İşte emeklilerin ve memurların yeni yıl zamları

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2022 Temmuz-Aralık, 6 aylık enflasyon rakamını açıklandı; hem memur ve emeklilerinin hem de SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2023 Ocak maaş zamları belli oldu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre 6 aylık enflasyon yüzde 15.40 olarak gerçekleşti. Buna göre de memur ve emeklileri yeni senede maaşlarını yüzde 16.40; SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de maaşlarını yüzde 15.40 zamlı alacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevdeki memurlar, memur emeklileri ve tüm emekliler için maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı.

Görevdeki memurlar ve memur emeklileri, ocak-haziran ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor.

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EN DÜŞÜK AYLIK 8.385 TL

6. Dönem Toplu Sözleşmeye göre 2023’ün Ocak-Haziran döneminde memur emeklileri maaşlarını yüzde 8 zamlı alacak. 2022’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 7’yi geçmesi halinde de aradaki fark emekli zamlarına eklenecek. TÜİK’in açıkladığı 2022’nin Temmuz-Aralık, 6 aylık yüzde 15.40’lık enflasyona göre, memur ve emeklileri için yüzde 8.40’lık enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 8’lik zam da eklendiğinde enflasyon farkı ile birlikte memur ve emeklileri yeni senede maaşlarını yüzde 16.40 zamlı alacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise emekli maaşlarının yüzde 25 oranında artacağını açıkladı. Bu zamla birlikte en düşük memur emekli maaşı 8.385 liraya çıkacak. Memur emeklileri ocak ayında ek gösterge artışından da yararlanacak.

MEMURLARIN YENİ MAAŞLARI

Yüzde 25 zamla birlikte en düşük memur maaşı da 11.381 liraya yükselecek. Yeni zamla birlikte 2023’ün Ocak ayında derece ve kıdemine göre, ek ödemeler hariç üniversite mezunu şube müdürünün maaşı (1/4) 19.930 liraya, üniversite mezunu memurun (9/1) maaşı 12.149 liraya, uzman öğretmenin (1/4) 17.547 liraya, öğretmenin (1/4) 15.188 liraya, baş komiserin (3/1) maaşı 20.073 liraya, polis memurunun (8/1) maaşı 17.536 liraya, uzman doktorun (1/4) 23.795 liraya, üniversite mezunu hemşirenin (5/1) 15.013 liraya, mühendisin (1/4) 20.479 liraya, lise mezunu teknisyenin (11/1) 12.640 liraya, profesörün (1/4) 32.750 liraya, araştırma görevlisinin (7/1) 19.367 liraya, vaizin (1/4) 15.979 liraya, avukatın (1/4) 19.203 liraya çıkacak.

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SSK-BAĞ-KUR’LUNUN ZAM ORANI

TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaş zamları da belli oldu. İşçi, esnaf, tarım emeklileri de memurlar gibi ocak-haziran ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Maaş zammı da TÜİK’in açıkladığı geçmiş 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 2022’nin son 6 aylık enflasyonu yüzde 15.40 olarak açıklandı. Buna göre de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni senede maaşlarını yüzde 15.40 zamlı alacaktı ancak son yapılan açıklama ile yüzde 25 zamlı alacaklar.

2022’nin başında en düşük emekli maaşı 2.500 liraya çıkartılmış, ardından da temmuz ayında en düşük emekli aylığı 3.500 lira yükseltilmişti. Daha açık bir anlatımla geçen senenin temmuz ayında zamlı maaşı 3.500 liranın altında kalanların maaşları 3500 liraya tamamlanmıştı. 2023’ün Ocak ayında en düşük emekli aylığı 3.500 liraya çıkıyor. Geçen senenin temmuz ayında 3.393 lira emekli aylığı alıp da 3.500 lira tamamlanan emeklinin ocak ayında maaşı 4.241 liraya çıkacak.

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SSK, BAĞ-KUR, TARIM EMEKLİLERİNİN 2023 OCAK ZAMLI MAAŞLARI (TL)





NOT: SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2022 Temmuz maaşı ek ödemesiz maaştır. 2023 Ocak ayında elinize geçecek toplam maaş ek ödeme dahil maaştır. Ek ödemeler yüzde 4 üzerinden hesaplanmıştır. 2022’nin Ocak ayında en düşük emekli maaşı 2.500 liraya, Temmuz ayında da 3.500 liraya çıkartılmıştır. Tablodaki maaşlar en düşük emekli aylıklarının artırılmadan önceki maaşlara göre hesaplanmıştır. 3.500 liradan düşük emekli aylığı olanların aylıkları 3.500 liraya yükseltilecektir.

YARIN: MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI