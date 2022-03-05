Sessiz kullar dahi saklarken

Hürriyet Bursa gazetesi okurlarımızdan olan zanaatkâr K. G. özetimle şöyle diyor:
“Benim de iş yerimin bulunduğu Nilüfer ilçesinde bulunan Beşevler Küçük Sanayi Sitesi içi çöplük oldu! Yetkililerin bu saygısızları görmezden gelmelerine bir anlam veremiyorum. Çok üzülüyorum.”
SEBEBİ KİM!
K. G. işin asıl üzücü olan yanı oradaki rezalete sebep olanların sanayi sitesinin bazı zanaatkârları değil mi? Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunu ve yaşam sürecinde kaderleri olup tabiri caizse ekmek paralarını kazandıkları alanı böylesine fütursuzca katleden kişilerin yaptıkları işten mi hayır gelecek?
Kedi, köpek dediğimiz sessiz kullar dahi hacetini saklarken insanın bu durumuna açıklama yapacak birisi varsa buyursun yazsın; bekliyorum...
NİLÜFER’DE DİNOZOR MU GEZMİŞ?
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi iç mimar Rana Eray’ın e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer ilçesi FSM Caddesi üzerindeki (FSM Menzil Kuruyemiş şubesi karşısı) sinyalizasyon kontrollü yaya geçidi üzerindeki refüjde çökme olmuş. Üzerinden dinozor geçmiş de mi çökmüş orasını bilemem ancak bu durum biz yayalar için özellikle de yağmurlu havalarda pek hoş olmuyor!”
Dinozor işi incelenmeli! Nilüfer’de dinozor gezip gezmediğini ben de merak ettim şimdi. Büyükşehir ve Nilüfer Belediyesi’nin dikkatlerine…
BETON DİREĞE ABS FRENİ!
Adını ‘Dağlı Ömer’ diye açıklamamı isteyen okurumuz: “Orhaneli ilçesi, Orhaneli Mezarlığı yanında bulunan boş araziye bırakılan beton direklere itirazımız yok; yok da gel gelelim o direklerin fren sistemini oluşturan taş takozlarda bi’anormallik var gibi geliyor bize. O frenlerde ABS sistemi var mı? Bize yok gibi geliyor da! Maazallah bir boşalırsa frenler hele o vakit oradan birimiz geçiyor olsa; vay gülüm vay!” diyerek şikâyetini dile getirmiş.
Günümüz şartlarında iş güvenliği kurallarının bu denli tiye alınır olması gerçekten çok üzücü. “Şikâyetin muhatabı olan UEDAŞ’tan bir açıklama gelecek mi bakalım” diyorum
OTURULAMAYAN BANK PROJESİ
Okurlarımızdan tasarım mühendisi Işıl Parsek, şikâyetini: “Şehreküstü, Küstü Sokak üzerinde bulan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sözüm ona oturulsun ve dinlenilsin düşüncesiyle hizmet olarak bırakılan bankların hiçbirine oturamıyoruz. Sebebi de o alanı en çok sahiplenen hatta orasının simgesi olan kuşların bankları kirletmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak yanlış anlaşılmamak adına şunu da belirletmek isteriz. Çoluk çocuk hepimizin keyifle izlediği ve çoğumuzun da beslediği kuşların varlığı bizleri çok mutlu ediyor. Yani o can varlıklara itirazımız yok. İtirazımız yani şikâyetimiz asırlık ağaçların gölgesindeki bankların üzerlerini kapatacak bir projenin akıllara gelmemiş olmasınadır! Oturulamayan bank projesi de ayrı bir harikaymış meğerse!” diye getiriyor.
Bankların sahibi olan Osmangazi Belediyesi’ne yine önem ve ricayla duyurulur! Aman kuşları kovmayın önlem olarak; önceden belirteyim de....
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GEÇMİŞ OLSUN BURSA
TRAMVAY YOLU TEHLİKE SAÇIYOR başlıklı yayımımız sonrasında (Atatürk Caddesi) tramvay yolundaki parçalanmış asfaltın asfalt yamasıyla onarılmış olduğunu gördüm. Bizleri takip eden dolaysıyla değer veren yetkililere teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun Bursa...
TEŞEKKÜRLER TRAFİK DENETLEME
ZAYIF KALINMAYAN TEK MEVZUYA BAKILINCA başlıklı yayımımızda bahsi geçen yasaklı parklanma haberi (Beşevler Küçük Sanayi girişi) Bursa Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibinin de dikkatlerini çekmiş. Müdürlük, özetimle: “Hatalı park yapan tırlara 61/1-a’ya göre cezai işlem uygulandıktan sonra araç sürücülerine ulaşılarak araçların çektirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca alan sürekli olarak kontrol edilecektir. Bununla birlikte işaret levhalarının görünür olmasına engel olan ağaç dallarının budanması için Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Emniyet teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve konforu için 7/24 vazife başındayız” açıklaması yaptı.
Kıymetli Bursa Trafik Şube Müdürlüğü ekibi. Şikâyette, adınız geçmemesine rağmen derhal sürece müdahil olmanız ve de uzayan dallar arasında kaldığı için görülmesi engellenen levhaların görünür olmasını sağlamak için vazifeniz olmadığı halde ilgilisine bildirmeniz takdire şayandır. Teşekkür ediyorum. Bu esnada umarım o dallar budanır; kontrol edeceğim!
Sessiz kullar dahi saklarken
Hürriyet Bursa gazetesi okurlarımızdan olan zanaatkâr K. G. özetimle şöyle diyor:
“Benim de iş yerimin bulunduğu Nilüfer ilçesinde bulunan Beşevler Küçük Sanayi Sitesi içi çöplük oldu! Yetkililerin bu saygısızları görmezden gelmelerine bir anlam veremiyorum. Çok üzülüyorum.”
SEBEBİ KİM!
K. G. işin asıl üzücü olan yanı oradaki rezalete sebep olanların sanayi sitesinin bazı zanaatkârları değil mi? Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunu ve yaşam sürecinde kaderleri olup tabiri caizse ekmek paralarını kazandıkları alanı böylesine fütursuzca katleden kişilerin yaptıkları işten mi hayır gelecek?
Kedi, köpek dediğimiz sessiz kullar dahi hacetini saklarken insanın bu durumuna açıklama yapacak birisi varsa buyursun yazsın; bekliyorum...
NİLÜFER’DE DİNOZOR MU GEZMİŞ?
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi iç mimar Rana Eray’ın e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer ilçesi FSM Caddesi üzerindeki (FSM Menzil Kuruyemiş şubesi karşısı) sinyalizasyon kontrollü yaya geçidi üzerindeki refüjde çökme olmuş. Üzerinden dinozor geçmiş de mi çökmüş orasını bilemem ancak bu durum biz yayalar için özellikle de yağmurlu havalarda pek hoş olmuyor!”
Dinozor işi incelenmeli! Nilüfer’de dinozor gezip gezmediğini ben de merak ettim şimdi. Büyükşehir ve Nilüfer Belediyesi’nin dikkatlerine…
BETON DİREĞE ABS FRENİ!
Adını ‘Dağlı Ömer’ diye açıklamamı isteyen okurumuz: “Orhaneli ilçesi, Orhaneli Mezarlığı yanında bulunan boş araziye bırakılan beton direklere itirazımız yok; yok da gel gelelim o direklerin fren sistemini oluşturan taş takozlarda bi’anormallik var gibi geliyor bize. O frenlerde ABS sistemi var mı? Bize yok gibi geliyor da! Maazallah bir boşalırsa frenler hele o vakit oradan birimiz geçiyor olsa; vay gülüm vay!” diyerek şikâyetini dile getirmiş.
Günümüz şartlarında iş güvenliği kurallarının bu denli tiye alınır olması gerçekten çok üzücü. “Şikâyetin muhatabı olan UEDAŞ’tan bir açıklama gelecek mi bakalım” diyorum
OTURULAMAYAN BANK PROJESİ
Okurlarımızdan tasarım mühendisi Işıl Parsek, şikâyetini: “Şehreküstü, Küstü Sokak üzerinde bulan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sözüm ona oturulsun ve dinlenilsin düşüncesiyle hizmet olarak bırakılan bankların hiçbirine oturamıyoruz. Sebebi de o alanı en çok sahiplenen hatta orasının simgesi olan kuşların bankları kirletmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak yanlış anlaşılmamak adına şunu da belirletmek isteriz. Çoluk çocuk hepimizin keyifle izlediği ve çoğumuzun da beslediği kuşların varlığı bizleri çok mutlu ediyor. Yani o can varlıklara itirazımız yok. İtirazımız yani şikâyetimiz asırlık ağaçların gölgesindeki bankların üzerlerini kapatacak bir projenin akıllara gelmemiş olmasınadır! Oturulamayan bank projesi de ayrı bir harikaymış meğerse!” diye getiriyor.
Bankların sahibi olan Osmangazi Belediyesi’ne yine önem ve ricayla duyurulur! Aman kuşları kovmayın önlem olarak; önceden belirteyim de....
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GEÇMİŞ OLSUN BURSA
TRAMVAY YOLU TEHLİKE SAÇIYOR başlıklı yayımımız sonrasında (Atatürk Caddesi) tramvay yolundaki parçalanmış asfaltın asfalt yamasıyla onarılmış olduğunu gördüm. Bizleri takip eden dolaysıyla değer veren yetkililere teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun Bursa...
TEŞEKKÜRLER TRAFİK DENETLEME
ZAYIF KALINMAYAN TEK MEVZUYA BAKILINCA başlıklı yayımımızda bahsi geçen yasaklı parklanma haberi (Beşevler Küçük Sanayi girişi) Bursa Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibinin de dikkatlerini çekmiş. Müdürlük, özetimle: “Hatalı park yapan tırlara 61/1-a’ya göre cezai işlem uygulandıktan sonra araç sürücülerine ulaşılarak araçların çektirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca alan sürekli olarak kontrol edilecektir. Bununla birlikte işaret levhalarının görünür olmasına engel olan ağaç dallarının budanması için Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Emniyet teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve konforu için 7/24 vazife başındayız” açıklaması yaptı.
Kıymetli Bursa Trafik Şube Müdürlüğü ekibi. Şikâyette, adınız geçmemesine rağmen derhal sürece müdahil olmanız ve de uzayan dallar arasında kaldığı için görülmesi engellenen levhaların görünür olmasını sağlamak için vazifeniz olmadığı halde ilgilisine bildirmeniz takdire şayandır. Teşekkür ediyorum. Bu esnada umarım o dallar budanır; kontrol edeceğim!