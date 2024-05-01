Erdoğan-Özel görüşmesi İmamoğlu’nu rahatsız etti

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Özgür Özel de bu fırsatı iyi değerlendirmeyi bildi. Seçimlerde sağlanan tarihi başarının verdiği güçle kendi politikalarını oluşturmaya başladı.

Özgür Özel’in iktidarla bir yandan müzakere, diğer yardan ise mücadele stratejisi siyasetten geçer not aldı. Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kurulan diyalog ise siyasi iklimin yumuşamasına yol açtı. Artık sadece kavga eden değil, ülke sorunlarını konuşabilen bir muhalefet var.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU RAHATSIZ OLDU

Made-in Özgür Özel damgasını taşıyan diyalog siyaseti, CHP üzerinde hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı ise rahatsız etti. Kılıçdaroğlu sert bir çıkış yaparak “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diye bayrak açarken, Ekrem İmamoğlu da yarın yapılacak olan Erdoğan-Özel görüşmesini sabote etmek için harekete geçti.

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İMAMOĞLU’NUN HAMLESİ

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesi öncesinde CNN İnternational’a verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. İmamoğlu, “Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan, rejimin başı tabii ki” diye konuştu.

GÖKHAN GÜNAYDIN’IN AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacakları görüşmede gündem başlıklarından birini anayasa konusunun oluşturacağını açıklamıştı. İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, daha önce karşı çıktığı yüzde 50 artı 1 sisteminin devam etmesi gerektiğini savundu. Gökhan Günaydın,“ 50 artı 1’in kaldırılması CHP’nin lehine değildir” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın, Erdoğan- Özel görüşmesini sabote etmek için karşılıklı hamleler yaptılar ama Özgür Özel de geri adım atmayarak “çelik çekirdek” olduğu gösterdi.

IRAK OPERASYONUNDA YENİ GELİŞMELER VAR



Yerel seçimlerin ardından siyaset cephesi çok hareketlendi. Ama hareketli olan sadece siyaset değil. Irak sınırımızda da önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde çokça konuşacağımız PKK’ya yönelik büyük Irak operasyonunun hazırlıkları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağdat gezisinde de Irak operasyonuna ilişkin gelişmeleri takip etmeye çalıştım. Çünkü Irak dediğiniz ülke, kararlarını kendi başına alabilen bir ülke değil. ABD ve İran etkisi bütün ağırlığı ile sürüyor. Şii ve Sünni ayrılığı mezhepsel olarak, Arap, Kürt ve Türkmen varlığı etnik olarak ülkenin dengelerini belirliyor.

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Türkiye ile Irak arasındaki yakınlaşmanın mimarlarından biri olan Başbakan Sudani ise Irak’ta güçlenen bir isim. Ancak İran ve ABD, Türkiye-Irak yakınlaşmasını sabote etmek için harekete geçmiş durumdalar.

ERDOĞAN’IN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 yıl aradan sonra yaptığı Bağdat ziyareti bir dönüm noktası olmasına rağmen burası 8 yıl süren İran-

Irak savaşına sahne olmuş, iki Körfez savaşını yaşamış, iç savaşın bütün olumsuzluklarına sahne olmuş Irak olunca işler kolay ilerlemiyor. Sahadaki gerçeklere rağmen Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik olarak yapılacak harekâta ilişkin hazırlıklar sürüyor.

HAREKÂTI TSK YAPACAK



1 Şimdiye kadar ortak harekât modeli üzerinde duruluyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Irak merkezi yönetimi, Haşdi Şabi ve Erbil yönetiminin işbirliği ile gerçekleştirilecek bir harekât planlanıyordu. PKK’ya yönelik harekâtı TSK gerçekleştirecek. Merkezi yönetim, Peşmerge ve Haşdi Şabi harekâtta rol üstlenecekler.

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IRAK PARLAMENTOSUNDAKİ Şİİ AĞIRLIĞI

2 Irak, PKK’yı “yasaklı örgüt” ilan etti. Ancak terör örgütü olarak kabul etmedi. Bunun için parlamentoda karar alınması gerekiyor. 329 milletvekilinden oluşan Irak Parlamentosu’nun yüzde 54.4’ü Şii, yüzde 40’ı Sünni, yüzde 16’sı diğer unsurlardan oluşuyor. Başbakan Sudani’nin parlamentoyu ikna süreci biraz zaman alacak.

İRAN’IN ENGELLEME ÇABALARI

3 İran’ın etkisi hem Şii milletvekilleri açısından hem de Haşdi Şabi’nin PKK’ya yönelik operasyonda görev alması açısından önemli. İran’ın engelleme çabalarına rağmen Meclis’ten PKK’nın terör örgütü olarak ilan edilmesi kararının çıkarılması ve Haşdi Şabi’nin büyük Irak operasyonunda görev üstlenmesi için çabalar sürüyor.

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4 Irak merkezi yönetimi ve Peşmerge’nin Türkiye’den sağladığı lojistik destek ile Irak-Suriye sınırında geçiş noktalarını tutması ve Türkiye-Irak sınırına yakın stratejik noktalarda üsler kurarak varlık göstermesi için hazırlıklar yapılıyor.

SINIRLARIMIZA KURULAN ÜSLER

5 Irak, Körfez Savaşı’ndan bu yana ilk kez sınırımıza yakın noktalarda iki üs kurdu. Irak’ın egemenliği açısından önemli bir adım. Bu karar Türkiye ile koordineli olarak alındı. Bu üsler Türkiye’ye karşı kurulmadı. Tam aksine Türkiye’nin lojistik desteğiyle kendi sınırlarını korumak amacıyla kuruldu.

ÜÇ NOKTADA LOJİSTİK MERKEZİ

6 PKK’ya yönelik harekâtın altyapısını oluşturmak için sahada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Metina, Haftanin ve Zap’ta yeni lojistik merkezler oluşturuldu.

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7 Barzani’ye bağlı Peşmergeler ise Erbil’in güvenliğini sağlamak açısından geçiş yollarında geçici üs bölgeleri oluşturuyor.

GÜVENLİ HAT OLUŞTURULACAK

8 Kimine göre harekât başladı kimine göre eli kulağında. Ancak benim edindiğim bilgi harekât öncesi hazırlıkların sürdüğü yönünde. Zamanlaması ve şekli Türkiye tarafından belirlenecek olan harekâtla 378 kilometrelik Irak sınırımızdan 30-40 kilometre içeride bir güvenli hat oluşturulması ve bu alanın PKK’dan temizlenmesi amaçlanıyor.

DÜĞMEYE BASILACAK

Hazırlıklar bütün hızıyla sürüyor. Üs bölgeleri takviye ediliyor, yeni üs bölgeleri oluşturuluyor. Bölgedeki askeri varlığımız takviye ediliyor. Ama henüz büyük Irak harekâtı başlamadı. Bir gece savaş uçaklarının havalandığını ve birliklerimizin Irak sınırından içeriye geçmeye başladığını görürseniz bilin ki Irak harekâtı için düğmeye basılmış demektir.