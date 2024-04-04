9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak?

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Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba başlıyor, 12 Nisan Cuma günü bitiyor. Bayram tatili ise arife günü olan 9 Nisan Salı günü öğlenden sonra başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü son bulacak. Bu günler resmi tatil. Bayram tatili öncesi 8 Nisan Pazartesi ile arife günü olan 9 Nisan idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili 9 güne çıktı.

Ancak bu 9 günlük tatil tüm çalışanlar için geçerli değil. Çünkü idari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendiriyor, özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları 8-9 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılacaklarından 9 günlük tatil yapma fırsatını elde edecek. Özel sektör çalışanları ise 8 Nisan Pazartesi tüm gün, 9 Nisan Salı arife günü ise yarım gün çalışacak. Özel sektör çalışanları için bayram tatili 9 Nisan Salı günü öğlen başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü son bulacak. Yani, 5.5 gün tatil yapabilecekler.

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ÖZEL SEKTÖR İDARİ İZİN VEREBİLİR Mİ?

- Özel sektör için istisnai bir durum olabilir mi? Olabilir; çünkü idari izin, kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına da geliyor. Kimi özel şirketler isterlerse çalışanlarına bu bayramda idari izin verebilir ve tatili 9 güne çıkartabilir. Bu durum çalışan açısından, maaş ve yıllık izin anlamında bir hak kaybı yaratmaz. İşveren, idari izin uygulamazsa, çalışan, 8-9 Nisan tarihlerinde izin kullanarak, bayram tatilini 9 güne çıkarabilir.

Peki, yıllık izin böyle 1-2 gün parçalı kullanılabilir mi? Çalışanlar yıllık izinlerin, bir bölümünü 10 günden az olmaması koşulu ile bölümler halinde kullanabilir. Örneğin, 14 gün izin hakkınız var; bunun 10 gününü kullandıktan sonra, kalanını bir başka tarihte 1+1+1+1 şeklinde ya da 2+2 olarak kullanabilirsiniz. Ramazan Bayramı tatili bu şekilde 9 güne çıkarılabilir.

ÇALIŞANLARIN İZİN HAKLARI

- Bayram tatilinden bahsetmişken, çalışanların yıllık izin hakkı konusunda da kısa bilgi vereyim. Çalışanın, işe başladığı tarihten itibaren bir yıl çalışmış olması kaydıyla yıllık izin hakkı doğuyor. Geçen senenin 1 Nisan’ında işe başladıysanız, bir yıllık süreyi doldurduğunuz için artık yıllık izin hakkınız da doğmuş oluyor. Bu durumda; aynı işyerinde 1 yıldan 5 yıla kadar çalışanlar 14 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar çalışanlar 20 gün, 15 yıldan daha fazla çalışanlar ise 26 gün izin kullanabilir. Madenlerde çalışanlar, bu sürelerin üzerine 4 gün daha ekleyerek, izin yaparlar. İzin süreleri iş sözleşmesine ve toplu iş sözleşmelerine göre de değişebilir.

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Çalışan yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemez, işveren izin kullandırmazlık yapamaz. Yıl içinde dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izinden sayılamaz ve düşülmez. İzin süresine denk gelen bayram ve hafta tatili ile genel tatil günleri ise izin süresinden sayılmaz. Çalışanlar yıllık izin kullanmayıp karşılığında işverenden para talep edemez. Ancak çalışanın işten ayrılması halinde kullanmadığı yıllık izinler varsa işveren bu izin süreleri için ödeme yapmak zorundadır. Bu durumda da çalışanın son aldığı brüt ücret üzerinden izin ücreti hesaplanarak ödenir.

EYT’LİLER NE YAPACAK?

- Bir de EYT’lilerin izin durumları var. Bu konuya da açıklık getireyim. EYT’den yararlanıp, işyerinden tüm haklarınızı alıp, emekli olduysanız ve yeni bir iş sözleşmesi yaparak, aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorsanız; yıllık izin hakkınız da yeniden başlayacaktır. Eğer 50 yaşın üzerindeyseniz, iş sözleşmeniz yeni de olsa 20 günden az izniniz olmaz. EYT’den emekli oldunuz, haklarınızı almadan aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorsunuz; bu durumda yıllık izin hakkınız neyse aynen devam eder.