saat: 13.00
İletişim: (0212) 699 90 40 Fiyatı: 40 lira
HAFTANIN KİTABI
‘Zürafa Berberi Aranıyor’ çocukları güldürürken düşündürecek ve çok eğlendirecek bir kitap...
Yayınevi: Hep Kitap
Yazan/Çizen: Cansu Erkan
Tür: Resimli öykü Yaş: 3+
Sayfa: 32 Fiyatı: 40 lira
FOTOĞRAFINI ÇEK, GÖNDER
Ailenizin minik üyesinin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuklaHayat etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Didem ve Gökhan Nalbantoğlu’nun çocukları Nur Hüma ve Umut Mete.