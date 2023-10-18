Bu karar Frankfurt Kitap Fuarı’na hiç yakışmadı

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75. Frankfurt Kitap Fuarı, Filistinli yazar Adania Shibli’ye verilen ödül için düzenlenecek törenin iptaline gösterilen tepkilerin ve protestoların gölgesinde dün yapılan açılışın ardından bugün resmen başlıyor.

Her yıl Afrika, Asya, Latin Amerika veya Arap ülkelerinden bir yazara verilen Alman edebiyat ödülü LiBeraturpreis, bu yıl ‘Küçük Bir Ayrıntı’ adlı romanıyla Filistinli yazar Adania Shibli’ye layık görülmüştü. Bu ödülün kutlaması vesilesiyle Frankfurt Kitap Fuarı’nda düzenlenecek tören, fuar yönetimi tarafından iptal edilmişti.

Adania Shibli

Fuar Direktörü Juergen Boos, cuma günü bir açıklama yaparak Hamas’ın İsrail’e yönelik barbar terörünü şiddetle kınadığını belirtmiş ve “Düşüncelerimiz kurbanlar, onların yakınları ve bu savaştan acı çeken tüm insanlarla birliktedir” demişti.

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Boos’un Yahudi ve İsrail seslerini özellikle görünür kılmak istediklerini belirterek fuara bazı ek programlar ekleneceğini açıklaması ise ayrıca tepki çekti.

Boos, dünkü açılış töreninde yaptığı konuşmasında her ne kadar yanlış anlaşıldığını söylese de bu, yayıncıları ve kamuoyunu pek tatmin etmiş görünmüyor.

Uluslararası Bağımsız Yayıncılar Birliği, “Filistinli seslere fuarda diğer seslerle aynı görünürlük ve saygının gösterilmesini talep ediyoruz” derken pek çok yayıncı kuruluşu ve yazar da fuara katılmayacağıını açıkladı.

Katar, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere diğer Arap devletleri de fuardan çekildiklerini duyurdu.

TÜRK YAYINCILARDAN KINAMA

Türkiye Yayıncılar Birliği’nden sonra Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Basın Yayın Birliği de bir yazılı açıklama yaparak “Frankfurt Kitap Fuarı Yönetimi’nin Gazze’deki insanlık dramı ortadayken ve Filistinli yayıncılara karşı tavır koyarken, İsrail’in yaptığı katliamları açıkça destekleyen uygulamaları ve açıklamaları kesinlikle kabul edilebilir değildir” dedi.

Shibli’nin Türkiye’de Can Yayınları’ndan çıkan ‘Küçük Bir Ayrıntı’ adlı kitabı 1949’da İsrail askerlerinin öldürdüğü Bedevi bir genç kızı konu alıyor.

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İki bölümden oluşan roman, bir sınır devriye birliği tarafından yakalanan genç kızın askerlerce tecavüz edilip öldürülmesini ve yıllar sonra bu olayı araştıran bir gazetecinin benzer bir sona giden hikâyesini anlatıyor.

Gazze’de yaşanan insanlık trajedisine tek taraflı bakıp Hamas örgütü ile savunmasız Filistin halkını bir tutan bu açıklamalar, evrensel insani değerleri savunduğunu iddia eden Frankfurt Kitap Fuarı yöneticilerine hiç yakışmadı.

BİTMEYEN SEZON

KÜLTÜR sanat dünyasındaki yeni sezon hareketliliğine Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları da eklenince sonbahar ayrı bir anlam kazandı. Yoğun ve renkli bir sanat gündemi bekliyor sanatseverleri.

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Tüm yıla yayılan programıyla öne çıkan kurumların başında geliyor İş Sanat.

Sanat Yönetmeni Defne Turaç’tan bu yılın programı hakkında bilgi aldım.

Defne Turaç

İş Sanat’ta uzun süredir, sezonun hiç bitmediğini söyleyen Turaç, her yıl etkinlik mekânlarını çeşitlendirip, daha fazla seyirciye ulaşmak için çok çalıştıklarını, ‘Cuma İş Çıkışı’ konserlerinden, ‘Antik Sahne’ etkinliklerine ve YouTube kanalındaki yayınlara uzanan yelpazede yaz boyu izleyicilerle bir araya geldiklerini anlatarak bu yılın programı hakkında bilgi verdi.

100. YIL GALA KONSERİ

İş Sanat’ın açılış konserleri her zaman ses getirir. Bu yıl dünyaca ünlü opera sanatçıları arasında yer alan Murat Karahan ve şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sahnede olacağı ‘100. Yıl Gala Konseri’yle açacak İş Sanat kapılarını. 2 Kasım’da gerçekleşecek konserde opera aryalarının yanı sıra İtalyan napolitenlerinden türkülere uzanan bir repertuvar seslendirilecek.

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BEETHOVEN VE DAHA FAZLASI

“Sezonun en ilginç konserlerinden biri 16 Nisan’daki keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman’ın İş Sanat’a özel hazırladığı ‘Beethoven and More’ (Beethoven ve Daha Fazlası) olacak” diyor Defne Turaç. Igudesman’ın Cumhuriyetin 100. Yılı olduğunu öğrenmesinin ardından kolları sıvayıp özel bir proje geliştirdiğini, Beethoven’ın son eseri olan 9. Senfoni’nin bestelenişinin 200. yılında, eserin doğuşunu Igudesman’ın kendine özgü müzikal yöntemleriyle kutlayacağımızı belirtiyor.

16 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleşecek bu konserde Igudesman’a Romanian National Youth Orchestra ve Boğaziçi Caz Korosu ile sürpriz isimler eşlik edecek.

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GRAMMY ÖDÜLLÜ ORKESTRA VE SANATÇILAR

Bu yıl Grammy ödüllü solist ve toplulukları bol bol dinleme fırsatı bulacağız. Üç Grammy’li Cecile McLorin Salvant (7 Kasım) konserinin ardından 15 Aralık’ta Grammy dahil 75 ödülün sahibi Concerto Köln ve keman virtüözü Giuliano Carmignola’yı dinleyeceğiz.

Yeni yılın ilk ayında ise klasik ve çağdaş müziğin öncü toplulukları arasında yer alan Kronos Quartet (15 Ocak), bir araya gelişlerinin 50’inci yılını kutladıkları ‘Five Decades’ başlık turne kapsamında İş Kuleleri Salonu’nda vereceği konserle bu senenin unutulmaz performansları arasına girecek.

Kronos Quartet

Başta Darren Aronofsky’nin Oscar ödüllü filmi ‘Requiem For A Dream’ olmak üzere birçok filmin müziğiyle adını tarihe altın harflerle yazdıran Kronos Quartet için çok sayıda eser yazıldığından söz eden Turaç, topluluğun dönem müziklerinden, 20. yüzyıl eserlerine uzanan geniş bir repertuvara sahip olduğunu söylüyor.

YENİ YIL KLASİĞİ

Bu yıl da gelenek bozulmuyor ve İş Sanat yeni yılı izleyicileriyle 5 Ocak’ta gerçekleşecek English Chamber Orchestra ve soprano Corinne Cowling’le birlikte ‘Viyana Gala’ konserinde kutluyor. Valslerin ve polkaların bir araya geldiği yeni yıl konseri her yıl oldukça renkli geçiyor bizden söylemesi...

Oldukça geniş bir program sunan İş Sanat konserlerini buraya sığdırmamız pek mümkün değil. Birbirinden özel yeni sezon konserlerini İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden takip edebilirsiniz.