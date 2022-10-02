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Fatih Çekirge
Fatih Çekirge
Fatih ÇekirgeYazarın Tüm Yazıları

Hâkim Meral Hanım ve General Özlem Hanım iyi ki varsınız...

#İran#Mahsa Amini#Adalet Bakanlığı

1) Başörtüsünü doğru takmadığı için İran ahlak polisi tarafından götürüldüğü karakoldan cenazesi çıkan 22 yaşındaki Mahsa Amini için protestolar yükselirken...

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Önüme çok önemli bir istatistik geliyor...

Konusu: “Hâkim ve savcılarımızda kadın erkek oranı.”

Ve hemen ardından... “Aday hâkim ve savcılar arasındaki kadın erkek oranı...”

Yani adaletin geleceği...

Büyük bir dikkatle inceliyorum oranları...

Bir gözüm İran’da...

Kadınlar saçlarını kesip Mahsa’nın tabutuna bırakıyorlar. Diğer gözüm önümdeki tabloda.

- Acaba kadın hâkim oranımız nedir?

Geçmiş yıllarla karşılaştırıyorum.

Sonra o kurumlardaki hassas görevlere getirilen isimlere bakıyorum.

O isimlerin icraatlarını inceliyorum. Ve derin bir nefes alıp:

“İyi ki Türkiye’deyim. İyi ki böyle bir ülkede doğmuşum” diyorum.

Hâkim Meral Hanım ve General Özlem Hanım iyi ki varsınız...

2) İŞTE O TABLO

Tablonun detaylarına gelince...

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Şu anda Adalet Akademisi’nde 2 bin 288 hâkim ve savcı adayı eğitim görüyor...

Kadın adaylar: 1081.

Erkek adaylar: 1207.

Neredeyse yarı yarıya bir oran.

Adalet Bakanlığı’ndan aldığım bu oran beni umutlandırıyor. Niye umutlandırıyor?

Çünkü... Son günlerde artan kadına şiddet olaylarını düşününce...

Boşanma aşamasında katledilen kadınları...

Uzaklaştırma kararına rağmen evinde öldürülen kadınların dramlarını, trajedilerini okudukça...

Geceleri gizli gizli yorgan altında ağlayan çocuk gelinleri hatırladıkça...

Adalet Akademisi’nde kadın savcı ve hâkim adaylarının oranının erkeklerle yarı yarıya olması çok önemli bir gelişmedir diyorum.

Hâkim Meral Hanım ve General Özlem Hanım iyi ki varsınız...

3) VE EN KRİTİK GÖREVE BİR KADIN HÂKİM

Adalet Bakanlığı’nda “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi” diye bir birim var.

Bu daire, “kadına şiddet, aile içi şiddet konularında mağdurlara destek” hizmeti veriyor.

Yani... Adalet Bakanlığı’nda kadına ve çocuğa şiddetle mücadele eden en önemli bölümdür bu.

Doğrudan müdahale edebilecek bir yapı.

Ve işte bu bölümün başında bir kadın hâkim görev yapıyor.

Hâkim Meral Gökkaya...

Hâkim Gökkaya 2 yıldır çok başarılı işler yapmış.

İşte önceki gün Hâkim Gökkaya’nın yetkileri genel müdür seviyesine yükseltiliyor...

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Bürokraside işleyiş açısından çok önemli bir gelişmedir bu.

Hâkim Gökkaya bu kararla çok daha etkin çalışacaktır.

Bu karar umutlarımı artırıyor.

Hâkim Meral Hanım ve General Özlem Hanım iyi ki varsınız...

4) JANDARMAYA KADIN GENERAL NEDEN ÇOK ÖNEMLİ BİR TAYİN

Bir başka kritik tayin de İçişleri Bakanlığı’nda yaşanıyor.

Son YAŞ kararlarında Jandarma Genel Komutanlığı’nda bir kadın albay generalliğe yükseltiliyor.

Albay Özlem Yılmaz...

Hâkim Meral Hanım ve General Özlem Hanım iyi ki varsınız...

Peki bu tayin neden önemli?

Çünkü arkadaşlar...

Albay Özlem’in daha önceki görevi şuydu:

- Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü...

Albay Özlem bu görevi sırasında gerçekten çok önemli işler yaptı.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çok sayıda kadın astsubay görevlendirildi.

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Ve bu kadın astsubaylar köy köy, mezra mezra dolaştılar.

Evlerde kadınlarla toplantılar yaparak “kadın haklarını” anlattılar. Devletin mağdur olan kadının yanında olduğunu gösterdiler.

“Çocuk gelin” olayıyla mücadele için özel ekipler kurdular.

Bunları da öyle bir kerelik yapmadılar. Sürekli hale getirdiler.

Sonuç olarak bunların olumlu etkileri de görüldü...

İşte bütün bu görevleri başarıyla yapan Albay Özlem, generalliğe terfi ettirildi.

Bunun önemi şudur:

- Aile İçi Şiddetle Mücadele’nin başındaki albay emekli edilebilirdi.

Ama hayır. Tam tersine... Aile içi şiddetle mücadeleye ne kadar önem verildiği işte bu terfi ile belgelenmiş oldu.

Dahası o görev yerinin emeklilik için son durak olmadığı görülmüş oldu.

Doğrusu yürekten kutluyorum.

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Hâkim Meral Hanım ve General Özlem Hanım iyi ki varsınız...

5) KAYMAKAM VE VALİLERDE KADIN AĞIRLIĞI NEDİR?

Son 5 yılda İçişleri Bakanlığı bünyesinde kadın oranı en az ortalama 2-3 kat artmış durumda.

Peki bu yeterli midir?

Elbette hayır.

Örneğin...

Kadın kaymakam sayısı 2016 yılında 32 iken, 2022 yılında 3 kat artışla 101’e çıkmış...

Keşke daha da artırılsa...

Sahil Güvenlik’te kadın subay/astsubay artışı 6 kat olmuş.

Bütün bu bilgileri neden veriyorum?

Çünkü bir toplumun medeniyetinin ve geleceğinin yükselişinde kadının önemine inanıyorum.

Ve bütün bunların üzerine en yüksek sesimle bağırıyorum:

“Devlette ve adalette daha çok kadın eli!”

İyi pazarlar...

#İran#Mahsa Amini#Adalet Bakanlığı
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