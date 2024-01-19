Terörle mücadelenin komşular boyutu

Haberin Devamı

Buraya bir ülkeyi daha eklemek gerekiyor; silah, mühimmat, para, eğitim desteği veren ABD’yi. Şimdi bu ülkelerle ilgili son duruma bakacağız. Bu bölümü okurken, Irak ve Suriye merkezi hükümetlerinin topraklarının tamamına hâkim olmadıklarını Irak’ta farklı ceplerin, Suriye’de ise birçok aktörün bulunduğunu unutmayın. Irak’taki KYB ve terör örgütü ilişkisinin ayrıntılarını ise Ankara Temsilci Yardımcısı Gonca Şenay’ın haberinde bulacaksınız.

TEMEL ÖNCELİK IRAK

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Irak ziyareti Irak’ın tüm aktörleriyle görüşme temelinde yapıldı. Temel amaç ise merkezi hükümetin topraklarının tamamına hakimiyet sağlaması gerekliliğini anlatmaktı. Bir anlamda “Kalkınma yolunu bir fırsat olarak görüyorsunuz, ancak PKK Irak için büyük tehdit” mesajı verildi.

Haberin Devamı

- Irak merkezi hükümetinde bu mücadele için bir irade var. Ancak bunu yapacak kapasitede sorun var.

- Irak ordusuna Haşd-i Şab-i’nin ses çıkarmaması hatta PKK ile mücadelede destek vermesi son derece önemli.

- Bu nedenle Irak ile yakalanan ivmenin kaybedilmemesi ve daha da ileriye taşınması Türkiye açısından çok önemli.

- KYB’nin PKK ile ilişkisi ise ayrı bir boyut. Türkiye bu konuda her seçeneği masaya yatırmış durumda.

SURİYE- IRAK GEÇİŞİNİN ENGELLENMESİ TEMEL HEDEF

- Çok sayıda egemen güç tarafından kontrol edilen Suriye’de Türkiye terör koridorunu engellemiş olsa da ABD ve Rusya anlaşmanın gereklerini yerine getirmiyor.

- Terör örgütü Suriye ve Irak arasında gelip gidiyor. Bu geçişin önlenmesi temel hedef.

- Bu gidiş-gelişin Irak tarafında durdurulması planlıyor. Suriye’de o bölgede ABD varlığının bulunmasından hareketle, operasyonların Irak’ın Suriye sınırına yoğunlaşacağını bekleyebiliriz.

REİSİ İLE AÇIK AÇIK KONUŞULACAK

- İran’ın oradaki ismi PJAK ile karşılıklı saldırmama anlaşması yaptığı sır değil.

- Ancak İran topraklarında PJAK diğer terör kardeşlerine yani PKK/PYD/YPG’ye ev sahipliği yapıyor, koruyor, kolluyor, destek oluyor.

- Ankara bu kez İran Cumhurbaşkanı Reisi’den bu duruma son vermesini isteyecek.

ABD NE ZAMAN ANLAYACAK?

Haberin Devamı

NATO müttefiki ABD’ye bir terör örgütü ile işbirliği yapmasının sakıncalarını ve verdiği zararları anlatmaktan Ankara’nın dilinde tüy bitti. Bu durum artık irrasyonel. ABD’nin verdiği her mühimmat, her silah Türkiye’yi vuruyor. Yani artık yetti! Ancak reel politik çerçevesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin bu konunun ciddiyetinin ABD tarafından anlaşılacağı yani anlaşılmak isteneceği bir boyuta taşınması gerekiyor. İsveç’in NATO üyeliği ve F-16 konusunda bir uzlaşıda bulunulmasının ardından, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı birbirini anlayabilecekleri ve birbirlerine zarar vermekten vazgeçebileceği bir aşama için farklı bir boyuta taşınması gerekiyor.

Haberin Devamı

YEREL SEÇİMLERE DOĞRU

AK Parti yerel seçimlere doğru adayların büyük bölümü açıklandı. Ankara’da ibre bazı isimler arasında gitti geldi denilse de, ilk günlerden beri konuşulan isim yani Turgut Altınok artık büyükşehir belediye başkan adayı. Başkent milliyetçi seçmeni ağırlıkta olan bir il. Altınok’un adaylığına MHP de en başından beri yeşil ışık yakmıştı. Altınok ile Yavaş arasında belli ki heyecanlı bir seçim süreci yaşanacak. Gelelim İzmir’e... Hamza Dağ’ın gönlünde yatan oldu, İzmir’in büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıklandı. Hamza Dağ İzmir’i ve sorunlarını iyi bilen bir isim. İzmir her ne kadar CHP’nin kalesi gibi görünse de, Hamza Dağ’ın adaylığıyla artık CHP’nin İzmir’i cepte görmemesi gerekiyor.

Haberin Devamı

İSTANBUL İLÇELERİ İÇİN GÖZLER HAFTA SONUNDA

İstanbul’un kendisi kadar ilçeleri de önemli. Hafta sonu adayların açıklanması ve çok büyük değişiklikler olmaması bekleniyor. İlçeler demişken, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler’de gençlerle buluştum. Toplantıya Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. Çok beğendiğim bir projeyi yıllardır uyguluyor. Kendisinin danışmanları gençler... Yanlış okumadınız lise ve üniversite öğrencileri Hakan Bahadır’a danışmanlık yapıyor.

LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAŞKAN DANIŞMANI

- Adı “Genç Başkan Danışmanları Projesi.”

- Amacı Bahçelievler’de gençlerin belediye yönetimine katılmasını sağlamak.

- Her okuldan seçilmiş tam 6 bin genç başkan danışmanlığı yapıyor.

Haberin Devamı

- WhatsApp grupları var. Bu grup üzerinden 7/24 iletişim halindeler. Gördükleri eksiklikleri, talepleri bu grupta paylaşıyorlar. Gelen talepler başkanın talimatı ile hızla değerlendirmeye alınıp, karşılanıyor.

- Gençlerin başkan danışmanı kartı da var. Genç danışmanlar belediyenin sosyal tesislerinden yüzde 25 indirimle yararlanıp, tüm spor tesislerinden ücretsiz faydalanıyor ve konserleri de protokolden izleyebiliyorlar.

- Projenin amacı ise gençlerin ilçeleri ve ilçelerinde yaşayanlar için bir anlamda iyilik yapmaları için yarışmalarını sağlamak.