Urfa’da Oxford yok, zeytinlik var

Geçen hafta Türkiye zeytincilik literatürüne Puglialı bir misafir, Coratina çeşidi zeytinin girişini yazmıştım.

Zeytinciliğimize büyük emek veren Ankara Üniversiteli hocamız Mücahit Taha Özkaya bu yazı üzerine bir mesaj gönderdi, kullandığım bir cümleyi çok beğendiğini söyledi. Mücahit Hoca’nın takdir ettiği cümleyi tekrar etmemek olmaz:

“Dışardan zeytin çeşidi getirilip de, bu topraklara alışmasını sağlamaya çalışmaktansa bu toprakların zengin biyolojik çeşitliliğinin değerlendirildiği, bu topraklarda doğmuş zeytinlerin itibarlarının iade edildiği seçimlerden yanayım.”

Tam da tadım yolundayken hocayla sohbet ettik biraz. Yerel çeşitlere yatırım yapılması gerektiği konusunda hemfikiriz. Benim elimden gelen düşündüğümü dile getirmek, mümkün olduğunca çok üreticiye, tüketiciye ulaşabilmek.

Mücahit hoca ve onun gibi akademisyenler, araştırmacılar ise Türkiye’nin zeytin çeşitlerini hayatta tutabilmek, kaybolmaya yüz tutanları tekrar hayata döndürmek için ciddi çalışmalar yapıyor. İyi ki varlar.

Hoca, Çanakkale’nin yeni tescil alan çeşidi Hanım Parmağı’na dair çok güzel bir haber verdi.

Hanım Parmağı, Ezine ve civarına özgü bir zeytin çeşidi. Adı gibi kendi de hanım hanımcık.

Yaprakları eliptik, meyvesi oval, sarısı bol, yumuşacık bir yeşili var, çok zarif bir zeytin.

Çanakkaleli emekli öğretmen,