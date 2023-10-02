Bakan Uraloğlu sessiz ve derinden gelen o muazzam projeyi anlattı: Dünyanın gözü bu yolda

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Basra Körfezi’nden Avrupa’ya açılan demir ve karayolu...

Dünyayı taşıyacak olan bu yolun en önemli yanı Basra Körfezi’ne gelen yüklerin doğrudan Avrupa’ya ulaşması...

Türkiye için yeni kapılar açacak olan bu ‘Kalkınma Yolu’ nedir?

Bakan Uraloğlu’nun Bağdat’taki görüşmeleri nasıl geçti?

Abdülkadir Bey’in ayağının tozuyla bir sohbet yaptık.

Tabii kendisi yıllarca Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı için, Türkiye’nin her karış demiryolu ve karayollarında alın ve akıl teri çoktur...

O yüzden konuya hâkim.

Zaten göreve geldiği günden beri aynı şehirde iki gün kalamadı. Onun ofisleri şantiyeler...

Bu kısa bilgiden sonra sohbete geçebilirim...

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FAV LİMANI, BAĞDAT ÜZERİNDEN TÜRKİYE VE AVRUPA’YA AÇILIYOR

Soruyorum:

-Sayın Bakanım, Bağdat’tan az önce döndünüz. Kimlerle görüştünüz. Nasıl geçti? Kalkınma yolu hayata geçiyor mu?

- Evet Fatih Bey. Bağdat’ta Sayın Ulaştırma Bakanı ve Sayın Başbakan ile görüştüm. Bir de kabine müdürü diye bir makam var. O beyefendi ile de görüştük. Yani Bağdat’taki durumu birinci ağızdan aktarabilirim. ‘Kalkınma Yolu’ için düğmeye basıldı diyebiliriz. Biliyorsunuz Basra Körfezi’nde Fav Limanı var. Limanı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapıyor. Katar var.

Bu liman tamamlanınca dünyanın en büyük limanlarından biri olacak.

Bu limana gelecek olan yükler kara ve demiryollarıyla Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanacak. Çünkü bu yüklerin potansiyel pazarı Avrupa’dır.

İşte ‘Kalkınma Yolu’ ismi de buradan geliyor.

BİR UCU LONDRA DİĞER UCU PEKİN

- Türkiye üzerinden geçecek, değil mi?

- Elbette. Basra Körfezi’nden gelen yükler, Bağdat’tan sonra bizim Ovaköy üzerinden Türkiye’ye girecek. Habur Sınır Kapısı’na yakın bir yerdir Ovaköy. 1200 kilometre bir yol.

Yani burada hem yüksek hızlı trenle yük taşınacak hem de otoyol olacak...

Demiryolu için Bağdat’tan gelen yük, Nusaybin’den bizim demiryolu ağımıza bağlanacak. Ve Türkiye demir yollarının bağlandığı her yere gidebilecek.

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Yani bir uçtan Londra’ya diğer uçtan Pekin’e gidecek.

Ama birinci derecede hedef Avrupa’ya gitmesidir.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEKİ DEMİRYOLU BAĞLANIYOR

- Çok ciddi bir yatırım gerektiriyor sanırım.

- Evet ama bu yolun avantajı var. Basra’dan gelen yükler, Türkiye demiryoluna bağlandıktan sonra Avrupa’nın her kentine gidebileceği için çok değerlidir. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün üstündeki demiryolu hattını da bağlayacağız. Çünkü sadece Marmaray buna yetmeyecek.

TEK LİMANDAN TEK TRENLE HER YERE GİDEBİLECEK

Bakan Uraloğlu, dünyanın dikkatle izlediği bu ‘Kalkınma Yolu’nu şu cümleyle özetliyor:

“Basra Körfezi’ndeki liman işletmeye açılınca tek limandan tek trenle Avrupa’nın her yerine yük gidebilecek. Gerekirse Türkiye’den limanlara inip oradan deniz yoluyla da devam edebilecek.”

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TÜRK HEYET BAĞDAT’TA ÇALIŞIYOR

- Ne kadar zamanda hayata geçer bu yol?

- Bağdat’ta ‘İmkân olsa da bugün kazmayı vuralım’ düşüncesini aldım. Oraya yanımda bir uzman heyetle gitmiştim. Bana, “Mutabakatları hazırlayalım” denilince anında işleyişi başlattık. Yanımda götürdüğüm heyetten iki uzman arkadaşımızı bıraktık, şu an çalışıyorlar.

- Peki işleyiş nasıl olacak? Bu yollar için hangi ülke ihaleye çıkacak?

- O da şöyle; şimdi bu yolu isteyen biz varız, Irak var, BAE ve Katar var. Proje aşağı yukarı bitmiş durumda. Biz de katkı sağladık.

TÜRK MÜTEHAHHİTLER OLACAKTIR

Bakan Uraloğlu, inşaat aşamasında Türk müteahhitlere iş düşeceği sinyalini de veriyor:

“Liman, karayolu, demiryolu olduğu için kapsamlı ihaleler olacaktır. Bunların finansmanı için liderler bir araya gelebilir.O zaman netleşir. Ama bu işin yapılmasında her durumda Türk müteahhitler olacaktır. Çünkü o coğrafyada bu işleri yapacak pek fazla alternatif de yok zaten. En yakın ikmali de biz yaparız. Sonra işletme konusu gündeme gelir. Türkiye bu konuda yeterince tecrübeye sahiptir.”

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DÜNYANIN LOJİSTİK KÖPRÜSÜ

Bakan Abdülkadir Uraloğlu’ndan bu bilgileri alınca, son dönemde yapılan yolları, demiryollarını, köprüleri düşündüm.

Baksanıza Marmaray bile yetmiyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün üzerindeki demiryolu devreye girmek zorunda kalıyor.

Şimdi 1915 Çanakkale Köprüsü’nün önemi daha da ortaya çıkıyor.

Yıllar geçtikçe bu yatırımların değerleri çok daha iyi anlaşılacaktır.

Yukarıda Nahçıvan’dan Azerbaycan’a bağlanacak olan Zengezur yolu açılırsa...

Aşağıda ise Basra Körfezi’nden gelen demir ve karayolu...

Avrupa’nın en önemli lojistik köprüsü olmaz mıyız?

İyi haftalar...