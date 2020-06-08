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Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

ftekeci@hurriyet.com.tr

Yarım kalan bir uygulama binalara adresli numara

8 Haziran 2020

Yıl 2018. Nisan ayı ortaları filan. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), kentte adres bulmayı kolaylaştırmak hedefiyle “BİNALARA ADRESLİ NUMARA” adlı yeni bir döneme geçmek için adım atmıştı.

Ve.
ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmayla ilgili -özetle- şöyle denilmişti:
* Bina numaralarında mahalle ve cadde ismi de yer alacak, adres bulmak artık çok kolay olacak.
* Uygulama, haziran(2018) ayından itibaren başlatılacak, ilk etapta 100 bin adet bina numarası üretilecek.
Ancak.
İyi düşünülmüş bu çalışmanın ömrü kelebek kadarmış.
İlk etap, maalesef sonu oldu.
*
Tam da bu konuyla ilgili hatırlatma yapan bir okurumuz, ABB Başkanı Mahsur Yavaş’tan bir talepte bulunuyor.
DİYOR Kİ: “Ankara’da, özellikle de araçla bina numaralarını aramak/bulmak oldukça zor. Kaza riski bile var. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda bir çalışma yapamaz mı?”

ÖNERİM VAR

ABB MECLİSİ ‘KARNE’ İLE ŞEFFAFLAŞSIN

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “şeffaf belediyecilik” söylemiyle ilgili okurumuz Umut Özkan’ın bir önerisi var.
ABB Meclisi için “kentin yerel parlamentosu” benzetmesi yapan okurumuzun iletisi şöyle:
“ABB Meclisi’ndeki tüm komisyonlar, ABB encümeni ve ABB müdürlüklerinin tamamı hesap verilebilir konuma getirilmeli, şeffaf bir şekilde halka açılmalı.
* Meclis üyelerinin kaçı/hangileri kentin sorununu Meclis’e getiriyor?
* Meclis üyelerinin kaçı/hangileri gündem dışı konuşma yapıyor?
* Meclis üyelerinden kaçı/hangileri kenti ranta kurban etmemek için mücadele veriyor?
Tüm partilerin Meclis çalışmaları istatistiksel olarak izlenmeli ve bir Meclis Karnesi uygulamasına gidilmeli ki vatandaş da gerçekten “şeffaf belediyecilik” anlayışını takip edebilsin.

SORUM VAR

MAHSUPLAŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABB Başkanı Mansur Yavaş, “yol harcamalarına katılma payı bedeli” adı altında ödeme yapan vatandaşlara, “Mahsuplaşmaya gideceğiz” müjdesi vermişti.
Bu açıklamanın üzerinden bir yıl geçti.
Okurlar şimdi soruyor:
“Mahsuplaşma ne zaman başlayacak?”

DOĞAYA AKAN KANALİZASYON

Yarım kalan bir uygulama binalara adresli numara

Keçiören’in Kafkas Mahallesi’nden okurumuz Şenol Yurddaş, doğaya akan kanalizasyon suyuna dikkat çekmiş.
ASKİ yetkililerinden çözüm beklediğini ileten okurumuz, kanalizasyondan çıkan ıslak mendil ve çocuk bezlerine dikkat çekerek mahalle sakinlerine de şu uyarıda bulunmuş:
* “Tuvalet giderlerine hiçbir şey atmayın. Sifonu çekip belki o an kurtulursunuz, ama sonrasında işte manzara bu. Tıkanan kanalizasyon doğaya akıyor, suyun içerisindeki kimyasal maddeler ağaçları kurutuyor. Mahalleyi saran sinekler ve rüzgârla gelen kötü koku da cabası...”

BU YOLA ASFALT ATILMAYACAKSA NEREYE ATILACAK!

Yarım kalan bir uygulama binalara adresli numara

Gölbaşı’ndan okurumuz Ömer G., Ballıkpınar Mahallesi 1640. Sokak’a asfalt atılması ya da kilit taşı döşenmesini beklediklerini aktarmış.
Okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
“40 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeki bu yol için 21 Kasım’da Gölbaşı Belediyesi’ne bir dilekçe verdim, hâlâ dönüş olmadı. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, toz-toprak ve çamur içinde kalan bu yola asfalt atmayacaksa nereye atacak?”

KEKLİKPINARI’NIN DERDİ: GECEKONDULAR

Yarım kalan bir uygulama binalara adresli numara

Okurumuz Adalet Ünver, Çankaya’nın Keklikpınarı Mahallesi’nden bildiriyor:
“Bölgedeki gecekondular, hurda ve çöp toplayıcılarına kiraya verilmiş. Kaçak elektrik dahi kullanıyorlar. Uzun süredir yıkılmaları beklenen gecekondular, kentin orta yerinde görüntü kirliliği ve hijyen açısından sorun teşkil ediyor. Çankaya Belediyesi, gecekonduların bu yıl yıkılacağını belirtmişti. 2020’nin ikinci yarısına yaklaştık, ancak halen bir gelişme yok.”

SİNEK, SİVRİSİNEK VE LAĞIM FARELERİ CİRİT ATIYOR

Ankaralıların “Vinç Otel” ve “Bitmeyen Otel” olarak da bildikleri Gaziosmanpaşa’daki Büyük Çankaya Oteli’nin çevreye verdiği rahatsızlıkla ilgili bir okurumuz, “Otelin 5 metre derinliğinde ve tünel şeklindeki boş sahasında sinek, sivrisinek ve lağım fareleri cirit atıyor” demiş.

OKUR RADARI

NE PARK YASAĞI DİNLİYORLAR NE DE KALDIRIM

Yarım kalan bir uygulama binalara adresli numara

Bu iki fotoğraf, okurumuz Kudret Kaatsız’dan geldi.
Çankaya’nın Yücetepe Mahallesi’nde çekmiş.
Kaldırıma yaptığı park nedeniyle “Okur Radarı”na giren araca dikkat çeken Kudret Kaatsız, “Her taraf tıklım tıklım araç kaynıyor. Ne park yasağı dinliyorlar ne de kaldırım” demiş.

Yarım kalan bir uygulama binalara adresli numara

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