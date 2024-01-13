İlk müzik ilkokulu açılıyor: Yeni harikâ çocuklar yetişecek

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Önümüzdeki eylül ayında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yerleşkesi’nde bir güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu açılacak.

Okula her yıl iki sınıfa 24’er olmak üzere 48 öğrenci alınacak. Türkiye’nin her yerinde bu alanda yetenekli öğrenciler keşfedilerek yatılı okumaları sağlanacak. Taramalar mayıs-haziran aylarında başlayacak. Müzik alanında ilk defa devlet güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu olarak açılacak bu kurumlarda diğer ilköğretim okullarındaki müfredat ile birlikte müzik alanında da eğitim verilerek Türk Müziği’nde nitelikli insan kaynağının arttırılması hedefleniyor.

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GELECEĞİN VİRTÜÖZLERİ

Türkiye’de sanat alanında atılan bu önemli adımla ilgili ayrıntıları almak için Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ile görüştüm: “Sanat eğitimi yetenek gerektirir. Ama bu yeteneklerin önce erken yaşta keşfedilmesi sonra da eğitilmeye başlamaları gerekiyor. Müzik eğitimini öteden beri önemsiyoruz. Diğer eğitim kademelerinde bunu yaptık. Ancak, ilkokul kademesinde eksiklik vardı. Bu yüzden müzik ilkokulu açmak istedik. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kampüsündeki müzik temalı okulumuz ile böylece birinci sınıftan üniversiteye kadar bir entegrasyon sağlamış oluyoruz. Burası Türkiye’nin ilk resmi müzik ilkokulu olacak.

Müzik ortaokulları, güzel sanatlar liselerindeki müzik bölümlerinde var. Fakat müzik eğitimine 4-5 yaşlarından itibaren başlamak gerektiğini uzmanlar söylüyor.

BESTECİLER DE YETİŞECEK

Çünkü, bu yaşlarda başlayanlar ileri seviyede virtüözler, üstatlar haline gelebiliyor. Dünya çapında müzisyen yetiştirmek, müziğimizi daha ileri seviyeye taşıyacak insanlar olması için bu çalışmayı yaptık. Ayrıca sadece yorumcu değil enstrüman tasarlayan ya da besteler yapan sanatçılar da yetiştirmemiz gerekiyor. Müziğin gelişmesi açısından bu çok önemli. Önce Ankara’da başladık, bunu oturttuktan sonra diğer şehirlerimize de yayılacağız. Elbette sanat denince ilk akla İstanbul geliyor. İstanbul ve diğer illeri de düşüneceğiz. Bu okulları Elazığ, Urfa gibi müziğin ev sahibi olan yerlere yaygınlaştırmak da hedeflerimiz arasında.“

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‘DEVRİM NİTELİĞİNDE’

- Projeyi “Devrim niteliğinde bir adım” olarak niteleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konuda şunları söylüyor: “Bu okullar, Türkiye’nin her tarafından öğrenci kabul edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesindeki çocuklar da bu sürece dahil olabilecek. Ayrıca kampüsün içinde çocuklarımızın konaklayabileceği bir pansiyon da bulunacak.”

YETENEK AVCILARI KEŞFEDECEK

- Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyeleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Vasfi Hatipoğlu’nun başkanlığında aralarında müzik öğretmenlerin de olduğu akademisyenler ekibi oluşturacak. Akademisyenler derse de girecek. Ülke genelinde yapılan tarama ile müzik alanında yetenekli öğrenciler tespit edilecek, yetenek sınavı ile bu öğrencilerin müzik okullarına yerleştirilmesi sağlanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesindeki çocuklar da bu sürece dahil olabilecek. Çocuk Evleri ile Çocuk Evleri Siteleri’ndeki öğrenciler de bu kapsam içinde olacak. Yakında yayınlanacak kılavuzda bütün ayrıntılar yer alacak.

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HANGİ DERSLER OLACAK?

- İlkokulda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, sosyal bilgiler gibi ana derslerin dışında müziksel işitme okuma ve yazma, Türk müziği teori ve uygulaması, koro eğitimi, çalgı eğitimi dersleri verilecek.