Demek ki yazık değilmiş!

BİR buçuk ay önceydi. (08 Ağustos 2020) Bizleri üzen konuyu köşemde ‘Yazık değil mi o ağaçlara’ başlığımla yayımlamıştık. O konunun hikâyesini tekrar paylaşıyorum:
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden matbaacı Metin Gülşen şikayetini şöyle dile getirmişti: “Geçtiğimiz aylarda Osmangazi ilçesi hudutlarında Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan kaldırımları yenilediler. Sanki gerekliydi de... Orasını bizim bilme hakkımız yok elbette! Ancak çocukluğumdan beri var olan canım ağaçların köklerinden ne istediniz. Umarım yanılırım ama o ağaçlar ölürse yazık etmiş olacaksınız.”
VE KESİLDİ!
Evet, böyle yazmıştık bizleri üzüntüye boğan endişemizi... Ben de geçtiğimiz hafta, yayımlamış olduğumuz şikâyet ve ricaların seyirlerini kontrole çıkmıştım. Aman Allah’ım! Ne göreyim. Öncesinde, disiplinsiz çalışma sonucu kökleri kopartılan ve uçları da meydana çıkartılmış olan canım ağaçların şimdi de kesilmiş olduğunu görmeyeyim mi? Gerçekten şok oldum! O ağaçlar ölmedi Metin Gülşen ölmedi; öldürüldü. Keşke bu yazıyı yayımlamasaydık. Kendimi suçlu gibi hissediyorum. Sözün bittiği yerdeyiz! Çok üzgünüm çok.
BİZ BU İŞİ YAPARKEN ONLAR NE YAPIYOR
OKURLARIMIZDAN olan Tamer Sergin, özetimle şöyle diyor: “Yıldırım ilçesi Duaçınarı Metro İstasyonu girişine denk düşen kaldırımdaki (İnegöl’e gidiş istikameti) çukuru yıllar oldu en nihayetinde sağdan soldan toplamış olduğumuz taşlarla doldurabildik! Biz bu işi yaparken ya ilgililer ne iş yaparlar?”
HİÇ EĞİTİM ALMADAN UÇUYORSUN!
HÜRRİYET Bursa okuru Taekwondo Antrenörü Tarık Kaya şikayetini şöyle dile getiriyor: “İşaret ettiğim araç uçuran çukurun adresi Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Caddesi üzerindedir. Bu uçuş öyle bir uçuş ki, öyle bizlerin verdiği ve yıllar süren eğitim sonrası uçma kabiliyetini kazanmak gibi de zor değil! Aracınla buradan geçiyorsun ve hiç eğitim almadan anında uçuyorsun! Bizim ders tekniklerini geride bırakan vaziyet oluşumlarına imza atan yetkilileri kıskanıyorum!”
EDEP YA HU!
ADININ açıklanmasını istemeyen bir okurumuz: “Tarihi 1. Murat Hüdavendigar Cami’si önünde bulunan bankların önlerine atılan çöpleri ve içecek şişelerini gördüm. Biz böyle değildik. Bu üzücü durama ancak Yunus Emre’nin “Edep ya hu” sözüyle yanıt vermek isterim.” Gerçekten çok üzücü bir durum bu. Çevreyi kirleten yaratıklara cezai işlem uygulanmadığı müddetçe konuşuruz, sadece konuşuruz maalesef. Çünkü yaratıkların insani değerleri yoktur!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
“NE olacak halimiz’ başlıklı yayımınız sonrasında (Cumalıkızık) çevreye atılan çöpler Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kıymetli çalışma ekiplerince toplanarak temizlenmiştir. Bilgilerine sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.”
Desteğiniz için teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.
Demek ki yazık değilmiş!
BİR buçuk ay önceydi. (08 Ağustos 2020) Bizleri üzen konuyu köşemde ‘Yazık değil mi o ağaçlara’ başlığımla yayımlamıştık. O konunun hikâyesini tekrar paylaşıyorum:
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden matbaacı Metin Gülşen şikayetini şöyle dile getirmişti: “Geçtiğimiz aylarda Osmangazi ilçesi hudutlarında Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan kaldırımları yenilediler. Sanki gerekliydi de... Orasını bizim bilme hakkımız yok elbette! Ancak çocukluğumdan beri var olan canım ağaçların köklerinden ne istediniz. Umarım yanılırım ama o ağaçlar ölürse yazık etmiş olacaksınız.”
VE KESİLDİ!
Evet, böyle yazmıştık bizleri üzüntüye boğan endişemizi... Ben de geçtiğimiz hafta, yayımlamış olduğumuz şikâyet ve ricaların seyirlerini kontrole çıkmıştım. Aman Allah’ım! Ne göreyim. Öncesinde, disiplinsiz çalışma sonucu kökleri kopartılan ve uçları da meydana çıkartılmış olan canım ağaçların şimdi de kesilmiş olduğunu görmeyeyim mi? Gerçekten şok oldum! O ağaçlar ölmedi Metin Gülşen ölmedi; öldürüldü. Keşke bu yazıyı yayımlamasaydık. Kendimi suçlu gibi hissediyorum. Sözün bittiği yerdeyiz! Çok üzgünüm çok.
BİZ BU İŞİ YAPARKEN ONLAR NE YAPIYOR
OKURLARIMIZDAN olan Tamer Sergin, özetimle şöyle diyor: “Yıldırım ilçesi Duaçınarı Metro İstasyonu girişine denk düşen kaldırımdaki (İnegöl’e gidiş istikameti) çukuru yıllar oldu en nihayetinde sağdan soldan toplamış olduğumuz taşlarla doldurabildik! Biz bu işi yaparken ya ilgililer ne iş yaparlar?”
HİÇ EĞİTİM ALMADAN UÇUYORSUN!
HÜRRİYET Bursa okuru Taekwondo Antrenörü Tarık Kaya şikayetini şöyle dile getiriyor: “İşaret ettiğim araç uçuran çukurun adresi Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Caddesi üzerindedir. Bu uçuş öyle bir uçuş ki, öyle bizlerin verdiği ve yıllar süren eğitim sonrası uçma kabiliyetini kazanmak gibi de zor değil! Aracınla buradan geçiyorsun ve hiç eğitim almadan anında uçuyorsun! Bizim ders tekniklerini geride bırakan vaziyet oluşumlarına imza atan yetkilileri kıskanıyorum!”
EDEP YA HU!
ADININ açıklanmasını istemeyen bir okurumuz: “Tarihi 1. Murat Hüdavendigar Cami’si önünde bulunan bankların önlerine atılan çöpleri ve içecek şişelerini gördüm. Biz böyle değildik. Bu üzücü durama ancak Yunus Emre’nin “Edep ya hu” sözüyle yanıt vermek isterim.” Gerçekten çok üzücü bir durum bu. Çevreyi kirleten yaratıklara cezai işlem uygulanmadığı müddetçe konuşuruz, sadece konuşuruz maalesef. Çünkü yaratıkların insani değerleri yoktur!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
“NE olacak halimiz’ başlıklı yayımınız sonrasında (Cumalıkızık) çevreye atılan çöpler Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kıymetli çalışma ekiplerince toplanarak temizlenmiştir. Bilgilerine sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.”
Desteğiniz için teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.