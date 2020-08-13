Sevgilim okumamı istemiyor

Merhaba Güzin Abla, 18 yaşındayım ve bu sene üniversiteyi kazanamadım.
Çünkü sevgilimle çok zaman geçirmiştim. Yeniden dershaneye gitmem gerekiyor. Sevgilim ise ne dershaneye gitmemi istiyor ne de üniversiteye... Ona ihanet edeceğimden çok korkuyor. 5 yıldır beraberiz. Hiçbir zaman ona ihanet etmedim, erkeklerle hiç görüşmedim. Buna rağmen tercih yapmamı istedi. Sevgilim “Okumak istiyorsan hayatında ben olmam ya da ‘okumam’ diyorsan yolumuza o zaman devam ederiz” dedi. Eğitim ve özel hayatım arasında tercih yapmamı istiyor. Ondan ayrılırsam eğer bana rahat vermeyeceğini söyleyerek beni tehdit ediyor.
Rumuz: Tercih
YANIT
Sevgili kızım asla ama asla böyle bir tercih yapmayı kabul etmemelisin. Tehditlere de kulak asmamalısın. Senin ailen, büyüklerin yok mu?
Senin iyi yetişmeni, meslek sahibi olmanı isteyen, seni ilerde başarılı bir kadın olarak görmek isteyen, eminim bunun için de her türlü fedakârlığı yapmaya hazır ebeveynin yok mu?
Kusura bakma ama bu bencil, ne yaptığı belli olmayan, seni köle gibi gören ve iyi bir eğitim almana ve meslek sahibi olmana katlanamayan sevgiline elbette boyun eğmeyeceksin. “5 yıldır birlikteyiz” diyorsun. Ne yani! 13 yaşından beri mi tanışıyorsunuz? Kızım, çocuk yaştaymışsın.
Şimdi bile çok gençsin... Bu insanın senin hayatını yönlendirmesine fırsat vermemelisin.
Hayatta en kızdığım konulardan biridir bu. Bir kadının eğitimini engellemek, onun hayatta başarılı olmasına, ayakları üzerinde durmasına karşı çıkan her kim olursa olsun, asla kabul edemem. Sen de aklını başına topla kızım, bu tehditlere, bu tavra boyun eğmemelisin. Eğer bu genç seni gerçekten sevsevdi, tam tersine üniversiteye devam edebilmen için sana destek olurdu. Böyle saçma sapan takıntılar yüzünden, bencilce senin hayatına engel olmazdı.
Ailem maddi durumu önemsiyor
Merhaba Güzin Abla, ben birini çok seviyorum, o da beni... Aslında ciddi de düşünüyoruz. Ama ailem onu fakir diye istemiyor. Ama onun da hayalleri var. Önce askere gidecek. Sonra da subay olmak için çabalayacak.
Bir yandan da ailem, babası sürekli içki içtiğinden karşı çıkıyor. Ama biz birbirimizi çok seviyoruz... O genci tanısalar, eminim severler. Ama ailem sözünü bile ettirmiyor. Ne yapabilirim?
Rumuz: Zor durumdayım
YANIT
Sevgili kızım, her aile çocuklarının gelecekte mutlu ve huzurlu olmasını diler. Bu nedenle çocuklarının yapacakları evlilikte de hiç değilse, belirli bir standardı tutturabilmeleri için bazı beklentileri olacaktır. Bu yüzden aileni suçlamamalısın. Bu genç gerçekten çok iyi biri olabilir. Ama maddi durumu iyi olmayan bir aile ve buna rağmen sürekli içki içmekten geri kalmayan bir baba, insanda pek de güven hissi uyandırmıyor haliyle. Umarım bu genç çok iyi bir insandır, seni mutlu edebilecektir. Hayallerini de gerçekleştirebilir...
Sevgilim okumamı istemiyor
Merhaba Güzin Abla, 18 yaşındayım ve bu sene üniversiteyi kazanamadım.
Çünkü sevgilimle çok zaman geçirmiştim. Yeniden dershaneye gitmem gerekiyor. Sevgilim ise ne dershaneye gitmemi istiyor ne de üniversiteye... Ona ihanet edeceğimden çok korkuyor. 5 yıldır beraberiz. Hiçbir zaman ona ihanet etmedim, erkeklerle hiç görüşmedim. Buna rağmen tercih yapmamı istedi. Sevgilim “Okumak istiyorsan hayatında ben olmam ya da ‘okumam’ diyorsan yolumuza o zaman devam ederiz” dedi. Eğitim ve özel hayatım arasında tercih yapmamı istiyor. Ondan ayrılırsam eğer bana rahat vermeyeceğini söyleyerek beni tehdit ediyor.
Rumuz: Tercih
YANIT
Sevgili kızım asla ama asla böyle bir tercih yapmayı kabul etmemelisin. Tehditlere de kulak asmamalısın. Senin ailen, büyüklerin yok mu?
Senin iyi yetişmeni, meslek sahibi olmanı isteyen, seni ilerde başarılı bir kadın olarak görmek isteyen, eminim bunun için de her türlü fedakârlığı yapmaya hazır ebeveynin yok mu?
Kusura bakma ama bu bencil, ne yaptığı belli olmayan, seni köle gibi gören ve iyi bir eğitim almana ve meslek sahibi olmana katlanamayan sevgiline elbette boyun eğmeyeceksin. “5 yıldır birlikteyiz” diyorsun. Ne yani! 13 yaşından beri mi tanışıyorsunuz? Kızım, çocuk yaştaymışsın.
Şimdi bile çok gençsin... Bu insanın senin hayatını yönlendirmesine fırsat vermemelisin.
Hayatta en kızdığım konulardan biridir bu. Bir kadının eğitimini engellemek, onun hayatta başarılı olmasına, ayakları üzerinde durmasına karşı çıkan her kim olursa olsun, asla kabul edemem. Sen de aklını başına topla kızım, bu tehditlere, bu tavra boyun eğmemelisin. Eğer bu genç seni gerçekten sevsevdi, tam tersine üniversiteye devam edebilmen için sana destek olurdu. Böyle saçma sapan takıntılar yüzünden, bencilce senin hayatına engel olmazdı.
Ailem maddi durumu önemsiyor
Merhaba Güzin Abla, ben birini çok seviyorum, o da beni... Aslında ciddi de düşünüyoruz. Ama ailem onu fakir diye istemiyor. Ama onun da hayalleri var. Önce askere gidecek. Sonra da subay olmak için çabalayacak.
Bir yandan da ailem, babası sürekli içki içtiğinden karşı çıkıyor. Ama biz birbirimizi çok seviyoruz... O genci tanısalar, eminim severler. Ama ailem sözünü bile ettirmiyor. Ne yapabilirim?
Rumuz: Zor durumdayım
YANIT
Sevgili kızım, her aile çocuklarının gelecekte mutlu ve huzurlu olmasını diler. Bu nedenle çocuklarının yapacakları evlilikte de hiç değilse, belirli bir standardı tutturabilmeleri için bazı beklentileri olacaktır. Bu yüzden aileni suçlamamalısın. Bu genç gerçekten çok iyi biri olabilir. Ama maddi durumu iyi olmayan bir aile ve buna rağmen sürekli içki içmekten geri kalmayan bir baba, insanda pek de güven hissi uyandırmıyor haliyle. Umarım bu genç çok iyi bir insandır, seni mutlu edebilecektir. Hayallerini de gerçekleştirebilir...