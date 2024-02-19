İşte ucuz sağlık sigortası yaptırmanın formülü

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Şikayetin konusu malum, fiyat artışları. Kimileri ‘enflasyonun yüzde 65’lerde olduğu ortamda yüzde 150 artış mı olur?’ diye tepki gösteriyor, kimileri ‘yıllarca prim ödedik hiç kullanmadık şimdi öyle fiyatlar çekiyorlar ki yaptıramaz hale geldik’ diye şikayet ediyor, kimileri de, ‘bu artışları kime, nereye şikayet edelim?’ diye soruyor. Açıkçası, özel sağlık sigortalısı olarak fiyat artışlarından ben de şikayetçiyim. Önce okuyucuların sorularına istinaden fiyatların neden arttığına değineyim, sonrasında da fiyat artışını nasıl yöneteceğiniz konusunda tüyolar vereyim.

FİYATLAR NEDEN ARTIYOR?

-Doğru; özel sağlık sigortasında primler ortalama yüzde 135’e yakın arttı. Tabi bu artışlar kişiden kişiye değişiyor. Geçen sene sağlık sigortasını sık kullanan kişilerde sigorta yenilemesi geldiğinde bu artışlar yüzde 150’ye kadar çıkarken, az kullanan ya da hiç kullanmayan kişilerde artış oranı yüzde 85 ile yüzde 100 arasında değişiyor.

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Özel sağlık sigortasının fiyatlarını belirleyen ana unsurlar; hekim ücretleri, tıbbi malzeme fiyatları, teşhis ve tedavi fiyatları, Türk Tabipler Birliği’nin açıkladığı doktor fiyat tarifesi, devletin açıkladığı Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları. Döviz kuru, enflasyon, enerji maliyeti, asgari ücretteki artışa paralel özel hastaneler fiyatlarını artırdıkça, sigorta şirketleri de özel sağlık sigortalarının fiyatlarını artırıyor.

BU REÇETEYİ UYGULAYIN

- İkincisi, okuyucuların sorduğu, ‘enflasyonun yüzde 65 olduğu ortamda yüzde 100, yüzde 150 artış olur mu?’ sorusunun cevabına. Kriter, tüketici enflasyonu değil, sağlık enflasyonu; o da yüzde 80 ve bu da 2023 yılı enflasyonu. Bugün sağlık sigortanızı yenilediğinizde gelecek bir yılı yani, 2024’ün Şubat ayına kadarki dönemi kapsıyor. Sigorta şirketleri bu bir yıl içinde oluşacak sağlık enflasyonunu, özel hastanelerin yapacakları fiyat artışlarını hesaplayıp bir prim belirliyor; üzerine de sigortalının varsa geçmişteki sağlık harcamalarından ve sigortayı kullanım sıklığından kaynaklanan farkı ekliyor. İşte o fiyat; bugün sağlık sigortasında yüzde 85 ila yüzde 150, hatta daha fazla prim artışını ortaya çıkarıyor.

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-Peki, özel sağlık sigortasındaki fiyat artışından dolayı vatandaş sigorta şirketini şikayet edebilir mi? Edebilir ama sonuç alamaz. Çünkü şirketler, fiyatlarını serbestçe belirliyor ve yasa, kanun adına ne derseniz deyin, şirketlere bu hakkı veriyor. Açıkçası, mevcut durum böyle devam ederse, sağlık sigortasında fiyatlar da artmaya devam edecektir. Bu işin çözümü var mı? Bir reçete var. Madde madde anlatayım, uygulayıp uygulamamak size kalmış. Vereceğim fiyatlar, sigorta şirketlerinden aldığım ortalama fiyatlardır ve kişinin yaşına, yaşadığı şehre, sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir. Ama bir fikir verir.

-Özel sağlık sigortanız hem yatarak hem de limitsiz ayakta tedaviyi kapsıyorsa ve ciddi bir fiyat artışı ile karşı karşıyaysanız; ayakta tedaviyi çıkarıp, sigortanızı sadece yatarak tedaviye çevirebilirsiniz. Bu size ciddi fiyat avantajı sağlar. Ameliyat gerektiren bir sağlık sorunu ile karşılaşırsanız sigorta şirketi tüm masrafları karşılar. Ufak tefek sağlık sorunlarınızı ise cebinizden ödersiniz. Bu size nasıl bir fiyat avantajı getirir? Bugün 40 yaşında erkek sigortalı hem yatarak hem limitsiz ayakta tedaviyi kapsayan sağlık sigortası yaptırdığında, ödeyeceği prim 70 bin lira civarında. Ayakta tedavi limitsiz değil de limitli olursa, bu fiyat 55 bin liralara düşüyor. Sadece yatarak tedaviyi kapsayan sigorta yapılırsa, o zaman fiyat 23 bin liraya düşüyor. Yani yarı yarıya fiyat iniyor. Kimi şirkette bu fiyat daha da düşük oluyor.

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36 yaşında kadın sigortalıysanız, yatarak ve ayakta tedaviyi kapsayan limitsiz bir sigorta yaptırırsanız, ödeyeceğiniz fiyat 85 bin liralar civarında. Eğer sigortayı sadece yatarak tedavi için yaptırırsanız, bu fiyat 21 bin liraya düşüyor. Büyük şehirlerin dışında bu fiyatlar daha da aşağı iniyor.

12 BİN LİRAYA SAĞLIK SİGORTASI

-Özel sağlık sigortanızı kontrol edin, poliçelerin neredeyse tamamına yakını A Plus hastaneleri kapsıyor. Bu hastanelerden bir veya ikisini poliçenizden çıkartırsanız, sigorta priminiz otomatik yüzde 25-30 düşer.

-Yok, bu fiyatlar bana yine de yüksek geliyor derseniz; o zaman özel sağlık sigortasından çıkıp, SGK’nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerde geçerli olan tamamlayıcı sağlık sigortasına geçeceksiniz. Hem ayakta hem de yatarak tedaviyi kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığınızda ödeyeceğiniz prim 12 bin liralar civarında.

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Özetleyecek olursam; 70-80 bin liralık ya da 100 bin liralık özel sağlık sigortanızın fiyatını; poliçenizi yatarak tedaviye çevirerek ya da bir iki hastaneyi poliçenizden çıkartarak yarı yarıya düşürebilirsiniz. Bu ne getirir? Sigortaya çok para ödedim acısını çıkarayım deyip, ayakta tedavi limitinizi doldurana kadar en ufak sorunda, senede 7-8 kere hastaneye gitmek için kendinizi zorlamazsınız. Bu durumda sigorta şirketi de çıkarttığınız acıyı, seneye prim artışı olarak size yansıtmak zorunda kalmaz. Yine de sigortam her şeyi kapsasın diyorsanız, o zaman bu fiyatları ödeyeceksiniz.