Kırılma anları...

Rusya’nın açtığı savaşın insanlık dışı boyutuna kimse dur diyemiyor...
Ve Rusya bildiğini okumaya devam ediyor...
Halkın oturduğu apartmanlara Rus tankları ateş ediyor ve sivil insanları öldürüyor...
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Rusya’nın NATO topraklarını vurması halinde, NATO’nun “tüm gücüyle” karşılık vereceğini açıklaması ortamı daha da gerginleştiriyor...
Babasız bırakılan yüzlerce küçük çocuğun görüntülerini izledikçe içimiz kanıyor...
Bir gün barış gelse bile o çocuklar hiç kimseyi affetmeyecek...
*
Dünya ekonomisi ise büyük bir durgunluğun içine girmiş durumda...
Ve büyük bir gıda ve enerji krizinin patlak vereceğini belirten uzmanlar Rusya’ya ekonomik yaptırımlarla meselenin çözülemeyeceğini ifade ediyor...
AB ülkelerinin Rusya’ya olan enerji bağımlılığına alternatif yeni yollar arıyor...
Azerbaycan ve İran’ın gaz ve petrolünü Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınabilmesinin formülleri aranıyor...
İsrail, Almanya ve Yunanistan’ın Türkiye ziyaretlerinin ardında yatan gerçek de bu...
*
Türkiye bir an önce savaşın sona ermesi için çaba gösteriyor...
Ve bağımsızlığını koruyor...
Birileri ise Türkiye’nin bağımsızlığından rahatsız...
TÜSİAD Başkanı Aldo Kaslowski Türkiye’nin “transatlantik ittifakıyla ilişkileri tazeleme gereğini ortaya koyduğunu” belirtiyor...
Türkiye’nin diplomatik çabalarının önemli olduğunu belirten Kaslowski “Tarihi bir kırılma anındayız” diyor...
*
Pazar buluşmalarımızda ise Türkiye’yi bekleyen ekonomik ve siyasi sorunların neler olabileceğine dair dostlarımızın beklentileri de oldukça farklı...
Türkiye’nin bağımsızlığını koruyarak bu durumdan çıkması halinde ekonomik ve siyasi olarak çok önemli bir noktaya gelebileceğimizi vurgulayan ve yıllardan beri Çin, Rusya ve Ortadoğu ülkeleriyle turizm, tekstil ve deri ticareti yapan işinsanı A.Naim Bilginoğlu dostumuz tek endişesinin “Türkiye’nin bir taraf olmaya zorlanması olacağını” söylüyor...
*
Türkiye’nin barıştan yana ve bağımsızlık pozisyonunu koruyabilmesi halinde nelerin olabileceğine dair işinsanı A. Naim Bilginoğlu diyor ki:
- Dünya ekonomisi artık büyük bir durgunluk içerisine girmiştir...
- Borsalar birçok ülkede çöküş yaşıyor...
- Savaş sonrası turizmde Rusya’nın artık bizden başka alternatifi kalmayacaktır.
- Laleli’deki bavul ticareti yeniden başlayacaktır.
*
AB ülkelerinin girdiği enerji kriziyle tarım, otomotiv, sanayi ve gıda sektörlerinde büyük sıkıntıların yaşandığını vurgulayan Bilginoğlu:
- Hollanda’da gaz sıkıntısından dolayı seralar kapatılıyor... Bu boşluğu Türkiye doldurabilir...
- Türkiye’nin hızla tarıma yönelmesi gerekiyor...
- AB, ABD ve NATO’nun da Türkiye’nin önemini artık anlamış olduğunu görüyoruz... Bu yüzden Türkiye’ye kapatılan AB kapılarının yeniden açılacağına inanıyorum...
*
Türkiye’nin tarım, turizm ve üretim üçgenine büyük ağırlık vermesi ve Antalya turizmini çeşitlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Bilginoğlu:
- Rusya bağımlığından da kurtulmak gerekiyor...
- İthalatçı ülke olmaktan çıkıp üreten bir ülke olmalıyız.
- Su kaynaklarını çok iyi kullanmalıyız.
*
Savaş sonrası Türkiye’nin ekonomik durgunluktan güçlü bir şekilde çıkacağını söyleyen işinsanı A. Naim Bilginoğlu, ülkenin cazibe merkezi olabileceğini söylüyor...
Dünya büyük kırılmanın eşiğinde...
Ve de Türkiye...
Diliyoruz ki savaş başka ülkelere sıçramandan bir an önce sona erer...
Yoksa her geçen gün dünyanın biraz daha çivisi çıkacağa benziyor gibi...
Kırılma anları...
Rusya’nın açtığı savaşın insanlık dışı boyutuna kimse dur diyemiyor...
Ve Rusya bildiğini okumaya devam ediyor...
Halkın oturduğu apartmanlara Rus tankları ateş ediyor ve sivil insanları öldürüyor...
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Rusya’nın NATO topraklarını vurması halinde, NATO’nun “tüm gücüyle” karşılık vereceğini açıklaması ortamı daha da gerginleştiriyor...
Babasız bırakılan yüzlerce küçük çocuğun görüntülerini izledikçe içimiz kanıyor...
Bir gün barış gelse bile o çocuklar hiç kimseyi affetmeyecek...
*
Dünya ekonomisi ise büyük bir durgunluğun içine girmiş durumda...
Ve büyük bir gıda ve enerji krizinin patlak vereceğini belirten uzmanlar Rusya’ya ekonomik yaptırımlarla meselenin çözülemeyeceğini ifade ediyor...
AB ülkelerinin Rusya’ya olan enerji bağımlılığına alternatif yeni yollar arıyor...
Azerbaycan ve İran’ın gaz ve petrolünü Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınabilmesinin formülleri aranıyor...
İsrail, Almanya ve Yunanistan’ın Türkiye ziyaretlerinin ardında yatan gerçek de bu...
*
Türkiye bir an önce savaşın sona ermesi için çaba gösteriyor...
Ve bağımsızlığını koruyor...
Birileri ise Türkiye’nin bağımsızlığından rahatsız...
TÜSİAD Başkanı Aldo Kaslowski Türkiye’nin “transatlantik ittifakıyla ilişkileri tazeleme gereğini ortaya koyduğunu” belirtiyor...
Türkiye’nin diplomatik çabalarının önemli olduğunu belirten Kaslowski “Tarihi bir kırılma anındayız” diyor...
*
Pazar buluşmalarımızda ise Türkiye’yi bekleyen ekonomik ve siyasi sorunların neler olabileceğine dair dostlarımızın beklentileri de oldukça farklı...
Türkiye’nin bağımsızlığını koruyarak bu durumdan çıkması halinde ekonomik ve siyasi olarak çok önemli bir noktaya gelebileceğimizi vurgulayan ve yıllardan beri Çin, Rusya ve Ortadoğu ülkeleriyle turizm, tekstil ve deri ticareti yapan işinsanı A.Naim Bilginoğlu dostumuz tek endişesinin “Türkiye’nin bir taraf olmaya zorlanması olacağını” söylüyor...
*
Türkiye’nin barıştan yana ve bağımsızlık pozisyonunu koruyabilmesi halinde nelerin olabileceğine dair işinsanı A. Naim Bilginoğlu diyor ki:
- Dünya ekonomisi artık büyük bir durgunluk içerisine girmiştir...
- Borsalar birçok ülkede çöküş yaşıyor...
- Savaş sonrası turizmde Rusya’nın artık bizden başka alternatifi kalmayacaktır.
- Laleli’deki bavul ticareti yeniden başlayacaktır.
*
AB ülkelerinin girdiği enerji kriziyle tarım, otomotiv, sanayi ve gıda sektörlerinde büyük sıkıntıların yaşandığını vurgulayan Bilginoğlu:
- Hollanda’da gaz sıkıntısından dolayı seralar kapatılıyor... Bu boşluğu Türkiye doldurabilir...
- Türkiye’nin hızla tarıma yönelmesi gerekiyor...
- AB, ABD ve NATO’nun da Türkiye’nin önemini artık anlamış olduğunu görüyoruz... Bu yüzden Türkiye’ye kapatılan AB kapılarının yeniden açılacağına inanıyorum...
*
Türkiye’nin tarım, turizm ve üretim üçgenine büyük ağırlık vermesi ve Antalya turizmini çeşitlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Bilginoğlu:
- Rusya bağımlığından da kurtulmak gerekiyor...
- İthalatçı ülke olmaktan çıkıp üreten bir ülke olmalıyız.
- Su kaynaklarını çok iyi kullanmalıyız.
*
Savaş sonrası Türkiye’nin ekonomik durgunluktan güçlü bir şekilde çıkacağını söyleyen işinsanı A. Naim Bilginoğlu, ülkenin cazibe merkezi olabileceğini söylüyor...
Dünya büyük kırılmanın eşiğinde...
Ve de Türkiye...
Diliyoruz ki savaş başka ülkelere sıçramandan bir an önce sona erer...
Yoksa her geçen gün dünyanın biraz daha çivisi çıkacağa benziyor gibi...