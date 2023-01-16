İşte ucuz sağlık sigortasının formülü... Üç kişilik ailenin primini 4 bin liraya düşürmek mümkün

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ÖZEL sağlık sigortaları ile ilgili şikâyetler her geçen gün daha da artıyor. Şikâyetlerin ana konusu da yüksek fiyat artışları. Kimileri fiyat artışlarının nedenini sorguluyor, kimileri bu fiyatlarla artık sigorta yaptırılmayacağını söylüyor. Şikâyetler önümüzdeki günlerde de artarak devam edecek. Çünkü sene başları; hem bireylerin kendilerinin ve ailelerinin poliçe yenileme hem de kurumsal şirketlerin çalışanları için yaptırdığı sağlık sigortası anlaşmalarının yenilendiği dönemdir. Peki, özel sağlık sigortalarında fiyatlar neden arttı, artmaya devam edecek mi; daha da önemlisi fiyatı düşürmenin formülü var mı?

6 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Özel sağlık sigortası deyince yaklaşık 6 milyon kişiden bahsediyoruz. Doğru, sağlık sigortasında fiyatlar arttı; son bir yılda yüzde 150’ye yakın primlerde artış oldu. Yani 2021 yılında 20 bin lira olan sağlık sigortasının primi 2022’nin sonlarında 40 bin liralara kadar çıktı. Tabi kişilerin sigortasını kullanım sıklığına, yaşına, mevcut sağlık sorunlarına göre daha yüksek artış yapan şirketler de var, daha düşük yapanlar da. Duyumlar alıyorum kimi sigorta şirketleri yüzde 180 artışa gitmiş, kimileri de artış oranını yüzde 80’lerde tutmuş.

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Fiyatlar neden artıyor; ona da değineyim. Sigorta şirketleri sağlık sigortası primlerini, özel sağlık kuruluşlarının fiyatlarına göre belirliyor. Özel sağlık kurumları ne kadar fiyat artırırsa, özel sağlık sigortalarının fiyatları da o oranda artıyor. Enflasyon ve kurdaki artış, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açıkladığı muayene ücretleri, devletin belirlediği SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) özel sağlık sigortasının fiyatlarını birebir etkiliyor. Mesela, 2022 yılında, TTB, muayene ücretlerini, senenin başında yüzde 37, senenin ortasında yüzde 40 artırdı. Mesela, 2022 yılının ağustos ayında devlet, SUT fiyatını yüzde 40 artırdı.

FİYATLAR NEDEN ARTTI

Şu da var; 2022, sağlık sigortaları için ekstrem bir yıldı. Pandemide iki yıl tetkik, tahlillerini, hatta acil operasyonlarını erteleyen tüketiciler, 2022’nin başından itibaren özel hastanelere koştu. O iki yıl, COVID-19 dışında sağlık talebi olmadığından, sigorta şirketlerinin ödediği hasarlar da yüzde 80 azaldı. Şirketler de o dönem, fiyatlarını artırmadı. 2022’nin başında itibaren ibre tersine döndü ve sağlık hasarları yüzde 170 arttı. Özetle; enflasyondu, döviz kuruydu, yüzde 70 muayene ücreti ve yüzde 40 SUT artışıydı, tazminatlardaki yüzde 170 artıştı; üst üste konulduğunda, sigorta fiyatı da yüzde 150’lerin üzerine çıktı.

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SEÇENEKLERİNİZ NELER

Peki, ne yapmak lazım? Ortalama muayene ücretlerinin bin 500 liralara çıktığı, en basit ameliyatın bile 100-150 bin liraları bulduğu, basit tahlillere bile 2-3 bin lira istendiği ortamda sağlık sigortası yaptırmamak da olmaz. Sağlık sigortasının fiyatını düşürmenin yolu var mı?

Özel sağlık sigortası yerine fiyatı yarı yarıya daha uygun olan, SGK anlaşmalı hastanelerde geçen –ki, birkaç hastanenin dışında neredeyse tamamı SGK anlaşmalı hastanelerdir- ve SGK’nın ödediğinin üzerini tamamlayan tamamlayıcı sağlık sigortasına geçebilirsiniz. Hastanelere yakın yerlerde oturan ya da çalışanlara tamamlayıcı sağlığı öneririm.

Özel sağlık sigortasından vazgeçmem diyorsanız; fiyatı düşürmenin iki yolu var. Birincisi, A sınıfı özel hastaneleri poliçenizden çıkarabilirsiniz. İkincisi, sadece yatarak tedaviyi kapsayan sigortayı yaptırırsınız, fiyat yarı yarıya düşer. Ayakta tedavi de olsun diyorsanız; ödeyeceğiniz katkı payınızı artırabilirsiniz. Ayakta tedavinin yüzde 40’ını siz karşılarsınız, yüzde 60’ını sigorta şirketi ödeyebilir.

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BUNLARI YAPARSANIZ FİYAT DÜŞER

- Özel sağlık sigortanızı tamamlayıcı sağlık sigortasına çevirebilirsiniz.



- Bugün üç kişilik bir aile, ayakta ve limitli yatarak tedaviyi kapsayan özel sağlık sigortası yaptırmak istediğinde primi 50-55 bin liralarda. Aynı aile, aynı şartlarda tamamlayıcı sağlık sigortasını tercih ederse fiyat 25 bin liraya düşüyor.



- Özel sağlık sigortası tercih edip de sadece yatarak tedavili bir sigorta alındığında üç kişilik bir ailenin 50 bin liralık primi 20 bin liraya iniyor.



- Tamamlayıcı sağlık sigortası tercih edip, ayakta tedaviyi almayıp, sadece yatarak tedavili bir poliçe yaptırıldığında üç kişilik bir ailenin ödeyeceği prim 4 bin liraya kadar düşüyor.



- Özel sağlık poliçesi yenilenirken ya da yeni yaptırılırken sadece yatarak tedavi tercih edilirse primler yarı yarıya iniyor. Ayakta tedavi seçilecekse de katılım paylı poliçeler tercih edilebilir. Yani, sigorta şirketi ayakta tedavinin belirli bir miktarını karşılar, üzerini sigortalı cepten öderse primlerde ciddi indirimler olur.



- Sigortayı yaptırırken ya da yenilerken sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen A sınıfı hastaneler kapsam dışı bırakılarsa prim yüzde 25-30 arasında ucuzluyor.