Yargı PKK/HDP’yi kapatacağına yine bana ceza verdi

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“Türkiye Cumhuriyeti HDP’yi finanse ediyor diyorsun. Öyle öyle, Hazine’den para veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi yani vergilerimizden ödenen para HDP’ye veriliyor ve HDP bunu PKK’ya aktarıyor. Biz bunu biliyoruz, biz buna itiraz ediyoruz. Ben vermiyorum, ben vermeyin diyorum zaten. Devlet veriyor diyorum maalesef, o yardımın verilmesi tıpkı HDP'nin varlığı gibi hukukidir ama gayri meşrudur, gayri ahlakidir. O kuruşun hepsinin hesabının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hırsızlardan, bu halkın parasını çalıp vatan millet bütünlüğü üzerine Anayasa, Meclis’te yemin eden ve şereften yoksun o milletvekillerine o paralar haram olsun.”

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BEŞTAŞ’IN ŞİKÂYETİ

PKK terör örgütüne yardım yataklık ve propaganda yaptığı gerekçesiyle hakkında Yargıtay Başsavcılığı tarafından 2021 yılında Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası açılan HDP’nin 32 milletvekili benim hakkımda suç duyurusunda bulunacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Nitekim, PKK’nın siyasi kolu HDP milletvekili olan ve kapatma davası kapsamında hakkında siyasi yasak kararı verilmesi talep edilen Meral Danış Beştaş, 23 Haziran 2022 günü Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

13 Temmuz 2007 tarihinde ise terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP milletvekili olan, hakkında siyasi yasak talep edilen kişilerden Filiz Kerestecioğlu yine Haber Global TV’deki aynı tarihli “Artı Eksi” isimli programdaki sözlerim için bu kez 15 bin TL’lik tazminat davası açtı. Bir yandan ceza diğer yandan tazminat davası ile boğuşmaya başladım.

TAKİPSİZLİĞE MAHKEME ONAYI

Beştaş’ın şikâyetçi olduğu dosya, 3 Ekim 2022 günü yetkisizlik kararı ile İstanbul’a yollandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ise 26 Ekim 2022 günü takipsizlik kararı verdi. Kararda, “Şüpheli (Nedim Şener) tarafından sarf edilen ve hakaret kapsamında kaldığı iddia edilen sözlerin mağdurunun HDP olduğunun sabit olduğu, HDP’nin tüzel kişilik olduğu, hakaret suçunun mağdurunun sadece gerçek kişiler olabileceği... şikâyet eden Meral Danış Beştaş, partinin milletvekili olması sebebiyle söz konusu sözlerin kendisine yönelik olarak da işlendiğini iddia etse de şüphelinin sözlerinin muhatabının belli olmadığı, şikâyet edene yönelik herhangi bir söyleminin sabit olmadığına” hükmedildi. PKK/HDP’li Beştaş karara itiraz etti, İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği 1 Şubat 2023’te itirazı reddetti. Böylece lehime olan takipsizlik kararı kesinleşti.

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Sıra Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen Filiz Kerestecioğlu’nun aynı konuda açtığı 15 bin TL’lik tazminat davasına geldi. Beştaş’ın yaptığı şikâyetin kesinleşen takipsizlik kararı ile son bulmasından sonra Kerestecioğlu’nun şikâyetinin de aynı şekilde sonuçlanmasını beklemekten daha doğal bir şey olamazdı.

MAHKEME KARARI İSTEDİ

Nitekim, davaya bakan Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesi de Beştaş’ın yaptığı şikâyet üzerine savcılığın ardından mahkemenin da onadığı takipsizlik kararını talep etti.

Kerestecioğlu’nun avukatlarının verdiği dosya numarası üzerinden hakkımda verilen savcılığın takipsizlik kararı ile mahkemenin kesinleşme şerhi 9 Ocak 2024 günü Bakırköy 7.Hukuk Mahkemesi’ne ulaştı.

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AVUKATI TAKİBİ BIRAKTI

Beştaş’ın ve HDP’lilerin yaptığı şikâyetin lehime sonuçlanmış olmasından olsa gerek Kerestecioğlu’nun avukatları duruşmayı takibi bıraktı. Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesi, 27 Şubat 2024 günü, davacı taraf mazeretsiz olarak katılmadığı için dosyanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verdi. Ancak Kerestecioğlu’nun avukatı, aynı konuda yapılan başvurunun lehime sonuçlanmış olmasına rağmen takibini bıraktıkları dosyadan ceza alacağım içine doğmuş gibi yenileme dilekçesi verdi.

Elbette o kanuni hakkını kullandı.

TAKİPSİZLİĞE RAĞMEN CEZA

Asıl mesele, PKK’nin siyasi kolu HDP’liler adına Meral Danış Beştaş’ın şikâyeti üzerine önce takipsizlik sonra mahkeme kararı ile lehime olan ve Kerestecioğlu’nun şikâyet dosyasına da giren kesinleşmiş bu karara rağmen Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aynı konuşmam nedeniyle nasıl olup ceza verebildi anlamıyorum.

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Dün Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar ile hakkında Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası devam eden PKK’nın siyasi kolu HDP’nin milletvekili olarak hakkında siyası yasak talep edilen ve namus ve şerefi üzerine ettiği yemine sadık kalmayan Filiz Kerestecioğlu’nu talep ettiği tazminatın tamamı olan 15 bin TL ödememe hükmedildi. Ayrıca o televizyon konuşmamda veya diğerlerinde Kerestecioğlu’nun adı geçmediği halde mahkeme bu kişinin manevi olarak zarar gördüğünü nasıl tespit etti anlamak mümkün değil. Hukuki temeli olmayan ve aynı konudaki diğer yargı kararına aykırı bu tazminat cezasına elbette itiraz edeceğiz.

Ama şunu bir kez daha anladım; yargımız Anayasa’ya bağlılık konusunda namus ve şerefi üzerine ettiği yemine bağlı kalmayan PKK’nın siyasi kolu HDP’lileri değil, bunu eleştirenleri cezalandırmak için fırsat kolluyor. Türk askerinin, polisinin, korucunun, masum sivillerin canı ile bedel ödediği PKK terörüne yardım ve yataklık edenlere karşı verdiğimiz mücadelede bize de bu önemsiz bedeli çıkardı. Birileri PKK terör örgütünün arkasına ve hukuka aykırı kararların arkasına sığınsın biz bedeli ne olursa olsun Türk milleti adına gerçeği söylemeye devam edeceğiz.