Nazlı Eray sergisi neden iptal oldu

Anadolu’nun zengin arkeolojik mirasının en önemli yerleşimlerinden biri Âşılı Höyük. Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde, Hasan Dağı ile Melendiz Çayı arasında yer alan Âşıklı Höyük, Orta Anadolu’nun bilinen en eski köyü.

10 bin 500 yıllık tarihe sahip Âşıklı Höyük, avcı toplayıcı dönemden yerleşik tarım düzenine geçişin hemen her aşamasının izlenebildiği bir kazı alanı. İlk beyin ameliyatının yapılması, koyun ve keçinin ilk kez evcilleştirilmesi gibi pek çok ilkin de yaşandığı bir arkeolojik yerleşim yeri olmasıyla dikkat çekiyor.

Âşıklı Höyük’ün uluslararası alanda tanıtımı için yola çıkan Âşıklı Höyük Dostları Derneği ilginç bir projeye imza attı. Arkeoloji ile sanatı bir araya getiren bu proje kapsamında 5 ülkeden 13 sanatçı kazı alanını ziyaret edip buradan aldıkları ilhamla eser yarattılar.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ve University of Dundee (UD) ile birlikte planlanan ve yürütülen disiplinler arası proje; sanat, tarih, sanat tarihi, arkeoloji ve antropolojiyi bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Projeye katılan sanatçıların Âşıklı Höyük’ten etkilenerek ürettikleri eserlerin yer aldığı sergi, Fırat Arapoğlu ve Gary Sangster küratörlüğünde Ortaköy’deki tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda açıldı.

Sergide Özgül Arslan (Türkiye/UK), Eva Bosch (Katalonya/UK), Şahin Domin (Türkiye), Ahmet Rüstem Ekici (Türkiye), Leyla Emadi (Türkiye), Stephen Farthing (UK/ABD), Murat Germen (Türkiye), Osman Nuri İyem (Türkiye), Blanca Moreno (Kolombiya), Dillwyn Smith (UK), Hakan Sorar (Türkiye), Anita Taylor (UK) ve Emre Zeytinoğlu’nun (Türkiye) eserleri bulunuyor.

25 Şubat tarihine kadar devam edecek olan ‘Kazı İzleri/Lines of Site’ sergisi, İstanbul’dan sonra İspanya’nın Barcelona ve İskoçya’nın Dundee şehirlerinde izleyici ile buluşacak.

Geçmişin izlerini günümüze taşıyan, onları güncel sanatın pratikleriyle yorumlayan sergi, Anadolu’nun kültürel mirasını bütün dünyaya sanat aracılığı ile tanıtacak.