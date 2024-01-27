Üniversite diplomasına sertifika desteği: Her kurs bir kredi

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren önemli bir mevzuat çalışması başlattı. Buna göre üniversitelilerin kampus dışında aldıkları eğitimleri diplomalarında, transkriptlerinde (bir öğrencinin mezun olduğunda ya da eğitim aldığında tüm ders notlarını gösteren belge) görülebilecek. Yükseköğretimde önemli bir yenilik olarak açıklanan bu çalışmaya göre, öğrenciler ya alanlarıyla ilgili ya da seçimlik dersleri kapsayan bir kurs, kongre, sempozyum, sertifika programı, seminer ya da herhangi bir eğitime katıldıklarında bunları ders kredilerine saydırabilecek. Yani katıldığı bir kurs, sempozyum ona not olarak yansıyacak, ders kredisini yükseltecek.

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TEK ÖĞRENME YERİ AMFİ OLMAYACAK

Konunun ayrıntılarını, uygulamayı 2024-2025 akademik yılında pilot olarak başlatacaklarını söyleyen YÖK Başkanı Erol Özvar’a sordum: “Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizin öğrencilerin farklı öğrenme kaynaklarından edindikleri deneyimleri tanımaları için gerektiği mevzuat alt yapısı oluşturuyoruz. Bu yönde uygulamalar geliştirmeleri ve bu öğrenme kaynaklarını arttırmalarını, çeşitlendirmelerini istiyoruz. Ancak bunu yaparken denetlenebilirlik, ölçülebilirlik, yeterlilik, şeffaflık ve yansızlık ilkelerine bağlı kalınmasını önemsiyoruz. Artık tek öğrenme kaynağı amfiler değil. Eğitim, sadece öğretim üyelerine bağlı olmayacak. Öğrenciler nerede neyi bulabiliyor, almak istiyorsa onu alacak. Tek önemli nokta eğitimin güvenilir kaynaktan alınması. Öğrenciler genelde bilgiyi bir kurumdan, formel kanaldan alıyor. Oysa artık yapay zekâ hayatımıza girdi, öğrenme kaynakları da çeşitlilik de arttı. Biz artık bu konuda büyük esneklik sağlıyoruz.

DEVLET ŞART DEĞİL STK’DAN DA OLABİLİR

Bu bilgileri öğrendiğini ispatladığı anda bunu bir kazanım olarak öğrenciye yansıtacağız. Online bir siber güvenlik dersi aldıysa, bunu ders olarak saydırabiliyor. Artık internette online kurs, dersler var, katılabileceği seminer, sempozyumlar bulunuyor. Ancak eğitimler sertifika sistemi altında olmalı. Yani ölçülebilir, denetlenebilir bir sisteme bağlı olmalı. Bu eğitimlerin sadece bir üniversitede, bir devlet kurumunda olması şart değil. Bir sivil toplum kuruluşundan, Google Akademi’den, Huawei Akademi’den alınabilir. Bu programlardan alınan sertifikalar birçok yerde mühendislik programlarının bile önüne geçmiş durumda. Uluslararası düzeyde tanınıyor. Dünya bu işlere yönelmişken, biz de bunları göz önünde tuttuk. Mevzuat çalışmaları yapılıyor, işin bürokratik taraflarını hallediyoruz.”

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ÖLÇÜLEBİLİR VE GÜVENLİ SERTİFİKA

Normalde bir lisans programından mezun olmak için 240, ön lisanstan mezun olmak için de 120 kredi almak yeterli oluyor. Üniversite dışı etkinliklere katılıp, güvenli bir şekilde sertifika alanlar bölümlerinin ilgili kurumlarına bu belgeleri sunacak, oluşturulacak kurulda bu onaylanırsa kredi alacak.

İSPANYA VE ALMANYA ÖRNEĞİ

İspanya gibi ülkeler zorunlu derslerin yüzde 10’unu bu krediye ayırabiliyor. Almanya gibi göçmen alan ülkelerde bu oran daha fazla. Biz de YÖK olarak 3-4 ay önce mikro yeterlilik çalışma grubu oluşturduk. 15 hocamızla usul ve esasları içeren bir taslak hazırladık. Yakında bunu tartışmaya açacağız. Zaman alacak ama bu sene içinde hayata geçireceğiz.”

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SANATSAL FAALİYETLER DE...

Örneğin özel bir kuruluştan insan kaynakları yönetimi ile ilgili birkaç haftalık eğitim alınıp bu bir serfitikayla belgelenirse kredi sayılabilecek. Güvenli bir kurumun çalıştayına ya da seminerine katılanlar da bunu krediye dönüştürebilecek. Sanatsal faaliyetler de belgelendirilirse krediye dönüşebilir. Zaten öğrencilerimizin birçoğu sadece sınava girip, amfide derslere katılmıyor. Başka kanallardan kazanımlar ediniyor. Biz bunu yapanları ödüllendirmiş olacağız.

SAVUNMA SANAYİSİ MÜFREDATA GİRDİ

- “Geçtiğimiz günlerde YÖK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında imzalanan protokolle BTK Akademi’nin dijital teknolojiler ve yapay zekâyla ilgili ders içeriklerinin öğrencilerin kredilerine yansıtılması hedefleniyor. Savunma Sanayi Başkanlığı (SBB) bünyesindeki Savunma Sanayi Akademisi’nde verilen derslerin de ağırlıklı olarak mühendislik bölümlerinde seçimlik ders olarak dikkate alınması konusunda ciddi mesafe kaydettik. Başta SSB yöneticileri olmak üzere sektörün önde gelen firma ya da kurumlarının yöneticileri de bu derslerde öğrencilerimize hitap edecek. Pilot uygulama bahar döneminde iki dersle başlayacak, önümüzdeki dönemlerde yeni derslerle devam edecek.”