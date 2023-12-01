Değişen koltuğuna oturan, değişmeyen şey; PKK’nın siyasi kolu ile işbirliği

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Propaganda kitapçığında, milletvekili, belediye başkanı ve belediye meclis adaylarının belirlenmesinde önseçim yapılacağını vaat etti, 4 Kasım kurultayında, önseçim konusunda namus-şeref sözü verdi. Bir hafta sonra, ön seçim yerine “sonuçlarına uyulan temayül yoklaması” diye bir şey uydurarak değişimi unuttu. Böylece daha oturduğu koltuğu ısıtmadan eleştirdiği Kılıçdaroğlu’ndan farkının olmadığını gösterdi.

HEDEP BİR YANDA İP BİR YANDA

Sadece bu konuda değil; her geçen gün terör örgütü PKK’nın TBMM’deki şubesi HEDEP ve İYİ Parti ile işbirliğinde de Kılıçdaroğlu’ndan farkı olmadığını ortaya koyuyor. Dün, İYİ Parti’den istediği randevuya giden Özgür Özel, belediye seçimlerinde işbirliği talebinde bulundu.









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Bir yanına “milliyetçi” İYİ Parti’yi diğer yanına ise bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HEDEP’i alıp yerel seçimlerde kendince zaferle çıkmayı amaçlıyor. Yani 12 seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu’nun yaptığını tekrar ederek farklı sonuç almaya çalışıyor.

Bunlar, başına geçtiği parti ile ilgili diyerek tartışmayı kapatabiliriz. Ancak, ağzından çıkanı kulağı duymayacak kadar gözünün karatmış olan Özgür Özel’in, PKK/HEDEP’le giriştiği işbirliği ve bunun için ettiği sözler Türkiye’nin geleceği için de tehlikeli.

İŞBİRLİĞİ İÇİN EL ÖPTÜ

PKK/HEDEP’li Pervin Buldan’ı yanına alarak “Kürt devleti” hayali kuran bir operacıyı dinlemeye gitmesinin ardından sahneye çıkarak eline kapanarak öpmesi bir de bu gevşekliği savunurken “onurumdur, gururumdur” gibi laflar etmesi, karakterini yansıtmasının ötesinde gözünü ne kadar kararttığını gösteriyor.

Bu da yetmemiş gibi yine yerel seçimlerde PKK/HEDEP ile işbirliği için, “Türkiye’de herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir”, “Kürtlere belediye başkanı seçtirmeyiz’i Kürt seçmen unutmaz. Yani kış geçer kurt yediği ayazı unutmaz, Kürt de yediği ayazı unutmaz” gibi laflar etmesi, kendisiyle birlikte CHP’nin de savruluşunu gösteriyor.

KÜRTLER AZ EŞİTMİŞ!

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Bir açıklamayla bunları düzeltmek yerine, TBMM’deki grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye cevap verirken, PKK’ya yardım yataklık ettiği için kayyum atanan PKK/HDP’li belediye yönetimlerini şu sözlerle savundu: “Benim dediğim şu, Devlet Bey benim memleketim Manisa’da hemşerilerimiz oy verip MHP’li bir belediye başkanı seçebiliyor, görevini yapıyor. Osmaniyeliler de Manisalılar gibi eşit yurttaş. Ama Diyarbakır’da, Batman’da, Mardin’de, toplam 54 merkezde Kürtler belediye başkanı seçiyor ama siz kayyım atıyorsunuz. Manisalılar, Osmaniyeliler, Rizeliler eşittir, sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler daha az eşittir. Tekrar ediyorum.”

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Sırf PKK/HEDEP ile işbirliği yapmak adına bu kadar ucuz bir yalana sığınması, tıpkı bölücü söylemleri olan birisinin eline öpmesi ve bunu savunması gibi karakterinin göstergesi olarak görmek lazım.



Özgür Özel’i bir parti başkanı ve bir siyasetçi olarak ciddiye alan olursa diye onlar için gerçekleri yazmak tarihe not düşmek gerekiyor. 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde PKK/HDP’den 59 belediye başkanı seçildi.

48 KAYYUM ATANDI



DİYARBAKIR’ın Dicle, Batman’ın Kozluk ile Bekirhan belde belediye başkanları istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçti. Ağrı’nın Doğubayazıt ile Iğdır’ın Hoşhaber belde belediye başkanları da PKK/HDP’den istifa etti. Böylece PKK/HDP’li belediye başkanlarının sayısı 54’e düştü. PKK/HDP’li belediye başkanlarından 48’i terör örgütü PKK’ya yardım yataklık, PKK’nın propagandası gibi suç kapsamında Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında görevden uzaklaştırılarak yerlerine aynı kanunun 46’ncı maddesi kapsamında görevlendirme yapıldı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hakkında davalar açıldı; kimileri hakkında yargılama tamamlandı kiminin yargılaması ise devam ediyor.

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30 KİŞİYE 189 YIL HAPİS

2019-2023 yılları arasında yargılaması tamamlanan 30 belediye başkanı PKK terör örgütü üyeliği, propagandasını yapmak, yardım ve yataklık etmek suçlarından cezalandırıldı. Bu 30 belediye başkanına toplam 189 yıl 277 ay hapis cezası verildi. Oy veren halka hizmet etmek yerine PKK terör örgütüne yardım ve yataklık eden kayyum atanan HDP’li belediye başkanları bunu ilk kez yapmıyor. 2014 seçiminden sonra görev yapan HDP’li belediye başkanları da terör örgütüne yardım yataklık etti. 2014 ile 2023 yıları arasında toplam 107 belediye başkanı PKK üyeliği ile propaganda ve yardım yataklık gibi suçlardan toplam 926 bin 426 yıl hapis cezası verildi.

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Yani Özgür Özel herkesin gözüne baka baka yalan söylüyor.

Birincisi, kimse “Kürtler daha az eşittir” demiyor. Bu ülkede ırk ve inancına bakılmadan herkes eşittir. İkincisi, kimse “Kürtlere belediye başkanı seçtirmeyiz” demiyor. Kürt kökenli yurttaşlar herkes gibi istediği adaya oy vererek başkanını seçiyor. Üçüncüsü, Kürtler seçti diye belediyeye kayyum atanmıyor.

48 belediyeye kayyum atanmasının nedeni; terör örgütüne yardım yataklık etmek, PKK’lı teröristlerin cenazelerine gitmek, örgütün propagandasını yapmak, dağa eleman gönderilmesine aracılık etmek gibi suçlar. Böyle bir suçlama bulunmayan soruşturma veya davası bulunmayan 6 HDP’li belediye başkanı ise görevini sürdürüyor.

Yani Özgür Özel sırf yerel seçimlerde PKK/HEDEP’in desteğini almak için Türkiye’nin huzurunda yalan söylüyor.

Daha koltukta bir ayını doldurmadı bakalım daha neler yapacak.