28 Ağustos günü bize bir şey oldu ama sırrını çözemedik

O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
“Ben de tarihe ‘Yetmez ama evet’çi olarak mı geçeceğim...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Külliye’de “Adalet ve Yargı Reform Paketi”ni açıklamıştı...
Cumhurbaşkanı o gün Türkiye’ye ve bütün dünyaya şu mesajı vermişti:
“Olağanüstü hal hukuku dönemi kapanıyor...”
*
Cumhurbaşkanı o gün Adalet Reformu’nu “9 Amaç” başlığı altında toplamıştı.
Konuşmasında şu cümleleri dikkatle not almıştım.
*
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Ne şunun gidişi ne bunun gelişi...
Bugünün en büyük haberi COVID-19 virüsüne karşı yüzde 90 etkili aşının bulunması...
Buluşun arkasında bir Türk kadını ile bir Türk erkeğinin bulunması da milletçe bonusumuz...
Aşı bulundu ve herkes gözünü piyasalara, borsalara dikti...
Tabii ki yükseldi...
Ama bana göre hayata dönüşün ilk harika işareti başka yerden geldi....
Live Nation’dan...
Amerikan başkanlık seçiminin ortaya koyduğu çok tuhaf bir durum var:
KAZANAN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla seçildi.
KAYBEDEN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla kaybetti...
Terazinin bir tarafı daha ağır bastı...
Ama öteki tarafı da ağır bastı...
Gelin öyleyse bu tuhaf şeytan terazisinin iki tarafında ne vardı ona bakalım...
Seçim sonrası
28 Ağustos günü bize bir şey oldu ama sırrını çözemedik
Biliyorum bazıları yine “Memleketin bunca sorunu varken sen neyle meşgulsün” diyecek...
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
Mesela özellikle pandemi döneminde WhatsApp gruplarında birbirimize şarkı gönderiyoruz ya, en çok hangi şarkıyı paylaştık onu merak ettim.
Sağ olsunlar bu bilgileri benimle paylaştılar...
*
Bana özel gelen bilgilerden biri var ki, çok ilgimi çekti.
Bu yıl öyle bir gün var ki, ötekilerden farklı.
28 Ağustos 2020 günü...
Bu yıl işte o gün en fazla müzik dinlediğimiz gün olmuş.
Niye diye merak ettim...
*
Bir cuma günü...
Acaba dolunay mıydı diye merak ettim...
Değilmiş...
Yıldızların, Ay’ın, Güneş’in, Mars’ın durumu nedir diye baktım...
Anlamlı bir şey bulamadım... Sadece 27 Ağustos günü Ay Oğlak’ta diye bir bilgiye rastladım.
*
Kısaca, milletçe 28 Ağustos günü niye öteki günlerden çok daha fazla müzik dinledik nedenini bulamadım.... Ama belli ki, içimizden gelen ilahi bir emirle o gün milletçe müzik dinlemişiz...
Belki astrologlar bu sırrı çözebilir...
10 AYIN DÖRDÜNDE MURDA VE EZHEL VAR
OCAKTAN eylüle kadar her ay en çok dinlediğimiz şarkılar şunlar:
OCAK: Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel
ŞUBAT: Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel
MART: Bi Sonraki Hayatımda Gel -Murda, Ezhel
NİSAN: Unutulacak Dünler - Gazapizm
MAYIS: Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel
HAZİRAN: Siyah - Patron, Sagopa Kajmer
TEMMUZ: Kendime Sardım - Oğuzhan Koç
AĞUSTOS: Nimet - Didomido, Eglo G
EYLÜL: Nimet - Didomido, Eglo G
BU YIL EN ÇOK HANGİ MÜZİK TÜRÜNÜ DİNLEDİK
2020 banko “Türkçe pop” yıl oldu.
Toplu olarak ilk 10 ayda her ay en çok dinlenen müzik kategorisi Türkçe poptu.
WHATSAPP’TA BİRBİRİMİZLE EN ÇOK HANGİ ŞARKIYI PAYLAŞTIK
2020 yılında Türkiye’de...
WhatsApp’ta en çok paylaşılan şarkı: Bütün İstanbul Biliyo / İkiye On Kala
*
Instagram’da en çok paylaşılan şarkı: Bütün İstanbul Biliyo / İkiye On Kala
*
Facebook’ta en çok paylaşılan şarkı: Sen Benim Şarkılarımsın / Cem Adrian, Hande Mehan...
AYLARA GÖRE HAVAMIZ NEYDİ
2020 yılında Türkiye’de her ayın modu:
Ocak ve Ekim 2020 arasında tüm aylarda, biri hariç üzgün ve hüzünlü bir moddaydık.
Buna uygun şarkılar dinledik.
Bu aylar içinde en mutlu ay ise ağustos oldu...
Zaten en çok müziği de 28 Ağustos günü dinledik.
EN ÇOK DİNLENEN SANATÇI PORTO RİKOLU BİR RAP’Çİ
Muhtemelen çoğunuz bu yıl dünyada en çok dinlenen şarkıcının adını duymadınız.
Adı Ted Bunny...
Porto Riko kökenli bir rap şarkıcısı... Bu yıl Drake gibi bir streaming şampiyonunu bile geride bırakıp birinci oldu.
Yılın bütün dünyada en çok dinlenen şarkısı ise The Weeknd’in “Blinding Lights” şarkısı oldu.
EN ÇOK DİNLENEN 5 KADIN ŞARKICI HAKKINDAKİ SİCİL
DÜNYA genelinde 2020’de en çok dinlenen kadın sanatçıların beşinin de özelliği var.
Billie Eilish: Bütün dünyanın gençlerine, 16 yaşında, bir ev stüdyosunda nasıl harikalar yaratılabileceğini gösterdi.
Taylor Swift: Amerika’nın “Sweetheart”ıydı ama bu yıl benim gözümde Trump’a karşı yaptığı cesur çıkışla büyüdü. Sweetheart’tan Braveheart’a geçti.
Ariana Grande: Büyük ses. 2017 yılında Manchester konserinde patlayan ve 19 kişinin ölümüne yol açan bombanın psikolojik etkisini atlattı.
Dua Lipa: Harika Arnavut kızı. Bir göçmenin gittiği ülke kültürüne neler katabileceğini gösterdi.
Halsey: Sesi ve tarzı harika. Ama bir sanatçı olarak “Black Lives Matter” gösterilerinde tutuklanmayı bile göze alarak yaptığı çıkışlar hepimizi etkiledi.
İLK BEŞTE 4 HİPHOP’ÇI ARASINDA BİR SEZEN
Bu yıl en çok dinlenen 5 sanatçı şunlar: -Ezhel -Sezen Aksu -Murda -Sagopa Kajmer -Patron
4 TÜRK KADINI ARASINDA TEK YABANCI BİLLİE EİLİSH
TÜRKİYE’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:
Sezen Aksu
Zeynep Bastık
Billie Eilish
Sertab Erener
Sena Şener
İLK BEŞE ESKİLERDEN BİR TEK DUMAN GİRMİŞ
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Dolu Kadehi Ters Tut
Duman
Pinhani
Adamlar
MÜZİKTE DE İTİRAZ YILI
2020 sosyal hayatta pandemi, siyasal alanda ise itiraz ve şikâyet yılı oldu. Müziğe de bu akımlar damgasını vurdu.
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