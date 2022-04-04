Hamur açamayanlara zeytinyağlı ev makarnası

Oğluma sebze yedirme savaşımda mutlak galibiyet aldığım yemekler hamur işleri oldu.
Son olarak küçükken en sevdiği sebzelerden olan ıspanağı da dakikalarca çatalla dürtükledikten sonra “ben bunu yemeyeceğim” listesine aldıktan sonra çareyi bol ıspanaklı çiğ börekte bulmuştum.
Çiğ böreği o kadar seviyor ki içinde sevmediği sebze de olsa yiyor.
İtalyan usulü lazanyaydı, cannelloni’ydi içi bol sebze alabilecek makarnaları açmak daha uzun iş.
Elbette hamurla uğraşmanın büyüsü başka ama tadımların çok yoğun olduğu, aynı anda iki kitap üzerinde çalıştığım bu dönemde o büyüye kendimi kaptıracak zamanım yok.
Çareyi İtalyan geleneğinin lezzetli ve besleyici makarnası crespelle’de buldum.
Crespelle aslında Fransızların krep süzet’inin İtalyan akrabası.
İtalyanlara bakarsanız Fransızların milli yemekleri haline gelen krep’in yapımını 5. yüzyılda İtalya üzerinden haç ziyaretine giderken Abruzzo civarında öğrendi ve sonra bu tarifi ülkelerine taşıdılar.
Menşei İtalyan ya da
Fransız olması çok da önemli değil.
Bugün İtalyan mutfağında yumurtalı taze makarna alternatifi olarak yaygınca kullanılıyor.
Kolay olduğu kadar besleyici bir o kadar da kılıktan kılığa girebilen neşeli bir yemek...
İşte tarifi
Ben 150 gram un için yarım litre süt, 3 yumurta, bir kaşık sızma zeytinyağı, tuz ve karabiber kullanıyorum.
Seviyorsanız benim gibi azıcık muska rendeleyebilirsiniz ama şart değil.
Önce yumurta çırpılıyor, ardından süt, son olarak da un ilave edilip iyice karıştırılıyor.
Hamuru önceden hazırlayıp iç pişerken biraz dinlendirmek daha iyi sonuç veriyor.
Ben iç olarak ıspanak ya da pazı kullanıyorum ama aklınıza gelen her şeyle doldurabilirsiniz.
Ispanağı haşlayıp iyice sıkarak sulu kalmamasına özen göstermek gerekiyor.
Ispanak, lor peyniri ve bir yumurtayla harç hazırlanıyor.
Dinlenen hamur bir tavada, çok az zeytinyağında incecik bir hamur oluşturacak şekilde önlü arkalı pişiriliyor.
Tekrar fırınlanacağı için çok fazla pişmesine, renk almasına gerek yok.
İç hamura yayılıyor ve her katmanın arası dolu olacak şekilde rulolar sarılıyor.
Bu şekilde sarılan hamurlar yan yana bir fırın kabına diziliyor.
Üzerlerine zeytinyağında pişmiş domates sosu gezdiriliyor.
Üşenmez de beşamel hazırlarsanız lezzet daha iyi olacaktır.
Üzerine biraz peynir serpilip önceden ısıtılmış fırında 160 derecede 10-15 dakika pişirilir.
Biraz da sos yapalım
Geçen hafta evde pazılısını yaptığım bu tarifte domates ve beşamel sosu yerine parmesan sosu kullandım. 100 gram parmesan rendeleyip (yerine tatlısından İzmir tulumu da kullanabilirsiniz) 250 ml süt, iki kaşık zeytinyağında kısık ateşte pişirerek krema haline getirdim. Parmesan sosu fırına girmedi.
Crespelle fırından çıktıktan sonra üzerine döktüm.
Gerek içinde, gerek dışında yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz, sonsuz varyasyonu olan, besleyici, rahat, havalı bir yemek Crespelle.
Ne kullandım
Ben bu hafta hem içte, hem parmesan sosunda hem de hamurun kendisinde Tayga Gıda’nın zeytinyağını kullandım. İzmir yakınlarında dağlık bir bölgenin hafif olgun memecik zeytinlerinden yapılmış bu yağı seviyorum.
Üreticileri Feza Şanlı ve Erkan Buğday’ın yağlarıyla ilişkilerini de en az yaptıkları yağ kadar seviyorum.
Mühendisken zeytinyağcı olan Feza Hanım’la ufuk açan konuşmalarımızı ayrıca seviyorum.
Her sezon başında “Bu sene nasıl oldu” dediğimde “Bir şeye benzemedi sanki, bu sene de şurasını yapamadık, burasını yapamadık” dediğinde gülümsüyorum. Yaptığı işten asla memnun olmayan, yine de her sene hasadın ruhunu şişeye taşımayı başaran üreticiler Feza ve Erkan.
Dört senedir tattığım yağlarının hepsi birbirinden çok farklı olmasına rağmen ortak özellikleri hep hatasız olmaları.
İyi ki de varlar...
Hamur açamayanlara zeytinyağlı ev makarnası
Oğluma sebze yedirme savaşımda mutlak galibiyet aldığım yemekler hamur işleri oldu.
Son olarak küçükken en sevdiği sebzelerden olan ıspanağı da dakikalarca çatalla dürtükledikten sonra “ben bunu yemeyeceğim” listesine aldıktan sonra çareyi bol ıspanaklı çiğ börekte bulmuştum.
Çiğ böreği o kadar seviyor ki içinde sevmediği sebze de olsa yiyor.
İtalyan usulü lazanyaydı, cannelloni’ydi içi bol sebze alabilecek makarnaları açmak daha uzun iş.
Elbette hamurla uğraşmanın büyüsü başka ama tadımların çok yoğun olduğu, aynı anda iki kitap üzerinde çalıştığım bu dönemde o büyüye kendimi kaptıracak zamanım yok.
Çareyi İtalyan geleneğinin lezzetli ve besleyici makarnası crespelle’de buldum.
Crespelle aslında Fransızların krep süzet’inin İtalyan akrabası.
İtalyanlara bakarsanız Fransızların milli yemekleri haline gelen krep’in yapımını 5. yüzyılda İtalya üzerinden haç ziyaretine giderken Abruzzo civarında öğrendi ve sonra bu tarifi ülkelerine taşıdılar.
Menşei İtalyan ya da
Fransız olması çok da önemli değil.
Bugün İtalyan mutfağında yumurtalı taze makarna alternatifi olarak yaygınca kullanılıyor.
Kolay olduğu kadar besleyici bir o kadar da kılıktan kılığa girebilen neşeli bir yemek...
İşte tarifi
Ben 150 gram un için yarım litre süt, 3 yumurta, bir kaşık sızma zeytinyağı, tuz ve karabiber kullanıyorum.
Seviyorsanız benim gibi azıcık muska rendeleyebilirsiniz ama şart değil.
Önce yumurta çırpılıyor, ardından süt, son olarak da un ilave edilip iyice karıştırılıyor.
Hamuru önceden hazırlayıp iç pişerken biraz dinlendirmek daha iyi sonuç veriyor.
Ben iç olarak ıspanak ya da pazı kullanıyorum ama aklınıza gelen her şeyle doldurabilirsiniz.
Ispanağı haşlayıp iyice sıkarak sulu kalmamasına özen göstermek gerekiyor.
Ispanak, lor peyniri ve bir yumurtayla harç hazırlanıyor.
Dinlenen hamur bir tavada, çok az zeytinyağında incecik bir hamur oluşturacak şekilde önlü arkalı pişiriliyor.
Tekrar fırınlanacağı için çok fazla pişmesine, renk almasına gerek yok.
İç hamura yayılıyor ve her katmanın arası dolu olacak şekilde rulolar sarılıyor.
Bu şekilde sarılan hamurlar yan yana bir fırın kabına diziliyor.
Üzerlerine zeytinyağında pişmiş domates sosu gezdiriliyor.
Üşenmez de beşamel hazırlarsanız lezzet daha iyi olacaktır.
Üzerine biraz peynir serpilip önceden ısıtılmış fırında 160 derecede 10-15 dakika pişirilir.
Biraz da sos yapalım
Geçen hafta evde pazılısını yaptığım bu tarifte domates ve beşamel sosu yerine parmesan sosu kullandım. 100 gram parmesan rendeleyip (yerine tatlısından İzmir tulumu da kullanabilirsiniz) 250 ml süt, iki kaşık zeytinyağında kısık ateşte pişirerek krema haline getirdim. Parmesan sosu fırına girmedi.
Crespelle fırından çıktıktan sonra üzerine döktüm.
Gerek içinde, gerek dışında yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz, sonsuz varyasyonu olan, besleyici, rahat, havalı bir yemek Crespelle.
Ne kullandım
Ben bu hafta hem içte, hem parmesan sosunda hem de hamurun kendisinde Tayga Gıda’nın zeytinyağını kullandım. İzmir yakınlarında dağlık bir bölgenin hafif olgun memecik zeytinlerinden yapılmış bu yağı seviyorum.
Üreticileri Feza Şanlı ve Erkan Buğday’ın yağlarıyla ilişkilerini de en az yaptıkları yağ kadar seviyorum.
Mühendisken zeytinyağcı olan Feza Hanım’la ufuk açan konuşmalarımızı ayrıca seviyorum.
Her sezon başında “Bu sene nasıl oldu” dediğimde “Bir şeye benzemedi sanki, bu sene de şurasını yapamadık, burasını yapamadık” dediğinde gülümsüyorum. Yaptığı işten asla memnun olmayan, yine de her sene hasadın ruhunu şişeye taşımayı başaran üreticiler Feza ve Erkan.
Dört senedir tattığım yağlarının hepsi birbirinden çok farklı olmasına rağmen ortak özellikleri hep hatasız olmaları.
İyi ki de varlar...