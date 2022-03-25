Kütüphaneler ve kütüphaneci dostlarım

Hepimizin yetişmesinde, donanımlı bir kişi olmamızda kütüphanecilerin sonsuz katkıları vardır.
Ben gençliğimde en güzel günlerimi Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde geçirdim.
Sabah gelir, akşam üstü çıkardım.
Dönemin kütüphane müdürü rahmetli Muzaffer Gökman bana üst katta kitaplar arasında bir masa vermişti.
O yıllarda kütüphanenin büyümesine ihtiyaç duyuluyordu. Yanda bir bina boşalmıştı ama talibi çoktu.
Bir gün Gökman, otobüse binip Ankara’ya gidiyor. Başbakanlık binasına giriyor ve rahmetli Başbakan Adnan Menderes’le görüşmek istediğini söylüyor. Randevusu olmamasına rağmen Menderes buyursun diyor, Muzaffer Gökman kütüphaneyi büyütebilmek için o binaya ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Menderes yanılmıyorsam Emin Kalafat’ı arayıp o binayı Müdür Bey’e verin diyor.
Gökman önemli bibliyografya kitapları yayımladı.
Eski dönemlerde kütüphaneci dostlarımın çalışma koşullarının zorluğuna her zaman tanık olmuşumdur.
Ben kitaplarımı ne yaptım?
Rahmetli annem Fevziye Hızlan, Fatih’teki evini bana kütüphane yapmam için verdi. Türkçe ve İngilizce kitaplarımın önemli bölümü oradadır. Raflar arasında dolaşırken, kendimi bir antoloji okuyor gibi hissederim. O temel kitaplık duruyor.
Kitaplarımın bir bölümüyle Antalya’da adıma bir kütüphane açıldı: ‘Doğan Hızlan Kütüphanesi’
Her belediye başkanı kütüphanenin büyümesi, okurunun artması için çaba gösterdi, onlara teşekkür borçluyum. Kütüphanenin yönetici ve çalışanlarının da büyük emekleri vardır. O kütüphanenin kurulmasını sağlayan Fahri Özdemir’i anmalıyım.
Edebiyata dair bazı kitaplarım da Bomonti’deki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kütüphanesinde. Orada da adımı taşıyan bir bölüm var, yapılmasında dostlarımdan mali destek gördüm.
Kütüphane konusunda çalışmalardan birini de TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal yaptı. Beylikdüzü’ndeki TÜYAP binasında adıma bir kütüphane yaptı.
Genç okurlar orada birçok kitabı okuyabilirler. Ayrıca Ünal da kitap fuarlarından birçok kitap alarak kütüphanemi zenginleştirdi.
Son dönemde belediyelerin hayata geçirdiği iki kütüphaneyi gezdim. Fatih Belediye Başkanı Fatih Ergün Turan’la gezdiğim Fatih’teki kütüphanede gençler rahat bir ortamda çalışıyorlardı.
Geçenlerde de Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’la yeni kurdukları Sanat Kütüphanesi’ni dolaştım.
Yerli ve yabancı birçok önemli sanat kitabını bu kütüphanede bulabilirsiniz.
Ayrıca dergileri de okuyabilirsiniz.
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SALT 58. Kütüphane Haftası’nda çevrimiçi bir program düzenliyor. SALT’ta bu yıl itibarıyla 1 milyon 900 binin üzerinde belge arşivi, 100 binden fazla basılı kaynak var. Bütün bunlar ücretsiz yararlanmaya sunuluyor.
SALT’ta bir dizi konuşmalar yapılacak:
30 Mart Çarşamba
Barbara Lison ve Tuba Akbaytürk Çanak
Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler
31 Mart Perşembe
Sanem Yardımcı ve Sezin Romi
Buluşma Mekânı Olarak Kütüphane
*
KÜTÜPHANECİ dostlarımı kutlarım. Nice güzel kitaplarda buluşmak üzere.
Kütüphaneler ve kütüphaneci dostlarım
Hepimizin yetişmesinde, donanımlı bir kişi olmamızda kütüphanecilerin sonsuz katkıları vardır.
Ben gençliğimde en güzel günlerimi Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde geçirdim.
Sabah gelir, akşam üstü çıkardım.
Dönemin kütüphane müdürü rahmetli Muzaffer Gökman bana üst katta kitaplar arasında bir masa vermişti.
O yıllarda kütüphanenin büyümesine ihtiyaç duyuluyordu. Yanda bir bina boşalmıştı ama talibi çoktu.
Bir gün Gökman, otobüse binip Ankara’ya gidiyor. Başbakanlık binasına giriyor ve rahmetli Başbakan Adnan Menderes’le görüşmek istediğini söylüyor. Randevusu olmamasına rağmen Menderes buyursun diyor, Muzaffer Gökman kütüphaneyi büyütebilmek için o binaya ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Menderes yanılmıyorsam Emin Kalafat’ı arayıp o binayı Müdür Bey’e verin diyor.
Gökman önemli bibliyografya kitapları yayımladı.
Eski dönemlerde kütüphaneci dostlarımın çalışma koşullarının zorluğuna her zaman tanık olmuşumdur.
Ben kitaplarımı ne yaptım?
Rahmetli annem Fevziye Hızlan, Fatih’teki evini bana kütüphane yapmam için verdi. Türkçe ve İngilizce kitaplarımın önemli bölümü oradadır. Raflar arasında dolaşırken, kendimi bir antoloji okuyor gibi hissederim. O temel kitaplık duruyor.
Kitaplarımın bir bölümüyle Antalya’da adıma bir kütüphane açıldı: ‘Doğan Hızlan Kütüphanesi’
Her belediye başkanı kütüphanenin büyümesi, okurunun artması için çaba gösterdi, onlara teşekkür borçluyum. Kütüphanenin yönetici ve çalışanlarının da büyük emekleri vardır. O kütüphanenin kurulmasını sağlayan Fahri Özdemir’i anmalıyım.
Edebiyata dair bazı kitaplarım da Bomonti’deki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kütüphanesinde. Orada da adımı taşıyan bir bölüm var, yapılmasında dostlarımdan mali destek gördüm.
Kütüphane konusunda çalışmalardan birini de TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal yaptı. Beylikdüzü’ndeki TÜYAP binasında adıma bir kütüphane yaptı.
Genç okurlar orada birçok kitabı okuyabilirler. Ayrıca Ünal da kitap fuarlarından birçok kitap alarak kütüphanemi zenginleştirdi.
Son dönemde belediyelerin hayata geçirdiği iki kütüphaneyi gezdim. Fatih Belediye Başkanı Fatih Ergün Turan’la gezdiğim Fatih’teki kütüphanede gençler rahat bir ortamda çalışıyorlardı.
Geçenlerde de Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’la yeni kurdukları Sanat Kütüphanesi’ni dolaştım.
Yerli ve yabancı birçok önemli sanat kitabını bu kütüphanede bulabilirsiniz.
Ayrıca dergileri de okuyabilirsiniz.
*
SALT 58. Kütüphane Haftası’nda çevrimiçi bir program düzenliyor. SALT’ta bu yıl itibarıyla 1 milyon 900 binin üzerinde belge arşivi, 100 binden fazla basılı kaynak var. Bütün bunlar ücretsiz yararlanmaya sunuluyor.
SALT’ta bir dizi konuşmalar yapılacak:
30 Mart Çarşamba
Barbara Lison ve Tuba Akbaytürk Çanak
Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler
31 Mart Perşembe
Sanem Yardımcı ve Sezin Romi
Buluşma Mekânı Olarak Kütüphane
*
KÜTÜPHANECİ dostlarımı kutlarım. Nice güzel kitaplarda buluşmak üzere.