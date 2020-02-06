Sadece Karaköy’ün değil, İstanbul’un sayılı lokantalarından biri Mahkeme Lokantası.
Gecce Mekan Ödülleri’nden ‘semtin en iyi mekanı’ ödülünü almış bir yer.
İsmini, Cenevizliler döneminden kalan eski mahkeme binasından alıyor.
O dönemde tüccarların konakladığı bu hana girince sanki bir zaman tünelinden geçmiş gibi oluyorsunuz.
Mekanın sahibi Selim Akgül, dekorasyonda öze mümkün olduğu kadar sadık kalmış ve tarihin izlerinden mahrum etmemiş ziyaretçilerini.
Çok yakında restore edilip, Gizli Kalsın tadında bir mekana dönüştürülecek olan alt katta ise bir sürpriz bekleyecek gelenleri.
Üstü camla kaplanacak olan zeminde bir kuyu ve su kanalları var.
Ayağınızın altından suların aktığı manzarayı gelin siz düşünün.
Ve bu ortamda dinlenecek canlı müziğin keyfini.
Cinemania
Bu haftaki film önerilerimde Türk yapımları ön planda. Hazır iki yeni film de vizyona girmiş ve beğenilmişken, listeyi yerli ağırlıklı yapmakta sakınca görmedim.
Eltilerin Savaşı (Gupse Özay ağız dolusu güldürmeyi bir kez daha başarmış.)
Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Sevgililer Günü yaklaşırken romantizm arayanlar için.)
Karakomik Filmler 2 (Cem Yılmaz’dan iki nitelikli film arka arkaya, benim favorim Deli.)
Tavşan Jojo (Çocuk gözünden Nazi Almanya’sı, faşizm... Hem güldürüyor hem ağlatıyor, duygu seline sokuyor.)
Karanlık Sular
(Haftanın yenisi. Gerçek bir olaydan yola çıkan film, büyük bir şirketin insan sağlığını tehdit eden kirli oyununa karşı savaşan bir avukatın hikayesini anlatıyor.
Bolca ders çıkarılacak, düzene bakış açınızı değiştirecek bir film.
Todd Haynes yönetimindeki filmde Mark Ruffalo, Anne Hathaway ve Tim Robbins başrollerde.)
Musicmania
Sizler için Spotify’da şöyle bir şarkı listesi hazırladım. Ortaya karışık, biraz da kafası karışık ama İstanbul’un fırtına ve kar beklenen bu hafta sonunda keyifle dinlenebilir.
Nükhet Duru & Sıla-Yaralım
Teoman-Ruhun Sarışın
Tuğba Yurt-Yas
Jehan Barbur-Yok
Rozz Kalliope & Ece Seçkin-Benjamins 3
Mahkeme Lokantası’ndaki gizli bölme
Sadece Karaköy’ün değil, İstanbul’un sayılı lokantalarından biri Mahkeme Lokantası.
Gecce Mekan Ödülleri’nden ‘semtin en iyi mekanı’ ödülünü almış bir yer.
İsmini, Cenevizliler döneminden kalan eski mahkeme binasından alıyor.
O dönemde tüccarların konakladığı bu hana girince sanki bir zaman tünelinden geçmiş gibi oluyorsunuz.
Mekanın sahibi Selim Akgül, dekorasyonda öze mümkün olduğu kadar sadık kalmış ve tarihin izlerinden mahrum etmemiş ziyaretçilerini.
Çok yakında restore edilip, Gizli Kalsın tadında bir mekana dönüştürülecek olan alt katta ise bir sürpriz bekleyecek gelenleri.
Üstü camla kaplanacak olan zeminde bir kuyu ve su kanalları var.
Ayağınızın altından suların aktığı manzarayı gelin siz düşünün.
Ve bu ortamda dinlenecek canlı müziğin keyfini.
Cinemania
Bu haftaki film önerilerimde Türk yapımları ön planda. Hazır iki yeni film de vizyona girmiş ve beğenilmişken, listeyi yerli ağırlıklı yapmakta sakınca görmedim.
Eltilerin Savaşı (Gupse Özay ağız dolusu güldürmeyi bir kez daha başarmış.)
Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Sevgililer Günü yaklaşırken romantizm arayanlar için.)
Karakomik Filmler 2 (Cem Yılmaz’dan iki nitelikli film arka arkaya, benim favorim Deli.)
Tavşan Jojo (Çocuk gözünden Nazi Almanya’sı, faşizm... Hem güldürüyor hem ağlatıyor, duygu seline sokuyor.)
Karanlık Sular
(Haftanın yenisi. Gerçek bir olaydan yola çıkan film, büyük bir şirketin insan sağlığını tehdit eden kirli oyununa karşı savaşan bir avukatın hikayesini anlatıyor.
Bolca ders çıkarılacak, düzene bakış açınızı değiştirecek bir film.
Todd Haynes yönetimindeki filmde Mark Ruffalo, Anne Hathaway ve Tim Robbins başrollerde.)
Musicmania
Sizler için Spotify’da şöyle bir şarkı listesi hazırladım. Ortaya karışık, biraz da kafası karışık ama İstanbul’un fırtına ve kar beklenen bu hafta sonunda keyifle dinlenebilir.
Nükhet Duru & Sıla-Yaralım
Teoman-Ruhun Sarışın
Tuğba Yurt-Yas
Jehan Barbur-Yok
Rozz Kalliope & Ece Seçkin-Benjamins 3