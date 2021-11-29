Rol arkadaşı karısı oldu

Gülşen, Zorlu Center’daki iki 1+1’lik dairesini 1,5 milyon dolara satarak, üç kişilik ailesiyle daha rahat edebilmek için 180 metrekarelik yeni bir daire aldı.

Yaz boyunca bir sahneden diğerine koşan ünlü şarkıcı Gülşen’in, geçtiğimiz günlerde Zorlu Center’dan üçüncü evini aldığı yönünde haberler çıkmıştı. Geçen yıl Barselona’dan ev alan sanatçının İstanbul’daki evini kiraya vererek, pandemi sürecini ailesiyle İspanya’da geçireceğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız… Zorlu Center’daki ev alma haberinin doğrusunu da benden öğrenin!





Evet Gülşen, Zorlu Center’dan yeni bir ev aldı. Ancak şarkıcı, burada sahibi olduğu iki ayrı 1+1 stüdyo dairesini satarak, 180 metrekarelik daha büyük bir daire aldı. Oğlu Azur Benan doğmadan önce eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte 1+1’de yaşayan Gülşen, anne olduktan sonra öncelikleri değiştiğinden daha büyük bir eve geçmek istemiş. İki küçük dairesini 1,5 milyon dolara satan şarkıcı, bu parayı yeni evine yatırmış.

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