Erdoğan ve Özel buluşmasının 8 maddelik okuma kılavuzu

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Tahmin ve tecrübe eşliğinde cevabımı şöyle sıralayabilirim:

1-Bize anormal gibi görünen siyasette el sıkışma; aslında demokrasi kültürünün normalidir.

Bakın dünyaya, bütün gelişmiş demokrasilerde iktidar ve muhalefet arasında, hangi düzeyde olursa olsun bir ilişki vardır. O nedenle bu “anormal” gibi yaşadığımız şey aslında “normaldir.”

2-Parti genel başkanları ne yazık ki defalarca seçim kaybetseler de değişmiyorlar. Değişmedikleri için çareyi daha da hırçınlaşmakta buluyorlar. Değişmedikleri için olay siyasetten çıkıp, kişiselleşiyor. Aradaki gerginlikler sıfırlanamıyor. (Bknz: Kılıçdaroğlu’nun görüşmeyle ilgili yorumu)

3-Dikkat edin CHP Genel Başkanı’nın değişmesiyle başladı bu yumuşama. Özgür Özel’in el uzatmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden birinci parti çıkan ve yeni gelen bu genel başkana elbette elini uzattı.

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BİRLİKTE YÖNETMEYECEKLER

4-Bütün bu olumlu havaya bakıp da hayallere dalmayın. Yani sonuçta ülkeyi birlikte yönetmeyecekler. Özgür Özel’in görüşmede her istediği yerine gelecek diye bir şey yok. Ancak durum ve istekler en medeni düzeyde iletilmiş oldu. Muhalefet olmadan demokratik iktidar olmayacağını hepimiz biliyoruz. O nedenle bu el sıkışma bir niyet beyanıdır.

ERDOĞAN’IN CHP ZİYARETİ

5-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edeceğini söylemesi çok önemlidir. En azından bu görüşmenin ya da açılımın bir defalık olmadığını gösterir. Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’den gelen bazı taleplerle ilgili yakın zamanda çalışma yaptıracak. Yoksa neden iade-i ziyaret yapsın.

EKONOMİ BOYUTU

6-8 yıl sonra AK Parti ve CHP Liderleri’nin bir araya gelmesinin çok farklı bir boyutu daha var. O da küresel ekonomideki karşılığıdır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiğinden beri şu iki kavramın altını çiziyor:

“İstikrar ve güven”.

Ekonomik gidişi belirleyen en önemli iki faktör. İstikrar ve güven. Yatırımcının en çok dikkat ettiği iki unsur.

İstikrar için önce “siyasal istikrar” gerekiyor. Siyasal istikrar denilince yalnızca iktidar partisinin görevde kalma süresi anlaşılmaz. Kalıcı istikrar, demokrasinin ve ekonominin kurum ve kurallarıyla gerçekleşmesidir.

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İktidar ve muhalefet arasındaki “medeni ilişki” önemli bir güven ve istikrar kurumudur. Millet Meclisi’nin işlevi belirleyicidir. Bütün bunlar iktidar ve muhalefet ilişkilerindeki siyasal istikrarla mümkündür. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Özgür Özel’in buluşması toplumsal ve siyasal istikrar açısından önemlidir. Özellikle yabancı yatırımcıları etkileyecektir.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ANLAŞIRLAR MI?

7-Bu buluşmayı ben yeni anayasa çerçevesinde görmüyorum. Bu buluşma ve ardından gelecek ziyaret; siyasette gerilime ve toplumdaki kamplaşmaya karşı bir el sıkışmadır.

Yeni anayasa ilgili görüşmeleri zaten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş götürüyor.

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Numan Bey, kişiliği, bilgisi, deneyimi ve donanımı açısından bu görüşmeleri götürecek, koordine edecek en uygun isimdir. O nedenle yeni anayasa hazırlıklarının altyapısı bu görüşmelerde örülecektir.

Kaldı ki AK Parti ve MHP dışında Meclis’te grubu bulunan partilerin tümü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı çıkıyor. Bu nedenle yeni anayasanın da öyle kolay kolay yapılacağını söylemek yanlış olur.

8-Bu görüşmelerin zaman zaman gerçekleşmesi, kavga, hakaret, ihanet üçgenine sıkışan siyasi hayatımıza demokratik olgunluk ve nezaket getirebilir.

AK Parti ve CHP Liderleri arasında 8 yıl sonra yaşanan bu el sıkışmanın...

Siyasetin hakaret ve ihanet suçlamalarıyla değil, millete sunulan güvenilir projeler ve yapılan hizmetlerle öne çıkacağı bir dönemin kapısını aralayacağı umuduyla;

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“Pozitif normali” abartmadan karşılayalım...