Bu duvara iyi bakın: yıkılışı Berlin Duvarı kadar önemli

Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Bu duvara iyi bakın: yıkılışı Berlin Duvarı kadar önemli
Manchester şehrinin güneyindeki Withington bölgesi polisi geçen pazartesi sabahı çok sayıda vatandaştan şikâyet telefonu aldı...
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş Marcus Rashford’un doğup büyüdüğü mahallenin bir duvarının, Berlin duvarından çok daha utanç verici, çirkin, ırkçı bir duvara dönüşmesine yol açtı... Ama bakın o sabahın daha ilk ışıklarından itibaren neler oldu...
*
Mahallede yaşayan binlerce Manchester sakini polisi arayarak bu ırkçı graffitiyi şikâyet etti.
Sonra binlerce insan o duvarın önüne gidip siyah oyuncularla dayanışma mesajları yapıştırarak o ırkçı mesajları tek tek kapattı...
Binlerce insan duvarın önüne çiçek bırakarak, mahallenin siyah futbolcusuyla dayanışmasını gösterdi.
Duvarın önüne İngiliz bayrakları bırakıldı.
Rashford için “Manchester’ımızın çocuğu” yazıları yazıldı.
“Akse P19” adlı bir sokak sanatçıları grubu, hemen o sabah ırkçı barbarların tahrip ettiği duvarı tamir edip tekrar Rashford’un resmi ile donattı.
Rashford’un okuduğu okulun öğrencileri ve öğretmenleri bir bildiri yayınlayarak onunla ne kadar iftihar ettiklerini açıkladılar.
*
Rashford da bunlara karşı şu mesajı yayınladı:
“Ben, Güney Manchester’ın Withington ve Wythershawe bölgesinden 23 yaşında siyah futbolcu Marcus Rashford... Benim tek varlığım işte bu sevgi...”
Marcus Rashford, pandemi sırasında düzenlediği yardım kampanyasıyla 2 milyon çocuğun doyurulmasına katkıda bulunmuştu.
*
Pazartesi sabahı Manchester’da çekilen bu duvar fotoğrafına iyi bakın...
Bu fotoğraf önemli...
Çok önemli... İnsanlık, 20’nci yüzyılda, Berlin’deki totaliter utanç duvarını yıkmıştı...
Yirmi birinci yüzyılın utancı olan ırkçılık, kadınlara karşı şiddet, dindar bağnazlık, adaletsizlik, vicdansızlık, her türlü zulüm duvarları da işte bu duvar gibi yıkılacak.
Çünkü insanlık artık bu büyük günahları alnında kara bir leke olarak taşıyamaz...
BİR BONOBO MAYMUNU, TAKIM ELBİSELİ ŞEYTAN TOSUNCUK OLUR MU
Şu fotoğraftaki gibi bir Bonobo maymunu hayal edin. Üzerinde bir Wall Street takım elbisesi...
Elinde çantası, boya kutusu...
Duvarlara ırkçı yazılar yazıyor...
Veya Bitcoin’le halkı kazıklıyor, Tosuncuk oluyor.
*
Dört yıl önce Davos’ta dinlediğim dünyanın en ünlü maymun ve goril uzmanı Jane Goodall bu hafta başında New York Times gazetesinin sorularını cevaplandırdı.
Ona şu soruyu sordular:
“Şempanzeler bir şeytana dönüşebilir mi?”
Goodall’ın cevabı şu:
*
“Bu çok önemli bir felsefi soru. Üzerinde ben de çok düşündüm. Cevabım şu:
Sadece insanlar şeytana dönüşebilir. Evet şempanzeler vahşileşebilir, agresifleşebilir. Ama plan yapmazlar. Yani önceden soğukkanlılıkla planlayarak bir başka şempanzeye saldırmazlar. Şempanzeler pusu kurmazlar.”
ARKA EKRAN
BİR ‘BEYAZ GECELER DIRTY HARRY’Sİ VE BİR ‘V FOR VENDETTA A LA RUSSE’
SONUNDA Ruslar da kendi “Marvel” alemlerini yarattılar.
Hem de şahane bir filmle...
Önceki hafta Türkiye’de de streaming platformlarında gösterime sokulan “Major Grom: Plague Doctor...”
*
Rusya’da Bubble Comics’in yayınladığı çizgi romandan. Yönetmen Oleg Trofim çekmiş. Artyom Gabrelyanov’un yarattığı bir karakter.
Binbaşı Igor Grom adlı bir polisin hikâyesi. Clint Eastwood’un ‘Dirty Harry’ karakteri kendi kuraldışı metotlarını kullanan bir polis.
Hayat felsefesi de şu:
“Kötüleri yakalarken kuralları uygulamaya kalkarsam kimseyi yakalayamam.”
*
Kendine ‘Plague Doctor’ (Veba Doktoru) adını veren “V For Vendetta” filmindekine benzer maskeli bir adamın peşine düşer.
Bu maskeli veba doktoru şehirdeki adaletsiz, acımasız hırsızları, katilleri bulup kendi metotlarıyla yakarak öldürmektedir.
Bu karakter biraz da Joker’ı andırıyor.
Ama bir “Beyaz Geceler Joker’ı” bu...
RUSYA’DA İŞ YAPMAMIŞ AMA DÜNYADA YAPIYOR
FİLM 640 milyon rubleye (8 milyon 646 bin dolar) mal olmuş ama sadece 328 milyon
(4 milyon 431 bin dolar) gişe hasılatı yapmış.
Bazı Ruslar filmi, muhalefete karşı polisi öven bir film olarak gördüler.
Bense tam aksine “Anti-Putin” muhalif bir yan gördüm filmde. Yayınlandığı streaming platformunda çok ilgi görüyor.
Bence Ruslar bu işi öğrenmiş. Yakında Marvel kalitesinde filmler görürsek hiç şaşmayalım.
İŞTE DÜNYANIN BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜ EN YÜKSEK KONTRAT
BARCELONA kulübünün başı fena halde dertte...
Belki de bütün futbol tarihinin en kritik kontratını imzalayacaklar.
*
Olay şu. Son 4 yıldır dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Messi’nin kontratı sona erdi.
Geçen aydan beri eli serbest... Yani istediği parayı veren herhangi bir kulüp hiçbir bonservis ücreti ödemeden alabilir onu.
*
Barcelona da almak istiyor.
Ama önünde bir engel var.
İspanya Futbol Federasyonu’nun kurallarına göre futbolculara ödeyeceği para kulübün yıllık gelirinin belli bir oranını geçemiyor.
*
Barcelona dünya futbol tarihinde yıllık geliri 1 milyar doları geçen ilk kulüp oldu.
Ama şöyle bir sorun var...
Kulüp son 2 yılda 500 milyon dolar zarar yazdı.
Bunun büyük bölümü de Messi’ye son 4 yılda ödenen paradan kaynaklanıyor...
Son 4 yıldaki kontratı gereği Messi’ye ödenen meblağ 675 milyon dolar.
*
Futbol Federasyonu Messi’nin Barcelona’da kalmasını istiyor ama kuralları onun için esnetmeyi kabul etmiyor.
Bu durumda kulübün yapacağı tek şey, elindeki 4-5 kıymetli futbolcuyu satmak ve onun geliri ile Messi’nin parasını ödemek. Ama orada da bir sorun var.
Yine futbol federasyonunun kurallarına göre futbolcu satışından elde edilen gelirin ancak yüzde 25’i futbolcu alımında kullanılabiliyor.
GÜNÜN SORUSU
BİR ŞİŞE ŞARAP 13 BİN EURO, BİR FUTBOLCU 675 MİLYON EDER Mİ
NE zaman bir restoran menüsünde bir şişe Romanée Conti şarap karşısındaki fiyatı görsem kendime şu soruyu sorarım:
Bir şişe şarap 13 bin Euro eder mi?
Bana göre hayatta etmez.
*
Şimdi Messi’nin kontratını görünce de şunu soruyorum:
Bir futbolcu 675 milyon dolar eder mi?
Edebilir ama arkadaşları bunun dörtte birini alamazken, sırf ona bu parayı vermek için birçok futbolcu gönderilecekken... Bu parayı alan vicdanen huzurlu olabilir mi... Ben olamazdım.
İŞTE BASINA SIZAN OTUZ SAYFALIK YENİ KONTRAT
BU arada Barcelona kulübünün Messi’ye önermek için hazırladığı 30 sayfalık yeni kontratın ana maddeleri basına sızdı.
Buna göre:
Messi her hafta 1.4 milyon dolar maaş alacak. Bu da yılda 72.8 milyon dolar ediyor.
İmza bonusu olarak 139 milyon dolar.
‘Loyalty bonus’ yani kulübe sadakat primi olarak da 93 milyon dolar.
Bu da 523 milyon dolarlık bir fatura ortaya çıkarıyor.
Eminim bunun ekleri de vardır ve daha önceki 675 milyon dolarlık kontrattan geri kalmaz.