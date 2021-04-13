Aşılanmama inadı hızımızı kesiyor

Ankara Sincan’da 20 hayvanı öldüren ve suçunu itiraf eden İsmail Koç, 3 sahipli köpeği zehirleyerek öldürmek suretiyle ‘sahipli mala zarar vermek suçundan’ 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 17 hayvan için ise ‘sahipsiz’ oldukları gerekçesiyle cezai yaptırım uygulanmadı.

Sincan Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nda geçen yıl ocak ayında 6 köpek ile 14 güvercini zehirlemek ve çevreyi kasten kirletmekten İsmail Koç hakkında açılan davanın son duruşması önceki gün görüldü. Ankara Batı Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmaya sanık Koç’un yanı sıra köpekleri zehirlenen Handan Hancıoğlu, Ebru Gökdemir ve Melisa Yalnız da katıldı. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti sanık Koç’un ‘çevreye kalıcı zarar verme suçundan’ beraat etmesine karar verirken, 3 sahipli köpeği zehirleyerek öldürmek suretiyle ‘sahipli mala zarar vermekten’ toplam 4.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme zehirlemeden dolayı öldürülen 6 köpekten 3’ünün ve 14 güvercinin sahibi olmadığı için Koç’a herhangi bir cezai yaptırım uygulamadı. Davanın taraflarından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan ise, “Çevredeki vatandaşlar tarafından bakılan diğer 17 hayvan da aynı şekilde katledildi ama yargı önünde unutulmuş oldu. Can dostlarımız yargı önünde sahipsiz kaldı” dedi. Sayılgan şunları söyledi:

BİR GÜN BİLE HAPİS YATMAYACAK

“Görülen davada bundan sonraki katliamların önüne geçecek emsal bir karar çıkmalıydı. Bu olayların önüne geçmek için hayvana şiddeti kabahatlar kanunundan alıp, ceza kanuna almamız şart. Sahipli sahipsiz hayvan ayrımını bir kenara bırakıp burada katledilen bir canlı olduğunu hatırlamamız gerek. Bu şahıslara infazı ertelenmeyen türde hapis cezaları verilmeli. Ceza infaz kanunu düzenlemesinden dolayı bu suçun işlendiği tarih itibariyle ceza alt sınırı altı yıl olduğu için bu şahıs bir gün bile hapis yatmayacak. Eğer bizim ‘çevreye zehirli atık’ suçlamamız kabul edilseydi ancak o zaman sanığın hapis yatma ihtimali doğacaktı.

İSTİNAF MAHKEMESİNE GİDECEĞİZ

Köpekler zehirlendi, kuşlar da öldü. Zehir atılan yer bir çocuk parkı. Çocuklar da zehirlenebilirdi. Burada çevreye kalıcı bir zarar verildiği ortada. Cezanın artırılması için İstinaf Mahkemesi’ne gideceğiz. Hayvana şiddetin Kabahatlar Kanunu’ndan çıkıp, Ceza Kanunu kapsamına girmesi gerekiyor. Ancak böyle bir caydırıcılık oluşabilir ve böyle katliamların önüne geçilebilir. Binlerce hayvanseverden mesaj alıyoruz. Bu katliamlara ve cezasız kalmalarına çok büyük tepki var.”



AYNI PARKTA YİNE ZEHİRLEMEYE ÇALIŞILIYOR

