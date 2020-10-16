Adalet tecelli mi etti, yoksa vicdanlar yaralı mı

“Astroloji bir bilim midir, değil midir?” tartışmaları sürse de kaçınılmaz bir gerçek ki ‘Mars, Merkür, retro’ gibi kelimeler çoğumuzun hayatına girmiş durumda. Öyle ki en astrolojiye inanmayanın bile ağzında, hele de son 10 gündür, “Bu hafta Merkür retrosu varmış” lafı var. Nedir bu Merkür retrosu? Merkür’e ne olacak da hem şahsi hem de ülkeler genelinde dengeler değişecek? Uzmanına sordum.

HAREKETE GEÇME DEĞİL SORGULAMA ZAMANI

YAPTIĞI nokta atışı tahminlerle modern çağın Nostradamus’u olarak anılan astrolog-yazar Can Aydoğmuş, Merkür’ün temsil ettiği değerleri sıralamakla başlıyor söze: “Merkür iletişim gezegenidir. Teknoloji ve iletişimle alakalı her şeyi temsil eder; tüm elektronik eşyaları, taşınma, yeni iş-yeni hayata başlama, evrak, kâğıt işleri gibi... Merkür’ün geri gidecek olması ise bu alanlarda başarı elde edilemeyeceği, yanlış anlaşılmalar ile öfke patlamaları olabileceğine işaret. Mesela bir eve mi taşınmak istiyorsunuz? Taşınmayın, çünkü bu yanlış bir karar olur ama taşınacağız evin çevresini, konumunu, tapusunu hatta komşularınızı araştırın. Yani ‘Eyleme geçmeden önce sorgulayın’ diyor bize. Merkür retrosu senede 3 kez olur. Bu son geri hareketi ise 14 Ekim’de başlayacak, 3 Kasım’da duracak. Aslında Merkür geri gitmeyecek ancak hareketi öylesine yavaşlayacak ki dünyaya göre sanki geri gidiyormuşçasına bir izlenim olacak. O yüzden retro deniyor.”

TÜRKİYE’Yİ NELER BEKLİYOR?

Aydoğmuş, Merkür ile Mars’ın da aynı zamanda ters döndüğünü belirterek “Mars’ın ters hareketi Merkür’ün geri hareketine göre daha nadir bir durum olduğu için ekstra dikkatli olmakta fayda var. Dünya ve Türkiye’de eylemler, terör saldırıları, yangınlar, çok ciddi gerginlikler, kayıplar, doğal afetler yaşanabilir demek bu. Türkiye bu süreçte sınırdaki ve kendi içindeki düşmanları ile mücadele edecek. Yangınlar, patlamalar, büyük kazalar, beklenmeyen saldırılar olabilir. Toplu buluşma, eylem, protesto, yürüyüş ve etkinliklerden uzak durmakta fayda var. Yurtdışı bağlantılı iş kaynakları, yatırımlar ve kâğıt işlerinde sorunlar yaşanabilir. 2022 Nisan’a kadar Türkiye’nin sağlık evindeki enerjisi de hayli düşük. Doktor ve hastanelerle alakalı bazı sıkıntılar yaşanabilir. Öyle ki sağlık konusu uzun süre gündem olacak. Bu süreç 15 Ocak 2021’e kadar devam edecek. Bu süreçte ekonomik bazlı sıkıntılar olabileceği gibi bazı büyük şirketler de el değiştirebilir. Yeni bir işe başlamak için ideal zamanlar değil. Ferahlama ne zaman derseniz, 2023 Mayıs sonrası. Türkiye altın çağını yaşayacak. Adeta Lale devri yaşanacak.”

KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTER?

“2023’ün Mayıs’ından sonra koronavirüsten tamamen kurtulacağız. Gündemden çıkacak. Maskeler tarih olacak. Hemen panik olmayın! ‘Çok uzak’ demeyin. 2021’in Şubat ayına kadar aşı bulunur. Tabii ilaçların onay alması, tüm dünyaya yayılması zaman alabilir. 2020 Ekim, Kasım, Aralık; 2021 Ocak ayında, tutulmaların da etkileri nedeniyle kısıtlamalar ve kapanmalar olabilir.”

DÜNYA LİDERLERİ DEĞİŞİYOR